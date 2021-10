ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Δύο γεγονότα μέσα σε 20 μέρες.

Επτά μήνες μετά την προφυλάκισή του για την υπόθεση της επίθεσης σε βάρος αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ, στις 9 Μαρτίου 2021, στη Νέα Σμύρνη, ο 30χρονος κατηγορούμενος, γνωστός ως «Ινδιάνος», αποφυλακίστηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Επτά μήνες στη φυλακή βάσει εντελώς σαθρών στοιχείων.

Το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών χορήγησε αναστολή της ποινής τού Γιώργου Πατέλη έως την εκδίκαση της υπόθεσης από το Εφετείο. Ο χρυσαυγίτης πυρηνάρχης της Νίκαιας είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 10 ετών και δύο μηνών στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Βάλτε δίπλα-δίπλα τα γεγονότα αυτά για να λυθούν οι απορίες σας σχετικά με το πώς υπονομεύεται η εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

ΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ

Ανακοινώνοντας τον θάνατο του Αμερικανού στρατηγού και πρώην ΥΠΕΞ, Κόλιν Πάουελ, η οικογένειά του σημείωσε πως ο εκλιπών ήταν πλήρως εμβολιασμένος.

Αμέσως έσπευσαν οι αντιεμβολιαστές να χύσουν τη χολή τους κατά του εμβολιασμού.

Είτε από άγνοια είτε σκόπιμα, παραβλέπουν το γεγονός ότι ο ανοσοκατεσταλμένος Πάουελ έπασχε εδώ και μερικά χρόνια από πολλαπλό μυέλωμα.

Κατά την πάγια τακτική του της παραπληροφόρησης, ο περιβόητος Τάκερ Κάρλσον είπε στο μεγάλης τηλεθέασης Fox News ότι ο Πάουελ ήταν διπλοεμβολιασμένος, δίχως να αναφέρει ότι έπασχε από καρκίνο.

Δυστυχώς, πρέπει να επαναλαμβάνεται ότι η λογική επιβάλλει ένα χιλιοειπωμένο πράγμα: όσο περισσότεροι εμβολιάζονται, τόσο καλύτερα θα προστατεύονται ευπαθή άτομα σαν τον Κόλιν Πάουελ.

Πηγή: AP, The New York Times

Ο ΣΑΝΤΣΕΘ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ

Μιλώντας στο τριήμερο συνέδριο του σοσιαλιστικού κόμματος στη Βαλένθια, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέντρο Σάντσεθ, υποσχέθηκε ότι θα απαγορεύσει την πορνεία, διότι «υποδουλώνει» τις γυναίκες.

Με κύκλο εργασιών 26,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, και 300.000 εργαζόμενες γυναίκες, ο κλάδος του σεξ στην Ισπανία, που αποποινικοποιήθηκε το 1995, είναι τρίτος παγκοσμίως, μετά την Ταϊλάνδη και το Πουέρτο Ρίκο.

Τι εννοεί ακριβώς απαγόρευση και πώς θα την πετύχει, ο Σάντσεθ δεν το διευκρίνισε. Κυρίως, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς θα βελτιωθεί η ζωή ιερόδουλων που θα εξαναγκαστούν να περάσουν στην παρανομία.

Πηγή: Sky News, Yahoo!News

ΓΙΑΤΙ ΔΟΛΟΦΟΝΗΚΕ Ο ΑΓΓΛΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ;

Ο 25χρονος Αλί Χάρμπι Αλί κρατείται ως ύποπτος της δολοφονίας του βουλευτή σερ Ντέιβιντ Έιμες. Βρετανός πολίτης, ο Αλί είναι σομαλικής καταγωγής, ο δε πατέρας του πρώην σύμβουλος της σομαλικής κυβέρνησης.

Δίχως μέχρι στιγμής να έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις, ξεκίνησε στον τύπο και τα κοινωνικά μέσα έντονη διαμάχη.

Από τη μια μεριά, βρίσκονται όσοι υποστηρίζουν ότι ο Έιμες δολοφονήθηκε «τυχαία», με την έννοια ότι ήταν ένα τυφλό τρομοκρατικό κτύπημα.

Από την άλλη, πολλοί επισημαίνουν καταρχάς ότι ο Έιμες ήταν ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής διακομματικής ομάδας για το Κατάρ, και την προηγουμένη της δολοφονίας του ανάρτησε τουίτ με τον εμίρη του Κατάρ.

As Chairman of @QatarAPPG, I was very pleased to meet the Emir during our recent delegation to Doha. 🇶🇦 pic.twitter.com/HMO2AuWIw2