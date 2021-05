ΕΝΑ ΜΕΪΛ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣΕΝΚΟ

Το κύριο επιχείρημα του Αλεξάντερ Λουσασένκο για την ύπαρξη βόμβας στο επιβατικό αεροσκάφος της Ryanair ήταν ένα απειλητικό email σταλμένο από τη Χαμάς, το οποίο καθιστούσε επιβεβλημένη την υποχρεωτική προσγείωσή στο Μινσκ.

Ουδείς βεβαίως πήρε στα σοβαρά τον ισχυρισμό του Λουκασένκο περί βόμβας, και πολύ περισσότερο ότι η δήθεν βόμβα προερχόταν από τη Χαμάς, διότι, εκτός από την άμεση διάψευση της Χαμάς, το μέιλ απαιτεί την κατάπαυση του πυρός, η οποία όμως είχε συμφωνηθεί δύο μέρες νωρίτερα. Το μέιλ αυτό, όμως, αποκαλύπτει περίτρανα τα ψεύδη του Λουκασένκο.

Το NewLines Magazine — μαζί με το Dossier Center και τη Daily Beast — βρήκε το επίμαχο μέιλ, το οποίο εστάλη, εκτός από το αεροδρόμιο του Μινσκ, και στην Κρατική Επιχείρηση των Λιθουανικών Αεροδρομίων.

Το μέιλ με αποστολέα τον «ahmed_yurlanov1988@protonmail.com», ξεκινάει και κλείνει με το «Allahu Akbar», γράφει δε τα εξής: «Εμείς, στρατιώτες της Χαμάς, ζητάμε κατάπαυση του πυρός από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Ζητάμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει την υποστήριξή της στο Ισραήλ σε αυτόν τον πόλεμο. Γνωρίζουμε ότι οι συμμετέχοντες στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιστρέφουν στην πατρίδα τους στις 23 Μαΐου με την πτήση FR49 78. Μια βόμβα τοποθετήθηκε στο αεροσκάφος. Αν δεν ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας θα εκραγεί στις 23 Μαΐου πάνω από το Βίλνιους».

Το μέιλ εστάλη στο αεροδρόμιο του Μινσκ στις 12:57 μμ στις 23 Μαΐου, 27 λεπτά μετά την είσοδο του αεροπλάνου στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας και 24 λεπτά από τη στιγμή που ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας στο Μινσκ πληροφόρησε για πρώτη φορά τον πιλότο του αεροπλάνου της Ryanair ότι υπάρχει απειλή βόμβας που «εστάλη σε πολλά αεροδρόμια».

Ο Ελβετός πάροχος Proton Technologies AG επιβεβαίωσε ότι το μέιλ εστάλη μετά την ενημέρωση του πιλότου για την ύπαρξη βόμβας.

Η δημόσια διαθέσιμη χρονοσήμανση του Unix δείχνει ότι ο Yurlanov δημιούργησε τον λογαριασμό τού μέιλ στις 14 Μαΐου, μια βδομάδα πριν από την απειλή.

Πηγή: NewLines Magazine, Reuters

• • •

ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ

Μοιάζει με επιστημονική φαντασία. Δισεκατομμύρια τζιτζίκια εισέβαλαν σε μια μεγάλη έκταση στα ανατολικά των ΗΠΑ με επίκεντρο την Ουάσινγκτον.

Το φαινόμενο είναι γνωστό. Κάθε 17 χρόνια, αυτά τα τζιτζίκια βγαίνουν μαζικά από το έδαφος για να ζευγαρώσουν, να γεννήσουν και να πεθάνουν.

Δεν είναι επιθετικά, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η αναπαραγωγή τους. Ο ήχος που βγάζουν είναι το καλέσμα των αρσενικών που περιμένουν την απάντηση ενός θηλυκού. Η εκκόλαψη των αυγών γίνεται 6 με 8 εβδομάδες αργότερα, οι νύμφες θάβονται στη γη, τρέφονται με χυμούς από τις ρίζες, και ύστερα από 17 χρόνια είναι η δική τους σειρά να βγουν στην επιφάνεια του εδάφους.

Ο μεγάλος αριθμός τους — δισεκατομμύρια κατά τον καθηγητή Οικολογίας John Cooley — είναι το μόνο μέσο για να επιβιώσουν από τους κυνηγούς τους (σκίουροι, πουλιά, κ.ά.).

• • •

ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΜΑΤΟΥΡΑΝΑ

Ο Χιλιανός βιολόγος, φιλόσοφος και συγγραφέας, Ουμπέρτο Ματουράνα (1928 – 2021), πέθανε στις 6 Μαΐου. Βραβευμένος με το εθνικό βραβείο της επιστήμης στη Χιλή, υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ, υπήρξε από τις ηγετικές μορφές της λεγόμενης «κυβερνητικής δευτέρας τάξεως», συνέβαλε στον ριζοσπαστικό κονστρουκτιβισμό και στην αμφισβήτηση των δυικών συστημάτων (υποκείμενο-αντικείμενο, σώμα-πνεύμα, λογική-συγκινήσεις, κ.ά.).

Ο Ματουράνα μαζί με τον επίσης Χιλιανό και μαθητή του, Φραντσίσκο Βαρέλα (1946 – 2001), πιστώνονται με τον ορισμό της ζωής ως «αυτοποίηση» — η ικανότητα αυτο-οργάνωσης των ζωντανών όντων που τα επιτρέπει να συντηρούνται και να ανανεώνονται. Ένα αυτοποιητικό σύστημα ορίζεται ως δίκτυο διασυνδεδεμένων στοιχείων που παράγουν διεργασίες, χάρη στις οποίες τα αλληλεπιδρώντα στοιχεία παράγουν το ίδιο δίκτυο που τα παρήγαγε. Ο Γερμανός κοινωνιολόγος, Νίκλας Λούμαν, επεξέτεινε την ιδέα αυτή στα κοινωνικά συστήματα.

• • •

ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΑΝ ΤΑ ΤΡΕΝΑ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ

Χλωμό το βλέπω να διεξαχθεί στο γήπεδο αυτό ο τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ.

Spurs will be playing in stadiums like this in the UEFA Conference League next season. 😂😭😂 pic.twitter.com/GIXtDe4wuA