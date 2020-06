Μέσα στα ήρεμα δάση της Ηπείρου

Απλές αλλά πολύ όμορφες σκηνές όπως το φτερούγισμα μιας πεταλούδας επάνω στα λουλούδια, τον ιστό μιας αράχνης που χορεύει με τον άνεμο, τις εναλλαγές των σκιών μέσα στο πυκνό δάσος ή απλά ένα μικρό μυρμήγκι που έψαχνε για τροφή καταγράφει με την κάμερά του ο φωτογράφος και κινηματογραφιστής Χριστόφορος Αναγνωστόπουλος.

Το φιλμ Forest of Tranquility που γυρίστηκε εξ' ολοκλήρου στα δάση της Ηπείρου και καταγράφει στιγμές μέσα στη φύση όπου ο ρυθμός παραμένει ο ίδιος από την αρχή. Ο κ. Αναγνωστόπουλος θέλησε να κινηματογραφίσει σκηνές που δείχνουν την απλότητα της φύσης και κάνουν το μυαλό «φρενάρει» για λίγο και να ηρεμήσει από τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Γι' αυτό τον λόγο επισκέφθηκε τοποθεσίες απαράμιλλης ομορφιάς μέσα στα δάση των κεντρικών Τζουμέρκων ή στον πανέμορφο διπλό καταρράκτη στα Θεοδωριανά καταγράφοντας εικόνες και ήχους της φύσης μακριά από κάθε τι μηχανικό.

«Οι τοποθεσίες αυτές δεν είναι γνωστές ή εύκολα προσβάσιμες και επομένως η φύση εκεί μου προσέφερε στιγμές ηρεμίας και απλότητας, δίχως την ανθρώπινη παρουσία ή παρέμβαση. Οι ήχοι ήταν επίσης πολύ σημαντικοί καθώς ήθελα να αποδοθεί ο πραγματικός ήχος της φύσης στην κάθε τοποθεσία, καταγράφοντας ό,τι ακουγόταν εκεί την στιγμή της κινηματογράφησης» λέει ο ίδιος.

Η ιδέα για το Forest of Tranquility σχηματίστηκε αφού αναλογίστηκε τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής και την αποσύνδεση μας με τη φύση λόγω της ρουτίνας της καθημερινότητας.Έχοντας και ο ίδιος βιώσει αυτή την αποσύνδεση τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και κατοικώντας πλέον μακριά από την πόλη, θέλησε να δημιουργήσει κάτι που θα μπορέσει να φέρει την φύση πιο κοντά στον θεατή.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος πριν από τρία χρόνια, έχοντας ήδη μία διάκριση για το έργο του "Keep Looking Up" και μετά την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην δουλειά μου κάποιες πολύ γνωστές Ιαπωνικές εταιρείες του φωτογραφικού κλάδου ανακηρύσσοντας τον ως παγκόσμιο πρεσβευτή τους, πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από τον τραπεζικό κλάδο στον οποίο εργαζόταν για αρκετά χρόνια και να ασχοληθεί επαγγελματικά με την φωτογραφία μετακομίζοντας παράλληλα με την οικογένειά του στην Αντιπάρου.

«Ζώντας μέσα στο τόσο όμορφο και φυσικό περιβάλλον του νησιού, μακριά από τους ταχείς ρυθμούς της πόλης, μου δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσω αυτό το πρότζεκτ» λέει ο ίδιος και συνεχίζει:

«Οι μέρες που πέρασα μέσα στα δάση για την κινηματογράφηση αυτού του έργου ήταν πραγματικά εκπληκτικές, αναζωογονητικές και γεμάτες έμπνευση. Προσωπικά πιστεύω ότι η απλότητα και το μεγαλείο της φύσης είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από όλες τις πολυτέλειες της πόλης, και δυστυχώς είναι κάτι που λείπει σε αρκετό κόσμο. Θα ήταν πραγματικά υπέροχο αν ο καθένας από εμάς μπορούσε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στη φύση. Κλείνοντας θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια φράση του γνωστού φυσιολάτρη John Muir, που με εκφράζει απόλυτα. «Και μέσα στο δάσος πηγαίνω, για να χάσω το μυαλό μου και να βρω την ψυχή μου».

Το συγκεκριμένο φιλμ έχει μέχρι στιγμής λάβει δύο διεθνή βραβείο με εννέα επίσημες συμμετοχές σε φεστιβάλ του εξωτερικού, με εξαιρετικές κριτικές και σχόλια, ενώ συνεχίζει να διαγωνίζεται σε αρκετά διεθνή και εγχώρια φεστιβάλ.