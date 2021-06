ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης τον Ισραηλινό πρόεδρο, Ρέουβεν Ρίβλιν, ότι συγκέντρωσε την απαιτούμενη στήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση, εκθρονίζοντας μετά από χρόνια τον Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πρωθυπουργία.

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί το μέλλον της ετερόκλητης κυβερνητικής συμμαχίας, της οποίας το μοναδικό κοινό χαρακτηριστικό όλων των κομμάτων είναι η βούληση να απομακρυνθεί από την εξουσία ο Νετανιάχου.

Ως πρωθυπουργός προορίζεται ο ακροδεξιός πρόεδρος του κόμματος Γιαμίνα, Ναφτάλι Μπένετ, για τα δύο πρώτα χρόνια, «αλλά η ευρεία συμμαχία του κεντρώου Γιαΐρ Λαπίντ, των αριστερών κομμάτων και του αρχηγού της Ενωμένης Αραβικής Λίστας, Μανσούρ Αμπάς, δίνει ελπίδες για ένα νέο ξεκίνημα» (Haaretz).

• • •

ΗΧΟΚΑΝΟΝΙ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Στα 200 χιλιόμετρα των συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στον Έβρο έχει αναπτυχθεί, εκτός από το ατσαλένιο τοίχος, ένα υπερσοφιστικέ ψηφιακό σύστημα εντοπισμού παράνομων μεταναστών (κάμερες μεγάλων αποστάσεων, νυχτερινή όραση, αισθητήρες, κ.ά.). Τα δεδομένα συγκεντρώνονται σε κέντρα ελέγχου, όπου αναλύονται με προχωρημένες πληροφορικές εφαρμογές.

Μια από τις νέες τεχνολογίες που δοκιμάζονται είναι το «ηχοκανόνι» (sound cannon), μια συσκευή μεγέθους μικρού σετ τηλεόρασης, η οποία προσαρμόζεται σε τεθωρακισμένο όχημα και μπορεί να βομβαρδίζει την τουρκική περιοχή με εκκωφαντικό θόρυβο επιπέδου μεγάλου τζετ.

