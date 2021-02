ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Με φόντο την υπόθεση Λιγνάδη, 285 απόφοιτοι του Αρσακείου Ψυχικού, από το 1994 έως και το 2018, αφήνουν σαφέστατες αιχμές κατά καθηγητών του σχολείου: «Θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας προς όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που υπέστησαν από συγκεκριμένους καθηγητές και καθηγήτριες των Αρσακείων σεξουαλικές, ψυχολογικές ή και λεκτικές προσβολές, οι οποίες τελούν σε γνώση μας – έχει πέσει στην αντίληψή μας ή έχουμε πληροφορηθεί κάτι από όλα αυτά, ενίοτε δε και όλα».

Φυσικά, ούτε πρόσωπα ούτε τη διοίκηση του σχολείου μπορεί κανείς να καταδικάσει από μια επιστολή. Βεβαίως, η δικαιοσύνη θα πρέπει να αποφασίσει, ποια βάση έχουν οι κατηγορίες.

Αλλά κάποιος παντελώς άσχετος με το Αρσάκειο μπορεί καταρχήν να αρκεστεί σε ένα σχετικής αξιοπιστίας κριτήριο: τους μεγάλους αριθμούς. Η κοινή λογική υποδεικνύει ότι 300 άτομα δεν μπορεί να τρελάθηκαν ξαφνικά, ώστε να θέλουν «να κάνουν κακό» στο σχολείο τους. Άλλωστε, πολλοί εξ αυτών είναι άνω των 30 και 40 ετών, επαγγελματίες και οικογενειάρχες.

Και εννοείται ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση θεσμικά με πρωτοβουλία της διοίκησης. Διότι αν χρειάζονται χρόνια να φτιαχτεί ένα καλό όνομα, φτάνουν λίγες μέρες να το καταστρέψουν.

ΔΥΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δύο επιλογές του προέδρου Μπάιντεν για κυβερνητικές θέσεις, Ντεμπ Χάαλαντ και Ρέιτσελ Λαβίν, θεωρούνται και είναι ιστορικής σημασίας.

Μέλος της ινδιάνικης φυλής Λαγκούνα Πουέμπλο, Δημοκρατική βουλευτής από το Νέο Μέξικο, η Ντεμπ Χάαλαντ θα είναι η πρώτη ιθαγενής υπουργός, αν επικυρωθεί η υποψηφιότητά της. Πόσο μάλλον που προορίζεται για την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ιστορικά ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη γενοκτονία των Ινδιάνων και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους.

Μένει βεβαίως να επικυρωθεί η υποψηφιότητά της από τη Γερουσία. Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές εξέφρασαν την αντίθεσή τους, διότι θεωρούν ότι η ένθερμη υποστηρίκτρια της καθαρής ενέργειας Χάαλαντ είναι υπερβολικά «ιδεολόγος» για να διοικήσει πραγματιστικά μια ολόκληρη χώρα.

Πάντως, η Χάαλαντ φαίνεται πως τα πήγε καλά στην ακρόασή της στη Γερουσία, δεδομένου ότι εξασφάλισε την κρίσιμη υποστήριξη του Δημοκρατικού γερουσιαστή και προέδρου της επιτροπής Ενέργειας, Τζο Μάνχιν, ο οποίος θεωρείται ο πιο ένθερμος υποστηρικτής των ορυκτών καυσιμών ανάμεσα στους Δημοκρατικούς γερουσιαστές.

Η δεύτερη υποψηφιότητα της διεμφυλικής (transgender) παιδιάτρου και αξιωματούχου της Υγείας, Ρέιτσελ Λαβίν, που προορίζεται για υφυπουργός Υγείας, αντιμετωπίστηκε εξίσου εχθρικά από τους Ρεπουμπλικανούς κατά την ακρόασή της στη Γερουσία. Ο γερουσιαστής, Ραντ Πωλ, συνέκρινε τη διεμφυλική χειρουργική με τον γεννητικό ακρωτηριασμό και κατηγόρησε τη Λαβίν ότι υποστηρίζει «τη χειρουργική καταστροφή των γεννητικών οργάνων ανηλίκων».

Η Λαβίν απάντησε λέγοντας ότι «η διεμφυλική χειρουργική είναι ένα πολύ πολύπλοκο και λεπτών διακρίσεων πεδίο με στιβαρή έρευνα και πρότυπα φροντίδας που έχουν αναπτυχθεί», ο δε πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Εκπαίδευσης Εργασίας και Συντάξεων, Πάτι Μαρί, επέπληξε τον Πωλ για «επιβλαβείς παραποιήσεις».

Οι δύο αυτές πρωτιές, ο πρώτος λατινοαμερικανός και μετανάστης, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Αλεχάνδρο Μαγιόρκας, και ο πρώτος ανοιχτά γκέι, υπουργός Μεταφορών, Πιτ Μπούτιτζετζ, δείχνουν ότι ο Τζο Μπάιντεν κινείται στρατηγικά για ξεπεραστεί ο κατακερματισμός σε μειονότητες και «δικαιωματιστές» στο Δημοκρατικό κόμμα. Πιθανόν, έφτασε η ώρα να συμβεί το ίδιο και στο επίπεδο της χώρας.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2021 στο επιστημονικό περιοδικό «Philosophical Transactions of the Royal Society B», ισχυρίζεται ότι ιδεολογικές κοσμοθεωρίες μπορεί να αντανακλούν χαμηλού επιπέδου αντιληπτικές και γνωσιακές λειτουργίες· με άλλα λόγια ότι ακραίων απόψεων άτομα είναι λιγότερο ικανά να κάνουν πολύπλοκες νοητικές εργασίες.

Η εργασία επιδιώκει να φωτίσει τις σχέσεις ανάμεσα στις ιδεολογικές στάσεις και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του ατόμου, και ειδικότερα τις γνωσιακές προδιαθέσεις — πώς τα άτομα εκλαμβάνουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες — τη ροπή τους σε ακραίες απόψεις και την αντίσταση ή τη δεκτικότητά τους στις αποδείξεις.

Ορισμένα από τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης, στην οποία συμμετείχαν 330 άτομα που απάντησαν σε πολλαπλά τεστ είναι τα εξής: Ο συντηρητισμός και ο εθνικισμός συσχετίζονται με μεγαλύτερη προσοχή σε εργασίες αντιληπτικής λήψης των αποφάσεων και σε μειωμένη στρατηγική επεξεργασία πληροφοριών, ενώ ο δογματισμός με πιο αργή συσσώρευση αποδείξεων και παρορμητικές τάσεις. Από την άλλη, η θρησκευτικότητα εμπλέκεται με οξυμένη ευχαρίστηση και αντίληψη του κινδύνου.

Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι γνωσιακές και προσωπικότητας αποτιμήσεις προβλέπουν καλύτερα από τα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, κ.λπ.) τις διαφορές στις ιδεολογικές προτιμήσεις, από 4 έως 15 φορές.

Πηγή: The Guardian, Philosophical Transactions of the Royal Society B

ΜΟΣΧΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ

Πάει το ‘χουν χάσει ντιπ για ντιπ οι τραμπικοί. Και λένε ότι έχουν προσκεφάλι τους τη Βίβλο.

