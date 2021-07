ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΧΑΝΟΥΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ

Έγινε ακριβώς αυτό που δεν έπρεπε να γίνει.

Καταρχάς, ακυρώθηκε η παρασημοφόρηση του διασώστη προσφύγων, Ιάσονα Αποστολόπουλου.

Κατόπιν, ακολούθησαν διαρροές από το Προεδρικό Μέγαρο και το ΥΠΕΞ.

Η Προεδρία της Δημοκρατίας επικαλείται σωστά την κείμενη νομοθεσία (ν. 106/1975, άρθρο 1), βάσει του οποίου τα πρόσωπα προτείνονται σε αυτήν από τον υπουργό Εξωτερικών, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας του υπουργείου Εξωτερικών».

Το ΥΠΕΞ επικαλείται σωστά την κείμενη νομοθεσία, ισχυριζόμενο ότι δεν υπάρχει τίποτα από τα προαπαιτούμενα του νόμου (αρχική εισήγηση υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, γνωμοδότηση και πρακτικά για το περιεχόμενο της συζήτησης στο Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας, πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών με βάση τη γνωμοδότηση, Προεδρικό Διάταγμα με υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών).

Πιστεύω πως δύσκολα θα μάθουμε, αν τελικώς μάθουμε, ποιος φταίει. Ούτε αποκλείεται να φταίνε αμφότεροι. Πάντως, δεν είναι ό,τι το καλύτερο να βλέπουμε την Προεδρία της Δημοκρατίας και το ΥΠΕΞ να τσακώνονται με διαρροές. Όπως κι αν το δει κανείς, δυστυχώς χάνουν και οι δύο.

• • •

Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

Σε δέκα με είκοσι χρόνια από σήμερα, είναι πιθανό να έχουν απομείνει ελάχιστοι ή και καθόλου καπνιστές σε πολλές χώρες και αγορές του πλανήτη, σύμφωνα με αναλυτές της επενδυτικής εταιρείας Jefferies. Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται, επίσης, από τον προσανατολισμό καπνοβιομηχανιών σε εναλλακτικά καπνικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής των καπνοβιομηχανιών συμβαίνουν και περίεργα.

Ο αμερικανικός κολοσσός Philip Morris ανακοίνωσε συμφωνία εξαγοράς έναντι ενός δισεκατομμυρίου λιρών της Vectura, μια βρετανική εταιρεία παραγωγής ιατρικών εισπνευστήρων για την αντιμετώπιση ασθενειών κυρίως όσων συνδέονται... με το κάπνισμα.

Η εταιρεία εξήγησε ότι πρόκειται για φυσιολογική εξέλιξη προς την υγεία και την ευζωία. Άλλωστε, εκτιμά ότι σε 10 με 15 χρόνια οι πωλήσεις καπνού μπορεί να σταματήσουν σε ορισμένες χώρες, όπως η Ιαπωνία.

Πάντως, δεν μπορεί να μη σκεφτεί ότι είναι σαν να βάζουμε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα.

• • •

ΠΩΛΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΩΣ NFT

Το Kansong Art and Culture Foundation στη Σεούλ της Νότιας Κορέας έχει στην κατοχή της το «Hunminjeongeum», ένα επίσημο χειρόγραφο του 15ου αιώνα που περιγράφει της αρχές του κορεάτικου αλφάβητου, καθώς και λεπτομέρειες για τα γράμματα και τους ήχους του. Χαρακτηρίστηκε ως εθνικός θησαυρός και συμπεριελήφθη στη Μνήμη του Κόσμου από την UNESCO το 1997.

Το Kansong προτίθεται να ψηφιοποιήσει το ιστορικό αυτό έργο σε μια περιορισμένη έκδοση Non-Fungible Token (NFT), και να πουλάει έκαστο περίπου 87.000 δολάρια (100 εκατ. γουάν). Μόνο εκατό θα πουληθούν.

Εκπρόσωπος του ιδρύματος Kansong δήλωσε ότι το αντιμετωπίζουν το έργο NFT ως νέο τύπο χορηγίας και ότι προχώρησαν στην απόφαση αυτή λόγω των χρηματοοικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Αν τελικώς υλοποιηθεί το σχέδιο, θα είναι το πρώτο βιβλίο NFT που θα πουληθεί.

Πηγή: Yonhap News Agency

Φωτογραφία του «Hunminjeongeum Haerye», επίσημο χειρόγραφο που περιγράφει τις αρχές του κορεάτικου αλφάβητου.

• • •

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ

Έχει παρατηρηθεί ότι οι χάλκινοι Ολυμπιονίκες χαίρονται κατά κανόνα περισσότερο την επιτυχία τους από τους αργυρούς. Η στάση τους έχει να κάνει με το τι συγκρίνουν: οι μεν δεύτεροι με το ότι θα μπορούσαν να είναι πρώτοι, οι δε χάλκινοι με το ότι κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι εκτός μεταλλίων.

«Νομίζω, αν ήμουν αθλητής στους Ολυμπιακούς, θα ήθελα να βγω τελευταίος παρά να κερδίσω το αργυρό μετάλλιο, αν το σκεφτείτε. Ξέρετε, κερδίζετε το χρυσό, αισθάνεστε καλά. Κερδίζετε το χάλκινο, λέτε ‘Τουλάχιστον κέρδισα κάτι». Αν όμως κερδίσετε το αργυρό, είναι σαν το ‘Συγχαρητήρια, σχεδόν κέρδισες’. Είστε ο πρώτος από όλους τους χαμένους... Είστε ο νούμερο ένας χαμένος» (Jerry Seinfeld, «I'm Telling You for the Last Time», 1998).

Αυτό είναι μάλλον κοινή και παλιά διαπίστωση. Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει πρόσφατη μελέτη του Adriaan Kalwij («The effects of competition outcomes on health: Evidence from the lifespans of U.S. Olympic medalists», Economics & Human Biology, 2018), σχετικά με το προσδόκιμο ζωής των ολυμπιονικών. Σύμφωνα με τον Kalwij, ενώ το προσδόκιμο ζωής των χρυσών και χάλκινων ολυμπιονικών δεν διαφέρει σημαντικά, το προσδόκιμο ζωής των αργυρών είναι περίπου 2,4 και 3,9 έτη μικρότερο από τα πρώτα αντιστοίχως. Το εύρημα αυτό είναι συμβατό με παρόμοια συμπεράσματα άλλων επιστημονικών κλάδων ότι τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ανταγωνισμούς επιδρούν αρνητικά στην υγεία.

Η ψυχολογία της δεύτερης θέσης.

• • •

ΠΕΡΙ ΜΟΔΑΣ

Η σπουδαία Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, Ζαν Λανβέν (1867-1946), συζητά με μια πλούσια Αμερικανίδα, η οποία κριτικάρει την ενδυματολογική συμπεριφορά των Γαλλίδων.

– Στο Παρίσι, ακολουθείτε τη μόδα όπως ένας σκύλος ακολουθεί το αφεντικό του.

– Και στη Νέα Υόρκη, εσείς την ακολουθείτε όπως ένας τυφλός ακολουθεί τον σκύλο του.