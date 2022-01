Ένα δώρο στην ανθρωπότητα

ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Ονομάζεται CORBEVAX, κατασκευάζεται εύκολα, είναι πολύ χαμηλού κόστους (1-1,5 δολάριο η δόση), βασίζεται σε δοκιμασμένη τεχνολογία. Και πάνω από όλα δεν είναι πατενταρισμένο.

Δύο γιατροί ερευνητές στο Κέντρο Ανάπτυξης Εμβολίων τού Νοσοκομείου Παίδων του Τέξας και καθηγητές στην Εθνική Σχολή Τροπικής Ιατρικής, ο Πήτερ Χοτέζ και η Μαρία Ελένα Βοτάτσι, ανέπτυξαν το νέο εμβόλιο CORBEVAX, που μπορεί να αποδειχτεί μείζονος σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας παγκοσμίως, διότι παρέχει τη δυνατότητα σε φτωχές χώρες να το κατασκευάσουν και να εμβολιάσουν τον πληθυσμό τους.

Οι δύο ερευνητές ξεκίνησαν την έρευνα για το εμβόλιο, όταν εμφανίστηκε ο κορωνοϊός SARS πριν από μια 20ετια, τη διέκοψαν μετά την εξασθένησή του, και την ξανάπιασαν όταν εμφανίστηκε η covid-19 χάρη στη χρηματοδότηση μη κρατικών ιδρυμάτων.

Το εμβόλιο, που ανήκει στην οικογένεια των εμβολίων πρωτεΐνης, απεδείχθη 90% αποτελεσματικό στην αποτροπή λοίμωξης από το αρχικό στέλεχος του κορωνοϊού και 80% από τη Δέλτα, σύμφωνα με μελέτη σε 3.000 εθελοντές που πραγματοποιήθηκε στην Ινδία. Οι έλεγχοι για την Όμικρον είναι σε εξέλιξη.

Τον Δεκέμβριο, οι ινδικές αρχές έδωσαν έκτακτη άδεια, αφού ολοκλήρωσε δύο κλινικές δοκιμές της φάσης 3, να χρησιμοποιηθεί στη χώρα. Μια εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάζει 100 εκατομμύρια δόσεις τον μήνα.

Αν τα πράγματα πάνε καλά, όπως φαίνεται προς το παρόν, το CORBEVAX θα είναι μεγάλο δώρο στην ανθρωπότητα.

Πηγή: Texas Children’s Hospital, Scientific American, Washington Post

Οι δύο γιατροί ερευνητές στο Νοσοκομείο Παίδων του Τέξας, Πήτερ Χοτέζ και Μαρία Ελένα Βοτάτσι, που ανέπτυξαν το εμβόλιο CORBEVAX. Φωτό: Texas Children’s Hospital

• • •

ΔΙΧΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) γράφει σε ανακοίνωσή της: «Χαρακτηριστικό είναι ότι το CDC (ΗΠΑ) από 4/1/22 αναθεωρεί τις δικές του οδηγίες και τώρα συνιστά απαραίτητα αρνητικό τεστ για την επιστροφή στην εργασία των ασυμπτωματικών εργαζόμενων μετά το 5νθήμερο».

Όχι, δεν ισχύει αυτό.

Πολλοί επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένου του Άντονι Φάουτσι, πράγματι πίεζαν το CDC να προσθέσει στην οδηγία του ένα αρνητικό τεστ.

Ωστόσο, το CDC εμμένει στην αρχική του απόφαση ότι αρνητικό τεστ δεν απαιτείται για απύρετα και με βελτιωμένα συμπτώματα άτομα προκειμένου να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά τις πέντε πρώτες μέρες. Το μόνο που απαιτείται είναι να φορούν μάσκα υψηλής προστασίας τις επιπλέον πέντε ημέρες, όπως ήδη προέβλεπαν οι οδηγίες.

Η οδηγία του CDC βασίζεται πρωτίστως σε οικονομικά κριτήρια. Ελάχιστη υγειονομική απαίτηση θα μπορούσε να είναι το συμπέρασμα πρόσφατης προδημοσίευσης στο medRxiv («Test to release from isolation after testing positive for SARS-CoV-2»): «ο αριθμός των μολυσματικών ημερών στην κοινότητα μπορεί να περιοριστεί σχεδόν στο μηδέν απαιτώντας τουλάχιστον αρνητικό τεστ σε δύο συνεχόμενες μέρες».

Βλέποντας τις χώρες να μειώνουν, η μία μετά την άλλη, τις υποχρεωτικές μέρες αποκλεισμού, μάλλον είναι απίθανο να μπει το παραμικρό εμπόδιο στην επιστροφή των εργαζομένων στη δουλειά τους.

Πηγή: NPR

• • •

Η ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΩΝ

Πέρυσι σαν σήμερα, τα κρούσματα στην Πορτογαλία ήταν 10.000, και οι ημερήσιοι θάνατοι πάνω από 300 τον Ιανουάριο.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η χώρα καμάρωνε την παγκόσμια πρωτιά της σε εμβολιασμένους. Ωστόσο, ο πρωτεργάτης αυτής της επιτυχίας, υποναύρχος Ενρίκε Γκουβέια ε Μέλο, προειδοποιούσε: «Κερδίσαμε μια μάχη. Δεν ξέρω αν κερδίσαμε τον πόλεμο εναντίον του ιού. Αυτός είναι παγκόσμιος πόλεμος».

Είχε εν μέρει δίκιο. Τα χθεσινά κρούσματα ήταν μεν 39.570, αλλά οι νοσηλείες και οι θάνατοι (14 χθες και 15 προχθές) πολύ πιο κάτω από τους περσινούς αριθμούς.

Η σπαζοκεφαλιά, όμως, για την κυβέρνηση είναι η διενέργεια των εκλογών στις 30 Ιανουαρίου. Μολονότι η υποχρεωτική απομόνωση μειώθηκε στις 7 μέρες από τις 10, κάπου 400.000 πολίτες υπολογίζεται ότι θα βρίσκονται σε απομόνωση την ημέρα των εκλογών, και το ζητούμενο είναι πώς θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

• • •

ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Η Αυστραλία ακύρωσε τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς και προτίθεται να τον απελάσει σήμερα Πέμπτη.

Δεν ξέρω ποια θα ήταν η απόφαση, αν δεν είχε ξεχειλίσει η οργή εναντίον της «άδειας εξαίρεσης» που επικαλείται ο διάσημος τενίστας.

Μπορώ, όμως, με σιγουριά να πω ότι όσοι υποστηρίζουν τον Τζόκοβιτς είναι πάνω-κάτω οι ίδιοι που καταδίκαζαν τη Ναόμι Οσάκα, όταν αποφάσισε να μην παραχωρήσει συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια του Ρολάν Γκαρός, λόγω των επιπτώσεων που έχουν αυτές στην ψυχική υγεία των αθλητών.

Το πρόβλημα είναι βαθύτερο από τη ρακέτα, τα γκέιμ και τα σετ.

• • •

ΘΕΣ ΚΑΝΝΑΒΗ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ

Το Κεμπέκ θα ανακοινώσει αυτή τη βδομάδα ότι απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ και κάνναβης σε ανεμβολίαστους.

Η απόφαση ελήφθη και μένουν να αποσαφηνιστούν μόνον ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες, λόγου χάριν, αν το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα επιδεικνύεται στην είσοδο ή στο ταμείο.

Στο Μόντρεαλ, η πώληση του αλκοόλ ελέγχεται από την Εταιρεία των Αλκοόλ του Κεμπέκ (SAQ) και της κάνναβης από την Εταιρεία της Κάνναβης του Κεμπέκ (SQC).

Το 12% των νέων ηλικίας από 18 έως 29 ετών είναι ανεμβολίαστοι, ποσοστό που ανεβαίνει στο 15% για τους τριαντάρηδες.

Πέρσι, η Ουάσινγκτον πρόσφερε ένα δωρεάν «τσιγαρλίκι» μαριχουάνας σε όποιον ηλικίας 21 ετών και άνω θα αποδείκνυε ότι είχε εμβολιαστεί τουλάχιστον άπαξ. Φέτος, το Κεμπέκ στερεί το «τσιγαρλίκι» από τους ανεμβολίαστους. Αλλαγή πολιτικής που υποδηλώνει ότι έχουμε φτάσει στον σκληρό πυρήνα τού αντιεμβολιαστικού κινήματος.

Πηγή: Le Journal de Montréal

• • •

Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ

Τον Δεκέμβριο, η UNESCO συμπεριέλαβε την αραβική καλλιγραφία στην άυλη κληρονομιά της.

Ο Σαουδάραβας υπουργός Πολιτισμού, αφού χαιρέτησε την απόφαση, πρόσθεσε: «Η αραβική καλλιγραφία είναι η καλλιτεχνική πρακτική που συνίσταται στη χειρόγραφη αραβική γραφή με ρευστό τρόπο ώστε να εκφράζεται η αρμονία, η χάρη και η ομορφιά».

Ανέκαθεν σύμβολο του αραβικο-μουσουλμανικού κόσμου, η χειρόγραφη καλλιγραφία περιορίζεται συνεχώς λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, και μειώνεται γρήγορα ο αριθμός των καλλιτεχνών. Η απόφαση της UNESCO φιλοδοξεί να διατηρήσει ζωντανή αυτή την παμπάλαια και πανέμορφη τέχνη.