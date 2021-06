ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Μετά τη συμφωνία των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, κανένας δεν περίμενε ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και οι ακροδεξιοί θα αποδέχονταν την προοπτική άλλης διακυβέρνησης της χώρας.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον κυβερνητικό συνασπισμό τη «μεγαλύτερη εκλογική απάτη στην ιστορία της δημοκρατίας» και ενθάρρυνε τους πολίτες να αντιδράσουν, και παρόμοιες δηλώσεις έκαναν και άλλα στελέχη του Λικούντ.

Μέσα στο κλίμα αυτό, εθνικιστικές, ακροδεξιές ομάδες σχεδιάζουν, την προσεχή Πέμπτη, πορεία με ισραηλινές σημαίες στο Δυτικό Τείχος, περνώντας από την Πύλη της Δαμασκού και τη συνοικία των Μουσουλμάνων, αλλά η αστυνομία είναι επιφυλακτική στη χορήγηση άδειας φοβούμενη αναζωπύρωση της βίας του περασμένου μήνα. Πάντως, από την αστυνομία ειπώθηκε ότι η εισήγησή της θα είναι θετική προς την κυβέρνηση, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση.

Ενδεικτικό του κλίματος έντασης είναι το μήνυμα από το γραφείο του υπουργού Άμυνας, Μπένι Γκαντζ, ότι, μετά από ειδική αξιολόγηση της ασφάλειας από τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία, ο Γκαντζ «θα ζητήσει η παρέλαση των σημαιών να μην πραγματοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ» αυτή την εβδομάδα. Παράλληλα, ο συνταξιούχος πρώην επικεφαλής της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ, Arieh Amit, δήλωσε ότι, αν το αίτημα της παρέλασης βρισκόταν στο γραφείο του, θα το απέρριπτε επειδή συνιστά «πραγματικό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», κι αυτό όχι λόγω της Χαμάς.

Πηγή: The Jerusalem Post

• • •

ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΟΙΑ

Μετά τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορωνοϊού, το πρώτο κρουαζερόπλοιο — το 92.000 τόννων MSC Orchestra — απέπλευσε από τη Βενετία με προορισμό την Κροατία και την Ελλάδα.

Εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης, είτε στη στεριά είτε σε μικρά σκάφη, διαδήλωσαν κρατώντας σημαίες με το σύνθημα «Όχι μεγάλα πλοία», καταγγέλοντας ότι τα θηριώδη πλοία απειλούν την ιστορική πόλη.

Η ιταλική κυβέρνηση απαγόρευσε πρόσφατα τα κρουαζερόπλοια να δένουν κοντά στην πόλη, αλλά η απαγόρευση δεν ισχύει μέχρι να κατασκευαστούν οι νέοι τερματικοί σταθμοί.

The first cruise ship to leave Venice since restrictions were eased set sail, but some local residents protested on land and in small boats with flags that read, ‘No big ships’ https://t.co/sx9v1CGy6R pic.twitter.com/Ih2pHeN8Yy