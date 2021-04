Η Κιμ Καρντάσιαν ευχαριστεί τον Τζο Μπάιντεν που αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Η Κιμ και Κλόε Καρντάσιαν ευχαρίστησαν τον Τζο Μπάιντεν που αναγνώρισε επισήμως την μαζική σφαγή εκατοντάδων χιλιάδων Αρμενίων στις αρχές του 1900 ως Γενοκτονία.

Η Κιμ Καρντάσιαν Γουεστ, της οποίας ο πατέρας Ρομπ Καρντάσιαν, ήταν μισός Αμερικανός μισός Αρμένιος, ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ δημοσίως μέσω social media.

«Έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα αγώνα για αλήθεια και αναγνώριση, σήμερα ο λαός της Αρμενίας έλαβε την αναγνώριση που όλοι ελπίζαμε και για την οποία προσευχόμασταν. Είμαι τόσο περήφανη για την κληρονομιά μου, περήφανη για τοις κοινότητες των Αρμενίων και ευγνώμων στον πρόεδρο Μπάιντεν που τίμησε σήμερα κάθε Αρμένιο και αυτή την αλήθεια», έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν.

«Θα συνεχίσω να τιμώ και να θυμάμαι όσους χάσαμε κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, αλλά πλέον με την ελπίδα πως μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να επαναληφθούν θηριωδίες του παρελθόντος», πρόσθεσε μεταξύ άλλων και κατέληξε: «Ευχαριστώ, πρόεδρε Μπάιντεν, για το κουράγιο σου να πεις αλήθειες που άλλοι επέλεξαν να μην πουν».

Η αδερφή της, Κλόε Καρντάσιαν, ευχαρίστησε επίσης τον Αμερικανό πρόεδρο μέσω ενός Instagram Story.

«Ευχαριστούμε που τιμάς τις ιστορίες, τον πόνο, τα μαρτύρια και τις απώλειες του λαού των Αρμενίων», σχολίασε σε μήνυμά της, ενώ δημοσίευσε επίσης παλαιότερες φωτογραφίες με την Κιμ να αποτίουν φόρο τιμής σε προηγούμενη επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

To 2015, η Κιμ Καρντάσιαν είχε καλέσει αλλά χωρίς αποτέλεσμα, τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα να αναγνωρίσει τις δολοφονίες ως γενοκτονία, μέσω άρθρου της στο περιοδικό Time.

Στο παρελθόν έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια τόσο για τη Γενοκτονία των Αρμενίων αλλά και διάφορα θέματα που εμπλέκεται η χώρα, όπως η πρόσφατη ένοπλη σύρραξη στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ενώ τον Οκτώβριο του 2019 είχε μεταβεί στην Αρμενία με τα παιδιά, την αδερφή και τα ανίψια της, όπου και είχε βαφτιστεί σε αρμένικη εκκλησία.



Thank you Armenia for such a memorable trip. So blessed to have been baptized along with my babies at Mother See of Holy Etchmiadzin, Armenia's main cathedral which is sometimes referred to as the Vatican of the Armenian Apostolic Church. This church was built in 303 AD. pic.twitter.com/bUrzHfyh3p