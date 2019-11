Το μπλουζάκι που σε κάνει αόρατο στις κάμερες ασφαλείας

Anesthetic_baby: "2 years ago I adapted Project Hyperface's anti-surveillance patterns and made a 3K vector out of them".

Το όπλο αντί-επιτήρησης είναι ένα t-shirt

Riccardo LUNA

Stazione Futura - La Reppublica, 8 Νοεμβρίου 2019

Υπάρχει ένα μπλουζάκι που σε κάνει αόρατο στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ή στις χιλιάδες κάμερες στις πόλεις μας και στο λογισμικό αναγνώρισής τους. Το δημιούργησε μία ομάδα ερευνητών από το MIT του Κέιμπριτζ, το Βορειοανατολικό Πανεπιστημίο της Βοστώνης κι από την IBM. Ο στόχος ήταν να αποδειχθεί πως ένα μπλουζάκι μπορεί να εξαπατήσει τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης χρησιμοποιώντας μια τεχνική σχεδιασμού που ονομάζεται "αντιφατική", ανταγωνιστική. Συνίσταται στην κατασκευή ενός σχεδίου στο οποίο κάποιες λεπτομέρειες, ίσως αόρατες στο ανθρώπινο μάτι, θα μπορούσαν να βραχυκυκλώσουν έναν αλγόριθμο που επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση οποιουδήποτε ανθρώπου.

Το πιο ενδιαφέρον σ' αυτήν την περίπτωση είναι η μεγάλη αλλαγή που βλέπουμε να συντελείται μέσα σε λίγο χρόνο. Μόλις πριν από ένα χρόνο το πρόβλημα ήταν να καταστούν αλάνθαστα τα συστήματα αναγνώρισης: σκεφτείτε τα αυτοκίνητα που κινούνται ατόματα, λειτουργούν μόνο εάν οι ενσωματωμένοι υπολογιστές είναι σε θέση να αναγνωρίσουν απόλυτα τι υπάρχει γύρω τους. Εάν μπερδέψουν ένα όριο ταχύτητας 25 χιλιομέτρων την ώρα με ένα των 75, το ατύχημα είναι σίγουρο. Και έτσι, όταν μια άλλη ομάδα ερευνητών στο MIT έδειξε τον περασμένο Ιούνιο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ένας υπολογιστής είχε μπερδέψει μια χελώνα με ένα τουφέκι, προέκυψε ασφαλώς ένα σοβαρό πρόβλημα. Μετα από έναν χρόνο όμως, η αίσθηση της παρακολούθησης φαίνεται να έχει γίνει πιο σημαντική από τη λειτουργία των υπολογιστών. Αρκετές μελέτες το επιβεβαιώνουν.

