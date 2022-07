Η ρωσική αυτοκινητοβιομηχανία κατέρρευσε

Ο ΣΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΝΑ ΜΗΝ «ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ μίλησαν τηλεφωνικά για περισσότερες από δύο ώρες την Πέμπτη 28 Ιουλίου και συζήτησαν τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών τους για την Ταϊβάν και τις εμπορικές τους διαφορές.

Κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν μια «ειλικρινή και σε βάθος» συνομιλία, κατά την οποία ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποίησε τον Αμερικανό ομόλογό του να μην «παίζει με τη φωτιά» για την Ταϊβάν: «Όσοι παίζουν με τη φωτιά καταλήγουν να καίγονται. Ελπίζω η αμερικανική πλευρά να το καταλάβει αυτό απόλυτα».

Η τελευταία αιτία τριβής είναι το επικείμενο, αλλά μέχρι τώρα μη επιβεβαιωμένο, ταξίδι της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν, το οποίο λέγεται ότι θα γίνει τον Αύγουστο.

Από τη μεριά του, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι η θέση των ΗΠΑ «δεν έχει αλλάξει», και πρόσθεσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται σθεναρά στις μονομερείς προσπάθειες να αλλάξουν το καθεστώς ή να απειλήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα του Στενού της Ταϊβάν».

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο κύριος στόχος του Μπάιντεν ήταν να δημιουργήσει «εγγυήσεις» για τις δύο υπερδυνάμεις ώστε να αποφύγουν την ανοιχτή σύγκρουση λόγω των διαφορών και της γεωπολιτικής τους αντιπαλότητας. Ο Μπάιντεν θέλησε να «βεβαιωθεί» ότι οι γραμμές επικοινωνίας με τον Πρόεδρο Σι ήταν ανοιχτές «για όλα τα θέματα, είτε πρόκειται για θέματα στα οποία συμφωνούμε είτε για θέματα με τα οποία έχουμε σημαντικές δυσκολίες, ότι μπορούν πάντα να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλούν ειλικρινά ο ένας στον άλλο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας, Τζον Κίρμπι.

Αυτή ήταν η πέμπτη μεταξύ τους επικοινωνία των Τζο Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ, οι οποίοι συμφώνησαν να έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση, πιθανόν στη συνάντηση των G20 στην Ινδονησία. Όλες οι προηγούμενες πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της covid-19.

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ

Το Tavistock and Portman NHS Foundation Trust κλήθηκε να κλείσει τη μοναδική ειδική κλινική του Ηνωμένου Βασιλείου για την ταυτότητα φύλου για παιδιά και νέους μέχρι την άνοιξη, αφού επικρίθηκε σε ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Στην έκθεσή της, η παιδίατρος Χίλαρι Κας διαπιστώνει ότι η κλινική Tavistock «δεν ήταν μια ασφαλής ή βιώσιμη μακροπρόθεσμη επιλογή», και ότι άλλα ζητήματα ψυχικής υγείας «επισκιάζονταν» όταν το φύλο ετίθετο για τα παιδιά που παραπέμπονταν στην κλινική.

Η κλινική Tavistock ξεκίνησε το 1989 με στόχο να βοηθήσει νέους κάτω των 18 ετών που παλεύουν με την ταυτότητα φύλου τους, συνδράμοντας με υπηρεσίες ψυχικής υγείας και γενικής ιατρικής, όπου χρειάζεται.

Ο αριθμός των ανθρώπων που ζητούν τη βοήθεια της κλινικής είναι 20 φορές μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία, από 250 σε 5.000 το 2021, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της υπηρεσίας.

Η 25χρονη Keira Bell, η οποία άσκησε αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά του Tavistock αμφισβητώντας τη χρήση αναστολέων της εφηβείας, δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένη που κλείνει. Στην Bell χορηγήθηκαν αναστολείς της εφηβείας σε ηλικία 16 ετών, έναν χρόνο αργότερα έλαβε ενέσεις τεστοστερόνης και σε ηλικία 20 ετών υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή. Αργότερα άλλαξε γνώμη σχετικά με την απόφασή της να αλλάξει φύλο.

Οι Times επισημαίνουν: «Η ζημία που προκλήθηκε είναι ανυπολόγιστη. Ουδείς γνωρίζει πώς τα χρόνια ιδεολογικού δόγματος, ακατάλληλης θεραπείας και ένοχης αποτυχίας να ληφθεί υπόψη η συνολική ψυχική ευημερία των παιδιών που θεραπεύονται στην κλινική Tavistock θα επηρεάσουν τις χιλιάδες που παραπέμφθηκαν στην υπηρεσία ανάπτυξης της ταυτότητας φύλου».

Η μοναδική ειδική κλινική του Ηνωμένου Βασιλείου για την ταυτότητα φύλου για παιδιά και νέους, The Tavistock Centre, θα κλείσει μέχρι την άνοιξη, αφού επικρίθηκε σε ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Η ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΥΠΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ UEFA

Η UEFA ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι διεξάγει έρευνα για την τουρκική ομάδα Φενέρμπαχτσε, επειδή οι οπαδοί της φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ εναντίον της ουκρανικής Ντιναμό Κιέβου.

Τα συνθήματα ακούστηκαν στο γήπεδο της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στους 45.000 θεατές, όταν ο μέσος της Ντιναμό, Βιτάλι Μπουγιάλσκι, πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του.

Fenerbahce's fans last night chanting Vladimir Putin towards the players of Dynamo Kiev only to get knocked out of the Champions League qualification by a goal scored in extra time.