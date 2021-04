ΑΝΑΓΚΑΙΑ «ΚΑΘΑΡΣΗ»

Καθόλου δεν ενδιαφέρει τι έκανε και για ποιον λόγο με τον εμβολιασμό του ο κ. Πάνος Καμμένος.

Απεναντίας, ενδιαφέρει πολύ η σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ για το τι κάνει και για ποιον λόγο ο πρώην υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του.

Αν δεν αποτινάξει από πάνω του το στίγμα της συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ, το κόστος δεν θα είναι μηδαμινό. Με τον προκλητικό εμβολιασμό του στη Σερβία, ο κ. Καμμένος δείχνει ότι εγκαινίασε τις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Δίχως «κάθαρση», ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζει συνεχώς την τραγωδία της πλήρους αναξιοπιστίας σε ό,τι επιχειρήσει να αλλάξει στη φυσιογνωμία του. Άλλωστε, όσο κι αν προσπαθεί να ξεχάσει ή να υποβαθμίσει τη συνεργασία τους, θα τη θυμίζει εφεξής ο πρώην αρχηγός των ΑΝΕΛ στους πολίτες.

• • •

ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

Η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων είναι ιστορική απόφαση. Μέσα στο διήμερο που πέρασε αναλύθηκαν επαρκώς οι λόγοι που την επέβαλαν και οι πιθανές επιπτώσεις της. Το μόνο που χρειάζεται να ξαναειπωθεί είναι ότι πιστώνεται στον Τζο Μπάιντεν.

Σκέπτομαι χαμογελώντας όσα έλεγαν διάφοροι, ακόμη και γνωστοί, σχολιαστές για την ηλικία τού Μπάιντεν, και τη φυσική και διανοητική του κατάσταση. Ήταν απολύτως βέβαιοι ότι ο Ντ. Τραμπ θα έκανε περίπατο στις εκλογές, αλλά δυστυχώς γι’αυτούς ο «ξεμωραμένος» Μπάιντεν σάρωσε, ήρεμα και δίχως ποτέ να υψώσει τη φωνή του.

Μέσα σε 100 μέρες έκανε τόσα όσα άλλοι Αμερικανοί πρόεδροι δεν έκαναν σε δύο θητείες. Ουσιαστικά ανέτρεψε το παράδειγμα (paradigm) που κυριάρχησε επί τουλάχιστον μια 30-ετία στην οικονομική και κοινωνική πολιτική. Ταυτόχρονα, ξεπέρασε τους ήδη υψηλούς στόχους που ο ίδιος έθεσε για τον εμβολιασμό.

Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η προεδρία του, αλλά προς το παρόν ζούμε μια επαναστατική ανατροπή σε πολλά επίπεδα. Είναι ανατροπή που μας αρέσει. Και τη χαιρόμαστε. Διότι είναι εντελώς παράλογο να μας πιάσει η μιζέρια, επειδή ενδέχεται στο μέλλον να κάνει πράγματα με τα οποία δεν θα συμφωνούμε.

• • •

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΡΑΙΑ

Η χθεσινή μέρα στη Γαλλία, τελευταία Κυριακή του Απριλίου, ήταν η Εθνική Μέρα Μνήμης του Εκτοπισμού. Οι Γάλλοι τίμησαν τους εκτοπισμένους (Εβραίους, αντιστασιακούς, ομοφυλόφιλους, τσιγγάνους, στελέχη της αριστεράς, ανάπηρους) που οι Ναζί οδήγησαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και στον αφανισμό.

Οι εκδηλώσεις δεν είχαν πολύ κόσμο, εξαιτίας ασφαλώς του λοκντάουν, αλλά και του γεγονότος ότι λίγοι έχουν απομείνει από εκείνη τη γενιά.

Ωστόσο, οι Γάλλοι τίμησαν εμμέσως την επέτειο με μαζικές συγκεντρώσεις ζητώντας δικαιοσύνη για τη Σαρά Χαλιμί. Ήταν πάνω από 20.000 στο Παρίσι, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, και περί τις 6.500 σε άλλες πόλεις. Διαδηλώσεις έγιναν επίσης σε πολλές χώρες.

Η Γαλλοεβραία γιατρός και νηπιαγωγός, Σαρά Χαλιμί, δολοφονήθηκε στο διαμέρισμά της στη γαλλική πρωτεύουσα, τον Απρίλιο του 2017. Ο δολοφόνος τής 65-χρονης μητέρας τριών παιδιών, Κομπιλί Τραορέ, 27 ετών και καταγωγή από το Μαλί, την ξυλοκόπησε και την πέταξε από το μπαλκόνι, φωνάζοντας «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος» και «σκότωσα τον σατανά».

Παρότι ο Τραορέ παραδέχθηκε ότι τη σκότωσε επειδή ήταν Εβραία, το δικαστήριο δέχθηκε το ακαταλόγιστο της πράξης του, το 2019, επειδή ήταν μαστουρωμένος από μεγάλη ποσότητα κάναβης. Στις 14 Απριλίου, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση της οικογένειας της Χαμιλί.

Η συγκίνηση που προκάλεσε η υπόθεση Χαλιμί και οι αντιδράσεις στις δικαστικές αποφάσεις υπήρξαν έντονες τόσο στους Εβραίους και όσο και στους αντιρατσιστές. Σε μια σπάνια παρέμβασή του σε δικαστική απόφαση, ο Ε. Μακρόν δήλωσε ότι το γαλλικό σύστημα μπορεί μεν να μη δικάζει άρρωστους ανθρώπους, αλλά «η απόφαση να πάρει κάποιος ναρκωτικά και να ‘παλαβώσει’ δεν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να οδηγεί σε αποφυγή του ποινικού καταλογισμού», προσθέτοντας μάλιστα ότι «επιθυμώ ο υπουργός Δικαιοσύνης να παρουσιάσει αλλαγή στον νόμο το συντομότερο δυνατό».

• • •

ΕΝΑΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΣΤ

Όπως όλα τα τεστ, τα αυτοδιαγνωστικά τεστ (ή σελφ τεστ) είναι μεν πολύ χρήσιμα, αλλά όχι τέλεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιος μπορεί να έχει προσβληθεί από κορωνοϊό, αλλά το τεστ να μην το εντοπίσει.

Έστω ότι το τεστ είναι ακριβές κατά 85%, ήτοι τα 85 από 100 άτομα με κορωνοϊό θα έχουν (αληθώς) θετικό αποτέλεσμα στο τεστ: στις 85 από τις 100 περιπτώσεις το τεστ εντοπίζει σωστά ότι έχουν προσβληθεί. Έστω επίσης ότι το 95% των ατόμων δίχως κορωνοϊό θα έχουν (αληθώς) αρνητικό αποτέλεσμα, ήτοι στις 95 από τις 100 περιπτώσεις το τεστ εντοπίζει σωστά ότι άτομα δίχως κορωνοϊό δεν έχουν προσβληθεί.

Ποια είναι η πιθανότητα ένας ασθενής να έχει προσβληθεί από κορωνοϊό; Η άμεση απάντηση είναι 85%. Άμεση μεν, εσφαλμένη δε.

Το λάθος προκύπτει από την τάση μας να βασιζόμαστε στην εξατομικευμένη πληροφορία και να αγνοούμε παντελώς την αντικειμενική πληροφορία της αρχικής εκτίμησης. Είναι μάλιστα τόσο συνηθισμένο φαινόμενο ώστε βαπτίστηκε με το ξεχωριστό όνομα «πλάνη της αρχικής εκτίμησης» (base rate fallacy).

Ας πούμε στο παράδειγμά μας ότι γνωρίζουμε πως 1 άτομο στα 5.000 έχει προσβληθεί από κορωνοϊό, δηλαδή η πιθανότητα είναι 0,02% (αρχική εκτίμηση).

Με αυτά τα δεδομένα (85%, 95% και 0,02%), την απάντηση μάς δίνει το περίφημο θεώρημα του Μπέιζ, από το όνομα του Άγγλου κληρικού Τόμας Μπέιζ (1701 – 1761) που το διατύπωσε. Δεν είναι εδώ η κατάλληλη θέση να μπλέξουμε με μαθηματικά, αλλά η εφαρμογή του θεωρήματος μάς δίνει ότι αν κάποιος βγει θετικός στο τεστ,η πιθανότητα να έχει προσβληθεί από κορωνοϊό είναι μόνο 0,33%.

• • •

ΥΠΕΡΟΧΟ BELLA CIAO

Ο 24-χρονος Τζιλμπέρτο Μαλβεστούτο της ταξιαρχίας Maiella ήταν από τους πρώτους παρτιζάνους που πάτησαν το πόδι τους στη Μπολόνια μετά τη μάχη για την απελευθέρωσή της από τους Ναζί.

Για να γιορτάσουν τα 100 χρόνια του, μια μεγάλη παρέα πριν από μερικές μέρες τραγούδησε το Bella Ciao έξω από τον οίκο ευγηρίας στη γενέτειρά του Σουλμόνα. Και ο Τζιλμπέρτο μαζί τους.

