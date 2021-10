Υπέκυψε στα τραύματά του ο βουλευτής David Amess του Συντηρητικού κόμματος του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους ψηφοφόρους του.

Ο 69χρονος David Amess δέχθηκε επίθεση νωρίτερα από έναν άνδρα ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Έσσεξ ανέφερε ότι «Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για δολοφονία, μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Leigh-on-Sea. Μας κάλεσαν σε μια διεύθυνση στο Eastwood Road North λίγο μετά τις 12.05 σήμερα (Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου). Όταν φτάσαμε βρήκαμε έναν άντρα τραυματισμένο. Δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά δυστυχώς πέθανε στο σημείο.

»Ένας 25χρονος συνελήφθη άμεσα ως ύποπτος για φόνο και καθώς έφερε πάνω του ένα μαχαίρι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κράτηση. Δεν αναζητούμε κανέναν άλλον δράστη σε σχέση με αυτό το περιστατικό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κοινό που μας ειδοποίησε για το περιστατικό τόσο γρήγορα.»

Ο David Amess, ο οποίος εκπροσωπεί το Southend West στο Essex, στην ανατολική Αγγλία, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τους ψηφοφόρους του στην εκλογική του περιφέρεια.

Ο Amess εξελέγη για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο το 1983 και στη συνέχεια κατέβηκε το 1997 υποψήφιος στο Southend West.

Στην είδηση του θανάτου του, ο Νάιτζελ Φάρατζ έσπευσε να κάνει μία ανάρτηση κάνοντας λόγο για δολοφονία ενός ανθρώπου την ώρα που έκανε τη δουλειά του, μεταξύ άλλων

Desperately sad news about Sir David Amess being murdered doing his job as an MP. Awful for his family and friends, this is a real blow to the democratic process.

Tα συλλυπητήριά της εξέφρασε και η Humane Society International/UK μιλώντας για έναν πραγματικό φίλο και συνοδοιπόρο στο θέμα της προστασίας των ζώων.

We are deeply shocked and saddened to hear of the tragic death of Sir David Amess, a true friend of HSI and a compassionate campaigner for animal protection. Our thoughts are with his family and colleagues. pic.twitter.com/bpa8BDC4yq