Η Αφγανή σκηνοθέτις Σαχράα Καρίμι, απευθύνει με μια επιστολή της έκκληση στη διεθνή κοινότητα και τον κόσμο για να μη ξεχάσουν το Αφγανιστάν.

Η ανεξάρτητη σκηνοθέτης και σεναριογράφος που έχει γεννηθεί το 1985 δημοσίευσε την επιστολή της δυο μέρες πριν από την πτώση της Καμπούλ στους Ταλιμπάν.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Ίνσταγκραμ φαίνεται το χάος και ο πανικός που επικρατούν στους δρόμους της Καμπούλ. Στην επιστολή της έγραψε για τον βάναυσο αντίκτυπο της κατάκτησης του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν σε γυναίκες, κορίτσια και καλλιτέχνες.

To All the #Film_Communities in The World and Who Loves Film and Cinema!



I write to you with a broken heart and a deep hope that you can join me in protecting my beautiful people, especially filmmakers from the Taliban. #Share it please, don't be #silent. pic.twitter.com/4FjW6deKUi