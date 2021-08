Ταλιμπάν με smartphone

ΣΤΟΙΒΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

Το Αμερικανικό Globemaster ΙΙΙ C17, στοιβαγμένο με 640 Αφγανούς, ήταν από τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες των ημερών που ήρθαν από το Αφγανιστάν. Με πενταπλάσιους επιβάτες από το προβλεπόμενο όριο, το αεροπλάνο πέταξε από την Καμπούλ στο Κατάρ όπου προσγειώθηκε στη βάση Al Udeid.

Το επόμενο βίντεο δίνει μια εικόνα των επιβατών του C17.

Δεν ήταν η μοναδική πτήση ενός C17 με υπεράριθμο αριθμό επιβατών. Ούτε έχει το ρεκόρ επιβατών. Το 2013, ένα C17 μετέφερε 670 άτομο για να γλυτώσουν από έναν τυφώνα στις Φιλιππίνες. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία είναι γνωστή ως «floor loading»: οι επιβάτες κρατιούνται από ιμάντες που στερεώνονται στα δύο τοιχώματα της ατράκτου.

Inside the C17 U.S military cargo plane. Majority of these lucky people have no visa & passport. This is the same aircraft in which 4 people fell to their deaths. The person who shared this video with me said “we had no water for hours” & it looked like a “doomsday” pic.twitter.com/pKgpzsVkJI