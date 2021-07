ΟΠΑΔΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Η Ένωση Ποδοσφαίρου καταδίκασε τις ρατσιστικές επιθέσεις στα κοινωνικά μέσα εναντίον των ποδοσφαιριστών της Αγγλίας Μπουκαγιό Σακά, Μάρκους Ράσφορντ και Τζέιντον Σάντσο μετά την απώλεια των πέναλτι που κτύπησαν στον τελικό του Euro 2020.

Η ευκολία με την οποία «φίλαθλοι» πέρασαν από τα ωσαννά στις ρατσιστικές επιθέσεις δείχνει την αναγκαιότητα μιας συνεπούς αντιρατσιστικής στάσης που θα πρέπει να έχουν άπαντες οι εμπλεκόμενοι — διοικήσεις, ποδοσφαιριστές, φίλαθλοι.

Η μεγάλη υποστήριξη στους τρεις παίκτες από τους συμπαίκτες τους και τους πολίτες ήταν μια άμεση και αποστομωτική απάντηση σε αυτά τα φασιστοειδή των γηπέδων. Όπως και η γονυκλισία των Άγγλων παικτών και το χειροκρότημα των Δανών αντιπάλων τους σε προηγούμενο αγώνα.

Great to see @England still continuing the anti-racist message by taking a knee and Denmark applauding 👏🏽#ENG | #DEN | #ENGDEN #EURO2020 | #TakeTheKnee#BlackLivesMatter pic.twitter.com/spKrhEgrc5