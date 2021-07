ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗΣ ΡΗΤΟΡΕΙΑ

Στη Γαλλία πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις το περασμένο Σάββατο μετά τις δηλώσεις του προέδρου Εμ. Μακρόν ότι από τον Αύγουστο θα απαιτείται βεβαίωση εμβολιασμού (ή αρνητικό τεστ) προκειμένου να εισέλθει κάποιος σε εστιατόριο, μπαρ, θέατρο, σε θεματικά πάρκα ή σε τρένα μεγάλων αποστάσεων. Στις διαδηλώσεις αυτές συμμετείχαν πάνω από 100.000 άτομα σε όλη τη χώρα.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ικανοποιημένοι. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός είναι μικρό κλάσμα των 2.000.000 ατόμων που έσπευσαν να κάνουν αίτημα για εμβολιασμό μέσα στο πρώτο 24ωρο μετά τις δηλώσεις του Μακρόν, και δεδομένου ότι το 60% των Γάλλων συμφωνεί με τη βεβαίωση εμβολιασμού και το 69% με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των νοσηλευτών. Εξάλλου, οι έλεγχοι των βεβαιώσεων εμβολιασμού στα θεματικά πάρκα πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τη Le Monde, δίχως προβλήματα την πρώτη μέρα, εξαιρώντας έναν πολύ μικρό αριθμό δίχως βεβαιώσεις, συχνά από αμέλεια.

Το ενδιαφέρον με τις διαδηλώσεις είναι, πρώτον, ότι συνέπλευσε ένα ετερόκλητο πλήθος ακροδεξιών, αντιεμβολιαστών, «κίτρινων γιλέκων», διαγραμμένων από το κόμμα του Μακρόν, κ.ά. Παρατηρείται μια ώσμωση μεταξύ τους, που είναι πιθανόν να καταλήξει σε κάποιας μορφής κοινή πολιτική έκφραση. Το κεντρικό πρόσωπο στη διαδήλωση του Παρισιού ήταν ο ακροδεξιός, πρώην νούμερο δύο του κόμματος της Λεπέν, Φλοριάν Φιλιπό.

Το δεύτερο αξιοσημείωτο γεγονός είναι η ρητορεία τους, που ταυτίζει το κυβερνόν κόμμα με τους Ναζί. Η εισαγγελία της Τουλόν ξεκίνησε έρευνα για δημόσια εξύβριση εξαιτίας δύο πανώ ενός φωτομοντάζ που παρουσιάζει τον Μακρόν σαν τον Χίτλερ.

Μια εξήγηση ίσως αυτής της τάσης (που στην Ελλάδα εμφανίζεται ως «η χούντα του Κούλη») είναι η εκτός διαδικτύου εκδοχή του νόμου του Godwin. Απουσία πολιτικής σκέψης, προφανώς, αλλά δηλητηριώδης για τον δημόσιο βίο.

Πηγή: Le Monde, AP

• • •

ΑΝΟΗΣΙΕΣ ΕΝΟΣ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

«Επιθυμώ να πω ότι δεν πρόκειται να παίξω σε κανέναν χώρο όπου θα υπάρχουν διακρίσεις στο ακροατήριο. Αν δεν υπάρχει πρόβλεψη να παρευρίσκονται όλοι, διατηρώ το δικαίωμα να ακυρώσω το σόου».

Τη δήλωση αυτή έκανε ο Έρικ Κλάπτον, μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, στις 19 Ιουλίου, ότι θα απαιτείται βεβαίωση εμβολιασμού για την είσοδο σε νάιτ κλαμπ και χώρους εκδηλώσεων.

Σημειωτέον, τον περασμένο Δεκέμβριο κυκλοφόρησε το αντι-λοκντάουν τραγούδι των Έρικ Κλάπτον και Βαν Μόρισον «Stand and Deliver», στο οποίο ακούγονται οι στίχοι «Θέλεις να είσαι ελεύθερος/ή θέλεις να είσαι σκλάβος;».

Έχει ειπωθεί πλειστάκις. Το ότι κάποιος είναι ταλαντούχος καλλιτέχνης δεν διασφαλίζει ότι δεν λέει και κολοσσιαίες ανοησίες.

Πηγή: Rolling Stone

• • •

ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΧΑΟΣ

Ένας ποντικός φθάνει για να διαλύσει τη συνεδρίαση στο κοινοβούλιο της Ανδαλουσίας.

This is the moment when a rat causes havoc in Andalusia's parliament in Spain 🐀 pic.twitter.com/PypFRWvQfQ