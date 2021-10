ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ Η ΤΥΧΗ

Σε χθεσινή συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, επιβεβαίωσε πως θα γίνουν κανονικά οι εορτασμοί του Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου.

Η παρέλαση, ανέφερε ο υπουργός, θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή όλων των πολιτών, όχι μόνο των εμβολιασμένων, και «με τήρηση των υγειονομικών μέτρων και ισχυρή παρότρυνση για χρήση της μάσκας».

Αυτή ήταν η αιτιολόγηση της απόφασης: «Έχουμε άνοιγμα των περισσότερων δραστηριοτήτων. Προφανώς αυτό γίνεται με κάποιους περιορισμούς. Δεν είναι δυνατόν να πούμε πως μόνο την παρέλαση δεν θα κάνουμε».

Η Νέα Δημοκρατία αυτοπροσδιορίζεται ως θεματοφύλακας του ορθολογισμού στη χώρα. Στη διαχείριση της πανδημίας το μότο της ήταν ότι αυτή μεν αποφασίζει, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των ειδικών. Το επιχείρημα του κ. Βορίδη, όμως, δεν στηρίζεται ούτε σε γνώμες ειδικών ούτε σε πραγματολογικά δεδομένα, και μάλιστα αφορά μια πόλη και τους πέριξ νομούς με έξαρση της πανδημίας, με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού, και πριν ενδεχομένως υπάρξει επιδείνωση της κατάστασης λόγω της διά ζώσης διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο.

Επειδή είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να διακρίνουμε τη λογική βάση της απόφασης, μάλλον θα πρέπει να ευχηθούμε ότι δεν θα οδηγήσει σε απευκταίες καταστάσεις. Με άλλα λόγια, στο μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι η τύχη.

ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΑΣ

Η Αλγερία κατηγόρησε το Παρίσι για «γενοκτονία», ανακάλεσε τον πρέσβη της από το Παρίσι και απαγόρευσε την πτήση γαλλικών πολεμικών αεροπλάνων από τον εναέριο χώρο της. Τα αεροπλάνα φθάνουν στην περιοχή Σαχέλ μέσω Αλγερίας, όπου γαλλικά στρατεύματα συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Θρυαλλίδα της κρίσης υπήρξαν οι μη διπλωματικοί χαρακτηρισμοί του Γάλλου προέδρου σε συνάντησή του, την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, με ομάδα νέων, απογόνων ανθρώπων που είχαν εμπλακεί στον πόλεμο της Αλγερίας (1954 - 1962).

Ο Εμ. Μακρόν μίλησε για «μνημονική πρόσοδο» του αλγερινού καθεστώτος, για ένα «κουρασμένο αλγερινό σύστημα», έφθασε μάλιστα να αναρωτηθεί αν υπήρξε αλγερινό έθνος πριν από την αποικιοκρατία, και ανακοίνωσε περιορισμούς στη χορήγηση βίζας, κυρίως σε αλγερινούς αξιωματούχους.

Πέρα από τις ανοικτές πληγές μεταξύ των δύο χωρών που δεν λένε να επουλωθούν, η εξήγηση που έδωσαν ορισμένοι σχολιαστές έχει μια κάποια σημασία και για τη χώρα μας. Ο Μακρόν εξέφρασε με τραχύ τρόπο τις διαψευμένες προσδοκίες από το αλγερινό καθεστώς, από το οποίο περίμενε πιο ενεργή συμμετοχή στο Σαχέλ. Παράλληλα, εναντιώθηκε στην αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας για την οποία επεσήμανε ότι ο ρόλος της στην Αλγερία σκόπιμα ξεχνιέται. Η μεθοδική προσπάθεια της Τουρκίας να διεισδύσει στο Μαγκρέμπ ασφαλώς μόνο αδιάφορη δεν αφήνει τη Γαλλία.

ΤΕΛΟΣ ΤΟ «COVID ZERO» ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Η Νέα Ζηλανδία αναγνώρισε ό,τι είχαν καταλάβει πριν από πολλούς μήνες οι περισσότερες χώρες: Δεν μπορείς να απαλλαγείς πλήρως από τον κορωνοϊό.

Η πρωθυπουργός, Τζασίντα Άρντερν, ανακοίνωσε οριστική εγκατάλειψη της πολιτικής «covid zero», αίροντας ταυτόχρονα πολλούς από τους περιορισμούς στο Όκλαντ, παρά την ύπαρξη κρουσμάτων.

Από την αρχή της πανδημίας, η χώρα είχε υιοθετήσει την προσέγγιση «covid zero» για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, με αυστηρά λοκντάουν και σχολαστική καταγραφή των κρουσμάτων. Τον Αύγουστο επεβλήθη αυστηρό λοκντάουν, όταν είχε διαπιστωθεί μόνον ένα κρούσμα.

Τώρα, η Νέα Ζηλανδία εστιάζεται στον εμβολιασμό προκειμένου να αποφύγει τα αυστηρά λοκντάουν. Πάντως, έχασε πολύ χρόνο. Με το 79% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί με μία τουλάχιστον δόση και το 48% με δύο, θα χρειαστούν μήνες για να πειστεί το υπόλοιπο 20% να πάρει την πρώτη δόση.

