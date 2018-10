"Το ραπ πέθανε!"



Και αναστήθηκε ως κατάλογος τηλεαγορών με τοποθετήσεις πολυτελών προϊόντων

Μία συνέντευξη του γάλλου κοινωνιολόγου Antoine "Wave" Garnier (1965-2009) που έζησε στα φοιτητικά του χρόνια την έκρηξη του Χιπ Χοπ στα γκέτο της Αμερικής και την διηγήθηκε σε τρία βιβλία που θεωρούνται κλασικά.

'Ενα άρθρο του γάλλου δημοσιογράφου Julien Baldassarra, συνεργάτη της εφημερίδας Monde Diplomatique, για το σημερινό εκφυλισμό της ραπ

Antoine "Wave" Garnier





Συνέντευξη στον Jean-Marie Bagayoko

Basango, σάιτ του γαλλόφωνου Κονγκό (17.12.2006)

Ποιοί είναι οι Suprêmes;



Οι Suprêmes είναι πάνω απ' όλα ένα προφίλ. Αυτό που έχουν κοινό όλοι οι δημιουργοί, άνδρες και γυναίκες, της κουλτούρας Χιπ Χοπ. Ο DJ Grand Masterflash, ο Puff Daddy, η Mary J. Blige, όπως και όλοι εκείνοι που έφεραν αυτήν την επανάσταση, αυτήν την κουλτούρα, που ήταν στην αρχή αντεργκράουντ, μειοψηφική, μέχρι που έγινε με το πέρασμα του χρόνου λαϊκή και κυρίαρχη. Η κουλτούρα αυτή άλλαξε άρδην τον τρόπο του να ορίζεις τον εαυτό σου. Οι ράπερ αυτοί, DJs, παραγωγοί, επιχειρηματίες, έγιναν Suprêmes εξαιτίας του επιχειρηματικού τους πνεύματος. Φόρεσαν τα χρώματα της χιπ-χοπ κουλτούρας, την έθεσαν κάτω από το φως των προβολέων και την επέβαλαν.

Πως συλλάβατε την ιδέα της συγγραφής ενός τέτοιου βιβλίου;



Επιστρέφοντας από της Ηνωμένες Πολιτείες, στα τέλη της δεκαετίας του '90, παρατήρησα ότι το χιπ-χοπ γινόταν αντιληπτό στη Γαλλία μόνο μέσω της τηλεόρασης. Δεν βλέπαμε παρά μόνο το ραπ, τα baggys jeans και τα φανταχτερά σκουλαρίκια. Δεν ξέραμε τίποτα για το τι σήμαινε το χιπ-χοπ. Θέλησα να τιμήσω όλα αυτά τα πρόσωπα και να τονίσω το νεωτεριστικό πνεύμα που τα χαρακτήριζε: να υπογραμμίσω πως το κατόρθωμά τους είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό αν αναλογιστούμε πως γενικά οι φτωχοί προσπαθούν να μιμηθούν τους πλούσιους, ενώ αυτή τη φορά, τα πράγματα αντιστράφηκαν. Είναι απίθανο! Σαν να προσπαθούσαν αυτοί που μένουν στο 16ο διαμερίσμα του Παρισιού να μιμηθούν τους κατοίκους των λαϊκών συνοικιών. Από πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική άποψη, είναι και ενδιαφέρον και πολύ εντυπωσιακό. Το Χιπ Χοπ είναι η κουλτούρα της νεολαίας. Σήμερα το ροκ είναι το ραπ!

Στο βιβλίο σας διαχωρίζετε το χιπ χοπ από το Χιπ Χοπ. Ποιά είναι η διαφορά;



Στη Γαλλία, έχουμε συχνά την τάση να μεταφέρουμε στη γλώσσα μας τους όρους που μας έρχονται από αλλού. Η ραπ μουσική απέκτησε με έναν αδέξιο τρόπο αρσενικό γένος για να ονομαστεί "le" Rap. Το ΧΙΠ ΧΟΠ ορίζει την κουλτούρα, ενώ το χιπ χοπ είναι η μουσική, ο ήχος που απορρέει απ' αυτήν, πολύ απλά. Σήμερα, τα όρια γίνονται όλο και πιο συγκεχυμένα για τον κόσμο, εξαιτίας της αυθαίρετης χρήσης του όρου. Το ΧΙΠ ΧΟΠ είναι πάνω απ' όλα μία πνευματική κατάσταση, είναι η εφευρετικότητα, η δημιουργικότητα, το επιχειρείν. Η ραπ μουσική δεν αποτελεί πάρα μόνο ένα στοιχείο.

Πως βλέπετε την εξέλιξη του ραπ σήμερα;



Το ραπ πέθανε! Η ίδια του η ουσία ήταν η δημιουργικότητα, αλλά τώρα πια η ραπ μουσική δεν ανανεώνεται όπως θα έπρεπε. Φτάσαμε σε μια γενιά που παράγει το "τίποτα"! Ωστόσο όλο και περισσότερος κόσμος ενδιαφέρεται για τη μουσική, αλλά η παραγωγή παραμένει γραμμική. Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν πολλά πράγματα αλλά δεν αρκεί να παρουσιάζεσαι ως παραγωγός για να είσαι κιόλας. Οι Suprêmes δεν είναι ένα βιβλίο για το ραπ, αλλά ένα βιβλίο ΠΑΝΩ και ΜΕΣΑ στον κόσμο του ραπ. Θέλησα να αποδείξω πως οι παράγοντες και οι καταναλωτές της κουλτούρας αυτής δεν είναι απομονωμένοι. Ακόμη και η μάρκα Levi's ακολούθησε το ρεύμα όταν είδε να μειώνονται ραγδαία οι πωλήσεις της επειδή όλοι οι νέοι ήθελαν να φοράνε baggys. [...]

Πως εννοείτε την "Vibracultic" επανάσταση; Ποιές αλλαγές έφερε για μας;



Ο όρος "Vibracultic" είναι ένας όρος που επινόησα για να χαρακτηρίσω την επανάσταση που έφερε η εμφάνιση αυτής της ΧΙΠ ΧΟΠ κουλτούρας. Συνδυάζει τις "δονήσεις" (vibrations) που διαπερνούν τα γκέτο των μαύρων στην Αμερική από τη δεκαετία του '70 ως τις μέρες μας, με την Κουλτούρα -το τι είμαστε και πως αυτοκαθοριζόμαστε- που απορρέει και που ανατρέχει στις "νέες τεχνολογίες" και την συνεχή ανακυκλωσή τους. Η παραδοσιακή μουσική επανεφευρέθηκε εντελώς (με το σάμπλινγκ ιδίως και το σκρατς), και μαζί της όλη η δισκογραφική βιομηχανία. 'Ατομα που δεν είχαν καμία μουσική εκπαίδευση, που δεν είχαν μάθει σολφέζ, μπόρεσαν να παράγουν ήχους χάρη σε νέες τεχνικές. Οι παραδοσιακοί μουσικοί είδαν με κακό μάτι κάτι που δεν το θεωρούσαν μουσική, αλλά όταν βλέπουμε τι γίνεται σήμερα, όλος ο κόσμος κάνει μουσική μέσω υπολογιστή. Τι επιρροή! Είναι μία κουλτούρα των φτωχών, των απόκληρων, που ξεκίνησαν από το τίποτα, και την οποία εκμεταλλεύτηκαν, υιοθέτησαν ώσπου έγινε σημείο αναφοράς και πρότυπο. Δείτε τα GAP, τη μάρκα που το μόνο που έκανε ήταν να εμπνευστεί και να στυλιζάρει την εργατική κουλτούρα του Μπρούκλιν. Την έκανε αποδεκτή. Αν αύριο η μπλε φόρμα των εργατών της Ρενώ ερχόταν στη μόδα, θα ήταν μία απόλυτη αντιστροφή των αξιών!

Ποιοί είναι οι Suprêmes σήμερα;



'Οταν πεινάς, προτείνεις και παράγεις πάντα διαφορετικά πράγματα. Οι Suprêmes είναι όλοι αυτοί οι νέοι που τράφηκαν από το μπιμπερόν του ΧΙΠ ΧΟΠ, που επέλεξαν να δημιουργήσουν, και οι οποίοι κατάφεραν, ενάντια σε κάθε προσδοκία, να επιβάλουν το δικό τους ανάστημα στον κόσμο. Θα υπάρχουν πάντα Suprêmes, μένει να δούμε τώρα αν θα τους δοθεί μία επαρκή ορατότητα και μία αναγνώριση που να τους αξίζει.

Μτφ. Σ.Σ.

Antoine « Wave » Garnier (1965-2009), κοινωνιολόγος της χιπ χοπ κουλτούρας

Από τον Michel Bampély

Libération, Blog Humeurs noires (29.09.2018)

[...] Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Antoine Garnier γινόταν ολοένα και πιο ακριβοθώρητος. Η χρυσή εποχή του ραπ έφτανε στο απόγειό της και το κοινό, όπως και οι καλλιτέχνες, στρέφονταν περισσότερο σε ένα ψυχαγωγικό ραπ. Για τον παλιό του συνεργάτη από το Black News, τον Jean-Bernard Gervais, ο Antoine είχε γίνει μελαγχολικός, κάπως πικραμένος. Δεν αναγνώριζε πια τον χώρο του ραπ, όπως διαμορφωνόταν στα πρώτα χρόνια του 21ου αι. Γι' αυτόν, το ραπ έπρεπε να συντελέσει την χειραφετική αποστολή του μαύρου λαού. Ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Και το ραπ του 2000 ήταν στα μάτια του Antoine μονάχα εξευτελισμός.

Η κοινωνιολογία του έβρισκε την εμπνευσή της στα Cultural Studies, που κι αυτά άνθισαν στη διάρκεια των χειραφετικών κινημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών στις δεκαετίες του '70-'80-'90, μέσα από τη δράση των κοινωνικοπολιτιστικών ομάδων που αντιμετώπιζαν την περιθωριοποίηση και τις διακρίσεις. Ανεμίγνυε "πολιτικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές, ποιητικές, μουσικές πληροφορίες, τα αληθινά συστατικά αυτής της αφροαμερικανικής παραγωγής", κρατώντας απόσταση από την επιστημονική προσέγγιση των πρώτων γάλλων πανεπιστημιακών που ενδιαφέρθηκαν για την κουλτούρα του χιπ χοπ την ίδια εποχή. Ήταν πάνω απ' όλα ένας ερευνητής πεδίου, περιγράφοντας στα βιβλία του την ατμόσφαιρα και την εξέλιξη αυτής της αντι-κουλτούρας μέσα από πρωτότυπες συναντήσεις, όπως με τους KRS One, Guru, John Singleton, Spike Lee, De La Soul, Dr Dre ή Run DMC που έγιναν διαπλανητικοί αστέρες, "Suprêmes", όπως του άρεσε να τους χαρακτηρίζει. Ο Antoine Garnier δεν ήταν ένας γκουρού, αλλά ήταν επιδραστικός, ήταν ένας εξερευνητής, ένας οδηγός στα μονοπάτια της έρευνας. Παρά την απαισιοδοξία του που τον εμπόδιζε να πιστέψει ότι "μια μέρα θα ερχόταν ένας μαύρος πρόεδρος στο Λευκό Οίκο", παραμένει μία από τις μεγάλες γαλλικες μορφές της δημοσιογραφίας και της κοινωνιολογίας της χιπ χοπ κουλτούρας της περιόδου 1990-2000, που ονειρεύοταν για τον εαυτό της έναν κόσμο δημιουργίας, στοχασμού, αμφισβήτησης, δράσης και χειραφέτησης.

Μτφ. Σ.Σ.



Ο Notorious Big το 1997 από τον φωτογράφο Michael Lavine. The Undefeated.

DJ Grand Master Flash and the Furious Five.