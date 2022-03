Καταστράφηκε στο Χάρκοβο μπαρ αφιερωμένο στον Χέμινγουεϊ

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΡΡΑΛΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Η δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιανίκοβα διέκοψε χθες βράδυ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου καναλιού της δημόσιας ρωσικής τηλεόρασης, κρατώντας ένα πλακάτ εναντίον του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Οβσιανίκοβα κινδυνεύει να καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση, βάσει του πρόσφατου νόμου που προβλέπει μέχρι 15 χρόνια φυλάκιση σε όποιον διαδίδει «fake news» για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ρωσική εφημερίδα Novaya Gazeta του νομπελίστα δημοσιογράφου Ντμίτρι Μουράτοφ είναι ένα από τα ελάχιστα μέσα που αποφάσισαν να μην κλείσουν μετά την ψήφιση του νόμου.

Ιδού πώς παρουσίασε η Novaya Gazeta την παρέμβαση της Οβσιανίκοβα:

«Ενώ το πρόγραμμα Vremya ήταν στον αέρα, πίσω από την πλάτη της εκφωνήτριας Ekaterina Andreeva, ένα κορίτσι εμφανίστηκε με ένα πλακάτ, το περιεχόμενο του οποίου απαγορεύεται να μεταφέρουμε στη Roskomnadzor (Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εποπτεία των Επικοινωνιών, Πληροφορικής και Μαζικών Μέσων) και στον ποινικό κώδικα.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αυτή είναι η συντάκτρια Μαρίνα Οβσιανίκοβα.

Τώρα κρατείται».

Πανέξυπνη και θαρραλέα παράκαμψη της πολεμικής λογοκρισίας του Πούτιν, από τη ρωσική εφημερίδα που μετράει επτά δολοφονημένους δημοσιογράφους της.

Η παρουσίαση της παρέμβασης της Μαρίνα Οβσιανίκοβα από τη Novaya Gazeta του νομπελίστα δημοσιογράφου Ντμίτρι Μουράτοφ.

• • •

ΔΙΧΩΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ

Παρά μια κάποια αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των συνομιλιών της Ρώμης, δεν φαίνεται ότι η 7ωρη συνάντηση κατέληξε σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε: «Το κλειδί εδώ είναι πρώτα να οδηγήσουμε την Κίνα να επαναϋπολογίσει και να επαναξιολογήσει τη θέση της. Δεν βλέπουμε σημάδι αυτής της επαναξιολόγησης. Αποφάσισαν ήδη ότι θα παράσχουν οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη, και το τόνισαν σήμερα. Το ερώτημα είναι αν θα προχωρήσουν παραπέρα».

Εν πάση περιπτώσει, είναι θετικό ότι θα κρατήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

Σύμφωνα με το CNN, ένα από τα αιτήματα της Μόσχας προς το Πεκίνο αφορά την τροφοδοσία των ρωσικών στρατευμάτων με συσκευασμένες και μη ληγμένες τροφές. Αμερικανοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η σχετική καθυστέρηση των Ρώσων στην Ουκρανία οφείλεται κυρίως στον ανεφοδιασμό τους με τρόφιμα.

Πάντως, η Μόσχα διέψευσε τις πληροφορίες για οικονομική βοήθεια από την Κίνα, το δε Πεκίνο κατηγόρησε τους Αμερικανούς για «fake news».

Πηγή: Le Monde, The Guardian

• • •

ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ ΔΡΟΝΟΙ

Ρουμάνοι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για ένα «μη επανδρωμένο αεροπλάνο», το οποίο βρήκε νεαρός Ρουμάνος σε χωράφι κοντά στην κατοικία του.

Ο δίχως διακριτικά δρόνος (drone) ταυτοποιήθηκε ως Orlan-10. Οι δρόνοι αυτοί, των οποίων οι μόνοι γνωστοί χρήστες είναι οι Ρώσοι, χρησιμοποιούνται για συλλογή πληροφοριών προκειμένου να προσδιοριστούν στόχοι αεροπορικών επιθέσεων και βομβαρδισμών από το πυροβολικό.

Είναι ο δεύτερος δρόνος που βρίσκεται εκτός της πολεμικής ζώνης. Την περασμένη Πέμπτη, ένας δρόνος 5 τόνων εξερράγη στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, κοντά σε φοιτητική εστία, καταστρέφοντας 40 σταθμευμένα αυτοκίνητα, αφού πέταξε 17 λεπτά πάνω από τη Ρουμανία και 48 πάνω από την Ουγγαρία δίχως να τον εντοπίσει κανείς.

Οι κροατικές αρχές κριτίκαραν τα αργά αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ, και αναρωτήθηκαν για την ετοιμότητα της συμμαχίας να απαντήσει σε πιθανή επίθεση.

Ουδείς γνωρίζει μέχρι τώρα από πού ξεκίνησαν και ποιοι εκτόξευσαν τους δρόνους.

Πηγή: Euronews, AP News

Αστυνομικοί εξετάζουν τον χώρο στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, όπου συνετρίβη δρόνος στις 10 Μαρτίου.

• • •

ΙΤΑΛΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ

Ένα σπουδαίο μάθημα από τη γειτονική Ιταλία προς τους απανταχού εθνικιστές και ρατσιστές.

Πρώτη μέρα στο σχολείο για δύο προσφυγόπουλα από την Ουκρανία που προσέρχονται αμήχανα, αν όχι φοβισμένα, στο σχολικό κτήριο.

Δάσκαλοι και μαθητές τα υποδέχονται, όπως αρμόζει αν θέλουμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή όλων μας.

Ukrainian refugee kids arrive in Italy, and start at local schools. On their first day they enter nervously. You won’t believe what the Italian kids did next … pic.twitter.com/XQ1z2gkezb