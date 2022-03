Προς παγκόσμια επισιτιστική κρίση

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Το γεγονός της σημερινής ημέρας φαίνεται πως θα είναι η συνάντηση στη Ρώμη του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, με το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ, Γιανγκ Τζιέτσι.

Η συνάντηση είναι λίαν σημαντική, δεδομένου ότι μόλις πριν ένα μήνα Πεκίνο και Μόσχα υπέγραψαν κοινή δήλωση στην οποία περιέγραφαν τη συνεργασία τους ως «χωρίς όρια».

Ωστόσο, ο Πούτιν μάλλον θα πρέπει να ανησυχεί για το αποτέλεσμα της συνάντησης. Οι συνομιλίες δεν γίνονται εν κρυπτώ, είναι δημόσιες, πράγμα που οδηγεί στην εύλογη εικασία ότι θα υπάρξει κάποιου είδους σύγκλιση των απόψεων.

Ο Ρωσο-ουκρανικός πόλεμος μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις εκτός ελέγχου. Η Κίνα έχει κάθε λόγο να συμπεριφερθεί ως υπεύθυνη παγκόσμια δύναμη. Η συντριπτική πλειονότητα των κρατών βλέπουν τον πόλεμο ως άδικο και φυσικά θεωρούν κάθε κλιμάκωση απευκταία. Αν η Κίνα στηρίξει τον τερματισμό του πολέμου, παίρνοντας αποστάσεις από τον Πούτιν, η στάση της θα είναι καθοριστικής σημασίας, διότι η απομόνωση της Μόσχας θα είναι πλήρης. Επιπλέον, η συμβολή της στην παγκόσμια ειρήνη θα εκτιμηθεί παγκοσμίως, θα της επιτρέψει να αποφύγει την απομόνωση, και να έχει σημαντικό ρόλο στα διεθνή πράγματα.

Πηγή: U.S. – China Perception Monitor

ΠΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Η Ρωσία και η Ουκρανία παίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια παραγωγή και προσφορά διατροφής. Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος εξαγωγέας σιτηρών και η Ουκρανία ο πέμπτος μεγαλύτερος. Οι δύο χώρες μαζί παρέχουν το 19% της παγκόσμιας προσφοράς κριθαριού, το 14% του σίτου και το 4% του αραβοσίτου, ήτοι το 19% της παγκόσμιας εξαγωγής δημητριακών. Οι εισαγωγές σίτου σχεδόν 50 χωρών εξαρτώνται από τη Ρωσία και την Ουκρανία κατά το 30% ή περισσότερο.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και όσον αφορά τα λιπάσματα δεδομένου ότι η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως. Έξι νοτιοαμερικανικά κράτη — Βραζιλία, Αργεντινή, Βολιβία, Χιλή, Παραγουάη, Ουρουγουάη — θα ζητήσουν από την FAO (Food and Agriculture Organization) του ΟΗΕ να εξαιρεθούν τα λιπάσματα από τις κυρώσεις στη Ρωσία. Η Βραζιλία, λόγου χάριν, εισάγει το 85% των λιπασμάτων που χρειάζεται, εκ των οποίων πάνω από το ένα πέμπτο, ή 9 εκατ. τόνοι το 2021, προέρχονται από τη Ρωσία. Επιπλέον, πολλές χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας εξαρτώνται από τη Ρωσία κατά 50% και άνω των λιπασμάτων τους, και οι ελλείψεις θα επεκταθούν στην επόμενη χρονιά.

Το πρόβλημα περιπλέκεται περαιτέρω από τη μείωση της παγκόσμιας προσφοράς.

Λόγω του πολέμου, αναμένεται ότι θα καλλιεργηθεί το πολύ το ήμισυ της καλλιεργήσιμης γης της Ουκρανίας, ήτοι 100 εκατ. στρέμματα, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ουκρανικού Κλαμπ Αγρομπίσνες. Alex Lissitsa.

Επιπλέον, ο υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων της Κίνας, Tang Renjian, ανακοίνωσε ότι εξαιρετικά σφοδρές βροχοπτώσεις καθυστέρησαν τη σπορά περίπου του ενός τρίτου της κανονικής επιφάνειας σίτου. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται η πρώτη και δεύτερη σοδειά φέτος να είναι μειωμένη κατά 20% και άνω.

Αν στα προαναφερθέντα προσθέσουμε και το υψηλότερο κόστος της ενέργειας, που επηρεάζει από την καλλιέργεια μέχρι τη μεταποίηση, τότε δικαιολογούνται οι φόβοι ότι «το θέμα δεν είναι αν οδεύουμε προς μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση — το θέμα είναι πόσο μεγάλη θα είναι η κρίση».

Πηγή: Reuters, FAO, Nikkei Asia, The Kyiv Independant

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΟΙ

Στο επόμενο βίντεο, Ουκρανοί διαδηλώνουν στην κατεχόμενη Χερσώνα φωνάζοντας στους Ρώσους στρατιώτες «Ο Ρώσος στρατιώτης είναι φασίστας και εισβολέας».

Οι Ρώσοι στρατιώτες έχουν προφανώς αυστηρές εντολές να μην πυροβολούν αμάχους.

Όταν, όμως, σταματήσει ο πόλεμος, και οι Ουκρανοί βγουν στους δρόμους μαζικά, θα είναι πολύ δύσκολο για τους Ρώσους να ελέγξουν την κατάσταση δίχως να χύσουν αίμα Ουκρανών πολιτών.

