ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ

Πέρυσι τέτοιες μέρες, ένα από τα κεντρικά θέματα που εμφανίζονταν καθημερινά ήταν ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανεκτίμητη, απροσμέτρητη, ανυπολόγιστη, και ότι δεν πρέπει να χαθεί καμιά ανθρώπινη ζωή.

Φέτος και εξαιτίας των παρενεργειών του εμβολίου AstraZeneca, η πλειονότητα των σχολιαστών προβάλλουν πάνω-κάτω το εξής επιχείρημα: ο εμβολιασμός με το AstraZeneca θα πρέπει να συνεχιστεί, διότι αν, ας πούμε, σε 5.000.000 εμβολιασμένους χάσουν τη ζωή τους 30 με 50, φανταστείτε πόσες χιλιάδες θα πεθάνουν δίχως εμβολιασμό.

Δεν μπαίνω στην ουσία της συζήτησης. Απλώς επισημαίνω ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων φανατικά σήμερα κάνουν αυτή την ανάλυση οφέλους-κόστους με τους θανάτους σε εμβολιασμένους, ισχυριζόταν φανατικά πέρισυ ότι «η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανυπολόγιστη». Δεν μπορούν, όμως, να ισχύουν αμφότερα.

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Το σκάνδαλο ξέσπασε αμέσως μόλις οι δημοσιογράφοι της Μ6 ανάρτησαν το βίντεο στο οποίο κατέγραψαν ένα παράνομο εστιατόριο στο Παρίσι με κρυφή κάμερα.

Σε καλή συνοικία, μενού από 160 έως 490 ευρώ, σεφ «των σταρ», είσοδος με αυστηρές συστάσεις, το εστιατόριο προορίζεται αναμφίβολα μόνο για την παριζιάνικη ελίτ. Οι οργανωτές δεν κρύβουν ούτε ότι «εδώ το γεύμα είναι παράνομο», ούτε ότι η παρανομία είναι λειψή. «Δεν φοράμε μάσκες», εξηγεί κάποιος από το προσωπικό στην είσοδο. «Όσοι έρχονται εδώ αφαιρεθούν τη μάσκα. Άπαξ και περάσετε την πόρτα δεν υπάρχει covid».

Με τα εστιατόρια κλειστά από τον Οκτώβριο, τη χώρα να μπαίνει σε τρίτο εθνικό λοκντάουν, ήταν αναμενόμενο να ξεσπάσει πολεμική στα κοινωνικά μέσα. Πόσο μάλλον, όταν στη χώρα συλλαμβάνονται πολίτες που οργανώνουν ιδιωτικά γεύματα με πολλά άτομα, και κάποιος «συλλέκτης» δηλώνει προκλητικά: «Δείπνησα αυτή την εβδομάδα σε δύο ή τρία εστιατόρια, τα λεγόμενα εστιατόρια παράνομα, με έναν αριθμό υπουργών. Αυτό, λοιπόν, το ψιλοδιασκέδασα. Σε δημοκρατία είμαστε. Κάνουμε ό,τι θέλουμε».

Υπουργοί καταδίκασαν το γεγονός, η υπουργός Ιθαγένειας, Μαρλέν Σιαπά, δήλωσε ότι «αν υπουργοί ή βουλευτές συμμετείχαν σε παράνομα υπερπολυτελή γεύματα στο Παρίσι, θα πρέπει να τιμωρηθούν όπως οποιοσδήποτε πολίτης», και ο εισαγγελέας του Παρισιού ξεκίνησε ανάκριση για να εντοπιστούν οι οργανωτές και συμμετέχοντες.

Όταν κάποιος πληρώνει μενού των 490 ευρώ, πρόστιμο 270 ευρώ είναι μάλλον αστείο για την τσέπη του. Αυτό το γνωρίζουν όλοι, εξοργίζονται διπλά. Για όποιον απορεί γιατί υπάρχει μνησικακία στις κοινωνίες μας προς τις ελίτ, τέτοιες περιπτώσεις είναι πιο εύγλωττες για να το καταλάβει από περισπούδαστες κοινωνιολογικές αναλύσεις.

ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΚΡΟΝ

Το γαλλικό Philosophie magazine βρήκε το γραπτό του Εμ. Μακρόν που παρέδωσε στο μάθημα της φιλοσοφίας στις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο (baccalauréat).

Η φιλοσοφία ήταν το αγαπημένο αντικείμενο του Μακρόν. Είναι γνωστό ότι μετέπειτα διετέλεσε βοηθός του διάσημου φιλοσόφου, Πολ Ρικέρ, και εκπόνησε μια διατριβή (mémoire) πάνω στον Μακιαβέλι και τον Χέγκελ.

Ο Μακρόν εξετάστηκε το 1995, το θέμα ήταν «Μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι στην αλήθεια;», και βαθμολογήθηκε με 16/20.

Αυτή ήταν η αξιολόγηση του διορθωτή: «Έξοχο γραπτό, υποστηριζόμενο τις περισσότερες φορές από πολύ καλά ελεγχόμενες αναφορές (ενίοτε όμως λιγότερο). Ο προβληματισμός τίθεται καλά, κυρίως η αντίθεση ανάμεσα στην απαίτηση της αλήθειας και την παθιασμένη αδιαφορία. Κατέχετε μια πραγματική συνθετική τέχνη. Προσοχή, όμως, δεν πρέπει να θέλετε πάντοτε να τα συμφιλιώνετε όλα. Προσοχή επίσης να μη συγχέετε μια διατριβή και μια ομολογία πίστεως. Πρόκειται για αδεξιότητα. Θα γίνετε ίσως καλός φιλόσοφος υπό την προϋπόθεση να μη θέλετε να είστε υπερβολικά πολιτικός. 16/20».

Πηγή: Philosophie magazine

ΣΥΜΠΟΝΕΤΙΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ

Έχοντας σπάσει τον αστράγαλό του, ο Russell Jones παρατήρησε ότι και ο σκύλος του Billy κούτσαινε. Ξόδεψε κάπου 400 δολάρια σε εξετάσεις του Billy, οι οποίες έδειξαν ότι ο σκύλος του δεν είχε υποστεί κανένα τραύμα.

Ο Billy κούτσαινε συμπονετικά όπως το αφεντικό του.

