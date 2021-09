Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΒΓΑΖΕΙ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟ

Αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, ο υποψήφιος του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD), Όλαφ Σολτς, θα αναδειχθεί νέος καγκελάριος της Γερμανίας στις εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου.

Ένας από τους πυλώνες του προγράμματός του είναι να αποκαταστήσει την κεντροαριστερά ως γέφυρα ανάμεσα στη μεσαία τάξη, την παραδοσιακή εργατική τάξη και το πρεκαριάτο (επισφαλές προλεταριάτο). «Ουδέποτε η σοσιαλδημοκρατία υπήρξε ελιτίστικο πρότζεκτ που ζητούσε ότι καθένας πρέπει να πάει στο πανεπιστήμιο». Οι λέξεις-κλειδιά στην καμπάνια του είναι «σεβασμός και αξιοπρέπεια» («κοινωνία του σεβασμού», «σεβασμός προς εσάς», «σεβασμός για το μέλλον σας»).

«Δεν υπάρχει τίποτα κακό με την αξιοσύνη αυτή καθαυτή», λέει ο Σολτς. «Αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί να περιορίζεται στους υψηλά αμειβόμενους και στους πτυχιούχους πανεπιστημίου. Ένας φύλακας ασφαλείας αξίζει επίσης. Οι χειρώνακτες εργαζόμενοι δεν αξίζουν λιγότερο σεβασμό από τους πανεπιστημιακούς».

Αυτή η αντίληψη της αξιοκρατίας εδράζεται ουσιαστικά στις απόψεις του Αμερικανού φιλοσόφου, Μάικλ Σαντέλ, τις οποίες διατύπωσε το 2020 στο βιβλίο του «The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good?». Αυτή η κεντροαριστερής έμπνευσης άποψη της αξιοκρατίας ανατρέπει τη δεσπόζουσα τα τελευταία 30 χρόνια ιδέα της αξιοκρατίας, της οποίας ο ρόλος στη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ ελίτ και λαού δεν ήταν καθόλου αμελητέος.

Ο υποψήφιος του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD) για την καγκελαρία, Όλαφ Σολτς, σε προεκλογική του ομιλία.

Η ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Σωρεία αντιδράσεων, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και στα κοινωνικά μέσα, προκάλεσε δημοσίευμα της ιστοσελίδας Mea Culpa, το οποίο αναπαρήγαγε ο βουλευτής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Το δημοσίευμα περιελάμβανε τα ονοματεπώνυμα μαθητών σε τμήμα νηπιαγωγείου.

Ο θορυβώδης κ. Μπογδάνος, όπως και ο εξίσου θορυβώδης κ. Πολάκης, έχουν απασχολήσει επανειλημμένως με τις ακραίες απόψεις τους τη δημόσια σφαίρα.

Η τρέχουσα απάντηση-καραμέλα σε όσους διαμαρτύρονται για τις ανεπίτρεπτες απόψεις των δύο αυτών και άλλων πολιτικών είναι ότι χρειάζονται σε ένα μαζικό κόμμα.

Είναι μακριά νυχτωμένοι, όμως, όσοι πιστεύουν ότι η παρουσία τους σε ένα κόμμα αφήνουν αναλλοίωτη την ταυτότητά του. Για να το πω διαφορετικά: «Τι γαρ ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδήσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί;» [Ματθ. ιστ’ 26]. Και, ευτυχώς ή δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί που νοιάζονται για την ψυχή του κόμματός τους.

Ο ΜΠΑΡΑΝΤΑΡ ΣΤΟΥΣ 100 ΤΟΥ ΤΙΜΕ

Σε μια βιντεοσκοπημένη συνέντευξή του, ο προσωρινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Αφγανιστάν, Αμπντούλ Μπαραντάρ, διέψευσε τις φήμες ότι είχε τραυματιστεί σε συγκρούσεις των υποστηρικτών του με την ομάδα Χακάνι, τους πιο εξτρεμιστές των Ταλιμπάν.

Latest interview of Mullah Abdul Ghani Baradar, he rejects any disagreement between the teams in power and assures his health.pic.twitter.com/cX2z4YgAzg — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) September 15, 2021

Το γεγονός αυτό έχει τη σημασία του, διότι ο Μπαραντάρ θεωρείται ο πιο «πολιτικός» και «μετριοπαθής» από τα ηγετικά στελέχη των Ταλιμπάν.

Χθες Τετάρτη, το περιοδικό TIME ανακοίνωσε την ετήσια λίστα των «Πιο Επιδραστικών Ατόμων του 2021», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Μπαραντάρ. Το περιοδικό παρουσιάζει τον συνιδρυτή των Ταλιμπάν, Μουλά Μπαραντάρ, ως έναν «αθόρυβο, μυστικοπαθή άνθρωπο που σπανίως κάνει δημόσιες δηλώσεις ή δίνει συνεντεύξεις».

«Παρά ταύτα, ο Μπαραντάρ αντιπροσωπεύει ένα πιο μετριοπαθές ρεύμα μέσα στους Ταλιμπάν, το οποίο θα ωθήσει στο να κερδίσει την υποστήριξη της Δύσης και την απελπιστικά αναγκαία οικονομική βοήθεια. Το ερώτημα είναι αν ο άνθρωπος που καλόπιασε τους Αμερικανούς μπορεί να πείσει το δικό του κίνημα», προσθέτει το περιοδικό στο προφίλ του Αφγανού αντιπροέδρου.

Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΜΙΑΣ ΔΩΡΕΑΣ

Η δωρεά για την οποία γράφω βρίσκεται στη γενέτειρά μου, αλλά φαντάζομαι ότι δεν λείπουν παρόμοια παραδείγματα και σε άλλα μέρη της χώρας μας.

Το 1979 απεβίωσε ο καπνέμπορος Θεόδωρος Χατζόγλου, ο οποίος διατηρούσε καπνεργοστάσιο στην Κατερίνη που απασχολούσε πολλούς εργαζόμενους, συνεχίζοντας την επιχείρηση του πρόσφυγα από τη Σαμψούντα πατέρα του.

Ο Χατζόγλου κληροδότησε το 4όροφο καπνεργοστάσιο και την παρακείμενη κατοικία του στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά το οικόπεδο δεν πληρούσε τις προδιαγραφές για σχολείο, και η δωρεά μεταφέρθηκε στη Νομαρχία Κατερίνης. Χάρη στις προσπάθειες της τότε Νομάρχου, Μαρίας Αρσένη, το κτήριο διαμορφώθηκε, ονομάστηκε «Χατζόγλειο», στέγασε πολλές υπηρεσίες, και αποτέλεσε πόλο πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων στην πόλη.

Σύμφωνα με την ανιψιά του, κα Νίκη Κλάγκα, που ορίστηκε εκτελεστής της διαθήκης, το 2008 σταμάτησε η λειτουργία του για λόγους επισκευής, έγινε διαγωνισμός το 2017 (!), και σήμερα εξακολουθεί να ρημάζει.

Οι αρμόδιοι ασφαλώς θα απαντήσουν ότι είχαν άλλες προτεραιότητες, αλλά μια 15ετια είναι υπερβολικά μεγάλο διάστημα για να δικαιολογηθεί η απαξίωση της μεγάλης δωρεάς ενός ανθρώπου που ανακηρύχθηκε εθνικός ευεργέτης, και οι κάτοικοι καθημερινά να βλέπουν με θλίψη ένα μεγάλο κουφάρι μέσα στην πόλη.

ΚΑΤΗΧΗΣΗ

«Δεν σας κάνω κατήχηση στη φυσική· εσείς γιατί μου κάνετε κατήχηση στα πολιτικά;».

Φημολογείται ότι το είπε ο φιλόσοφος Σίντνεϊ Χουκ (1902 – 1989) στον Αϊνστάιν.

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Το γήπεδο ποδοσφαίρου στο αρχιπέλαγος Λοφότεν της Νορβηγίας είναι μια από τις εκπληκτικές αεροφωτογραφίες των Drone Photo Awards 2021.

Γήπεδο ποδοσφαίρου στο αρχιπέλαγος Λοφότεν της Νορβηγίας. (Φωτο: Nando Harmsen, Ειδική Μνεία, Drone Awards 2021)

Χαριτολογώντας, φίλοι που την είδαν αναρωτήθηκαν τι θα γίνει αν κάποιος σουτάρει δυνατά και στείλει την μπάλα μακριά έξω από το γήπεδο. Το ίδιο ερώτημα απασχόλησε πριν από πολλά χρονιά και τον διάσημο Αργεντινό σκιτσογράφο, Guillermo Mordillo...