Ο κόσμος δεν φτιάχτηκε για τέτοια ζέστη

ΑΝΙΚΗΤΟΣ ΕΙΝΑΙ;

Ο Ντράγκι παραιτήθηκε, ο Μακρόν αντιμετωπίζει συνεχή προβλήματα στη Βουλή, η Αγγλία βρίσκεται σε κρίση, οι Ρεπουμπλικάνοι μάλλον θα αποκτήσουν πλειοψηφία στο Κογκρέσο στις ενδιαμέσες εκλογές.

Πρόκειται σαφώς για αναζωπύρωση του (αντισυστημικού) λαϊκισμού.

Αλλά είναι μια τουλάχιστον 20ετια που ανθεί ο λαϊκισμός. Άρα, θεωρητικά και πρακτικά, (υποτίθεται ότι) τον γνωρίζουμε καλά, δεδομένου ότι χιλιάδες αναλύσεις του δημοσιεύτηκαν.

Και αφού τον γνωρίζουμε καλά, γιατί δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε;

Ένα βήμα θα ήταν να κατανοήσουμε ότι οι εσφαλμένες απαντήσεις των ποικιλώνυμων λαϊκιστών δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκη ότι και τα αντίστοιχα προβλήματα είναι ανύπαρκτα. Δυστυχώς, όμως, όπως κάθε γενική πρόταση, και αυτή μπορεί μεν να είναι ορθή, αλλά δεν προσφέρει μεγάλη βοήθεια.

• • •

ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΤΡΟΛΑΡΙΣΜΑ

Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα είπαν όχι στο σχέδιο της Κομισιόν οι ευρωπαϊκές χώρες να μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 15% μέχρι την επόμενη άνοιξη, ανεξάρτητα από τον βαθμό έκθεσής τους στη Ρωσία.

Επιπλέον, τουλάχιστον 12 από τα 27 κράτη μέλη εξέφρασαν την Τετάρτη τη διαφωνία τους όσον αφορά την εξουσία της ΕΕ να καταστήσει τους στόχους δεσμευτικούς.

Τούτων δοθέντων, είναι άγνωστο πώς θα διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο της Κομισιόν.

Αλλά δεν μπορούμε να προσπεράσουμε την προχθεσική ατάκα της Ισπανίδας υπουργού Οικολογικής Μετάβασης, Τερέζα Ριμπέρα: «Σε αντίθεση με άλλες χώρες, οι Ισπανοί δεν έχουμε ζήσει πέρα από τις δυνατότητές μας από ενεργειακή άποψη».

Οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, και ειδικά η χώρα μας, ξέρουμε προς τα πού κατευθύνεται το βιτριόλι της. Κάποιες χώρες του Βορρά, κυρίως η Γερμανία, μας είχαν ζαλίσει με το περίφημο επιχείρημα ότι ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας.

• • •

Η ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπλόκαρε την τελευταία στιγμή πρόταση επιβολής κυρώσεων στη ρωσική μεταλλουργική εταιρεία VSMPO-Avisma PJSC, διότι η Γαλλία και άλλα κράτη-μέλη διατύπωσαν αντιρρήσεις λόγω φόβων για πιθανή απαγόρευση από τη Ρωσία των εξαγωγών τιτανίου προς την ΕΕ ως αντίποινα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Μια τέτοια κίνηση θα έπληττε άμεσα την ευρωπαϊκή αεροδιαστημική βιομηχανία, ιδίως την εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Airbus SE που έχει καλέσει δημοσίως την ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στις πωλήσεις τιτανίου.

Η VSMPO τροφοδοτεί με υλικά την κατασκευή ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών που συμμετέχουν στον πόλεμο στην Ουκρανία, και ανήκει εν μέρει στη ρωσική αμυντική εταιρεία Rostec, η οποία κατασκευάζει όπλα για τον ρωσικό στρατό. Η Rostec υπόκειται ήδη σε ορισμένες κυρώσεις, όχι όμως και η VSMPO.

Η κίνηση αυτή καταδεικνύει την περίπλοκη ισορροπία που προσπαθεί να διατηρήσει η ΕΕ για να συμπιέσει τη ρωσική οικονομία μετά την απόφαση του Κρεμλίνου να εισβάλει στην Ουκρανία, προστατεύοντας παράλληλα τα οικονομικά συμφέροντά της.

Αφού παρουσίασε ένα ενιαίο μέτωπο για πληθώρα οικονομικών, κεντρικών τραπεζικών και ατομικών κυρώσεων κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, η ΕΕ έχει διχαστεί πρόσφατα για τις ενεργειακές κυρώσεις και για το αν οι περιορισμοί αυτοί θα μπορούσαν να βλάψουν περισσότερο την ευρωπαϊκή οικονομία παρά τη ρωσική.

Πηγή: The Wall Street Journal

Εργαστήριο της εταιρείας VSMPO, η οποία παρέχει υλικά για την κατασκευή ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών, στη Verkhnyaya Salda της Ρωσίας. (Φωτο: TASS)

• • •

ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

Με μια απόφαση-ορόσημο, το Ανώτατο Δικαστήριο του Μπαγκλαντές ζήτησε την Πέμπτη από τις σιδηροδρομικές αρχές να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα ταξιδεύει στις σκεπές των τρένων, μια συνηθισμένη αλλά και πολύ επικίνδυνη πρακτική στη φτωχή χώρα της Νότιας Ασίας.

Στο Μπανγκλαντές, είναι κοινή πρακτική για τους φτωχότερους ανθρώπους να σκαρφαλώνουν στις οροφές των βαγονιών για να ταξιδέψουν δωρεάν ή όταν τα τρένα είναι γεμάτα, συχνά κατά τη διάρκεια μεγάλων μουσουλμανικών εορτών όταν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι επιστρέφουν παραδοσιακά στα χωριά τους για να γιορτάσουν.

Οι θάνατοι είναι συχνοί, όταν επιβάτες πέφτουν ή χτυπάνε σε προεξέχοντα κλαδιά δέντρων ή σε χαμηλές γέφυρες στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας μήκους 3.600 χιλιομέτρων.

Το προσωπικό των σιδηροδρόμων φέρεται να δωροδοκείται για να κάνει τα στραβά μάτια στην πρόσβαση στην οροφή, ενώ ανθεί και μια μαύρη αγορά εισιτηρίων.

Αφετηρία της απόφασης ήταν η διαμαρτυρία του φοιτητή του Πανεπιστημίου της Ντάκα, Mohiuddin Rony, που διαδήλωσε στο σταθμό Kamalapur επί 8 μέρες κατά της κακοδιαχείρισης των σιδηροδρόμων του Μπαγκλαντές.

Το Jamuna Express του Μπαγκλαντές, το πιο πολυσύχναστο τρένο του κόσμου, δείχνει την κατάσταση που επικρατεί στους σιδηροδρόμους της χώρας.

This is Jamuna Express of Bangladesh the most crowded train of world. Time for India to make Population Control law at the earliest, else we in India will face the same same situation. pic.twitter.com/dOJohms09H