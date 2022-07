Αμφιλεγόμενη φουτουριστική πόλη

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ;

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι σκοπεύει να μιλήσει «τις επόμενες μέρες» με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου.

Αυτή η τηλεφωνική συνομιλία, που προγραμματίζεται «τις επόμενες ημέρες (...) δεν θα είναι μια διαπραγμάτευση για την Ουκρανία», αλλά θα εστιαστεί κυρίως στους Αμερικανούς που κρατούνται στη Ρωσία και στην επανέναρξη των ουκρανικών εξαγωγών σιτηρών, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Καταθέσαμε μια ουσιαστική προσφορά στο τραπέζι πριν από αρκετές εβδομάδες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να απελευθερώσουν την μπασκετμπολίστρια, Μπρίτνεϊ Γκράινερ, και τον πρώην πεζοναύτη, Πολ Γουίλαν, που είναι φυλακισμένοι στη Ρωσία.

Ωστόσο, τόσο ο Μπλίνκεν όσο και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Τζον Κίρμπι, δεν επιβεβαίωσαν δημοσίευμα του CNN σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση Μπάιντεν προσέφερε ανταλλαγή του καταδικασμένου Ρώσου έμπορου όπλων, Βίκτορ Μπουτ, με τους Γκρίνερ και Γουίλαν.

Η επικοινωνία αυτή θέτει τέλος στην πολιτική της μέγιστης απομόνωσης της Ρωσίας που ο Μπλίνκεν προωθούσε από την αρχή του πολέμου. Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον συνεχιζόμενο πόλεμο λέγοντας: «Δυστυχώς, η Μόσχα δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι πρόθυμη να εμπλακεί ουσιαστικά και εποικοδομητικά, και δεν έχουμε αυταπάτες ότι αυτό θα αλλάξει σύντομα. Εάν και όταν έρθει η ώρα, θα επιστρατεύσουμε όλο το βάρος της αμερικανικής διπλωματίας».

Πηγή: The Washington Post, Politico, Le Monde

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ 5ΕΤΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΣΙΤΗΡΩΝ

Οι αποδόσεις των βασικών καλλιεργειών στην Ευρώπη θα μειωθούν σημαντικά φέτος λόγω των καυσώνων και της ξηρασίας, επιδεινώνοντας τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στις τιμές των τροφίμων.

Όπως επισημαίνεται στο τελευταίο τεύχος του JRC MARS Bulletin, η περίοδος επισκόπησης (1 Ιουνίου έως 18 Ιουλίου 2022) χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά θερμές και ξηρές συνθήκες σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Σε επίπεδο ΕΕ, οι προβλέψεις αποδόσεων για τον αραβόσιτο, τον ηλίανθο και τη σόγια μειώθηκαν πιο αισθητά (κατά 8 έως 9%) και είναι τώρα πολύ κάτω από τον μέσο όρο της πενταετίας. Οι προβλέψεις για τις χειμερινές καλλιέργειες, πάντως, οι οποίες φτάνουν στο τέλος της περιόδου, υπέστησαν μικρές αλλαγές σε επίπεδο ΕΕ, παραμένοντας κοντά στον μέσο όρο 5ετίας.

Ειδικότερα, η γαλλική παραγωγή μαλακού σιταριού το 2022 «υπολείπεται του μέσου όρου των τελευταίων δέκα ετών» λόγω των «πολύ σκληρών καιρικών συνθηκών», ενώ η ζήτηση είναι «ιδιαίτερα ισχυρή στη διεθνή σκηνή», εκτίμησε την Τρίτη η Agritel, μια εταιρεία που ειδικεύεται στις αγροτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι κυριότεροι εισαγωγείς παγκοσμίως είχαν επίσης κακές σοδειές. Το Μαρόκο, για παράδειγμα, παρήγαγε 2,3 εκατ. τόνους σιταριού, σε σύγκριση με περισσότερους από 7 εκατομμύρια τόνους πέρυσι.

Τούτων δοθέντων, η εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας για τους διαδρόμους εξαγωγής σιτηρών από την Ουκρανία και η αύξηση των ρωσικών εξαγωγών είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να ισορροπήσει η παγκόσμια αγορά των σιτηρών.

Πηγή: Publications Office of the European Union, Le Monde

ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ

Δύο άκρως ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις υπήρξαν αυτή τη βδομάδα με αντικείμενο την αποφυγή κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε ομιλία του στην Ουάσινγκτον στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Sir Stephen Lovegrove, προειδοποίησε ότι η διάβρωση των παρασκηνιακών διαύλων με την Κίνα και τη Ρωσία αυξάνει την πιθανότητα μιας «τυχαίας κλιμάκωσης σε στρατηγική σύγκρουση».

Ως αντιπαράδειγμα, ανέφερε ότι «τα δύο μονολιθικά μπλοκ του Ψυχρού Πολέμου, η ΕΣΣΔ και το ΝΑΤΟ — αν και όχι χωρίς ανησυχητικές συγκρούσεις — κατάφεραν να φτάσουν σε κοινή κατανόηση του δόγματος που σήμερα απουσιάζει... Το δόγμα είναι αδιαφανές στη Μόσχα και το Πεκίνο, πόσο μάλλον στην Πιονγκγιάνγκ ή την Τεχεράνη».

Προχθές, η περιώνυμη δεξαμενή σκέψης του Πενταγώνου, Rand Corporation, δημοσίευσε έκθεση («Pathways to Russian Escalation Against NATO from the Ukraine War», July 2022) στην οποία σημειώνει: «Το ενδεχόμενο η Ρωσία να αποφασίσει να κλιμακώσει τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία επιτιθέμενη σε αμερικανικό ή συμμαχικό στόχο αποτελεί σημαντική ανησυχία... αλλά μια τέτοια κλιμάκωση δεν είναι αναπόφευκτη, εάν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους λάβουν κάποια μέτρα για να την αποκρούσουν».

Η έκθεση συνοψίζει τις εξής πιο πιθανές οδούς κλιμάκωσης: Σπιράλ κλιμάκωσης που έχει ήδη αρχίσει (π.χ. κυρώσεις), προληπτική ενέργεια αν θεωρηθεί ότι επίκειται επέμβαση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, παρεμπόδιση της στρατιωτικής βοήθειας των συμμάχων του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία, εσωτερική αστάθεια στη Ρωσία που πυροδοτεί επιθετικότητα.

Πηγή: Rand Corporation, The Guardian

ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης τον διορισμό του 49χρονου βουλευτή του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού» του Ζελένσκι, Andriy Kostin, στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα. Ο Kostin, που αντικαθιστά την απολυθείσα Ιρίνα Βενεντίκτοβα, ψηφίστηκε από 299 από τους 450 βουλευτές της Ουκρανίας. Ορισμένοι αντίπαλοι επέκριναν την επιλογή ως υπερβολικά κομματική, αλλά ο Ζελένσκι τόνισε τον επαγγελματισμό του πρώην δικηγόρου.

Σημειωτέον, οι ΗΠΑ κάλεσαν την Ουκρανία την Τρίτη να διορίσει έναν εισαγγελέα ικανό να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Ωστόσο, το πρώτο καθήκον του Kostin, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, θα είναι «να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αποδείξει την ευθύνη της Ρωσίας στον πόλεμο», «σε συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

Πηγή: The Kyiv Independent

Η ΚΡΟΑΤΙΑ ΕΝΩΘΗΚΕ

Στις 26 Ιουλίου, η Κροατία εγκαινίασε την πολυαναμενόμενη γέφυρα που συνδέει τη νότια ακτή της Αδριατικής, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπρόβνικ, με την υπόλοιπη χώρα. Η γέφυρα αυτή αποτελούσε ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα υποδομής της χώρας από το 1991 που η Κροατία κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία.

Η σύνδεση δίνει τέλος στις αμέτρητες ώρες που σπαταλούσαν εργαζόμενοι, έμποροι και τουρίστες, οι οποίοι ήταν αναγκασμένοι στις μετακινήσεις μεταξύ Βορρά και Νότου να διέρχονται από μια στενή λωρίδα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Η γέφυρα μήκους 2,4 χιλιομέτρων συνδέει την ηπειρωτική Κροατία με τη χερσόνησο Peljesac, παρακάμπτοντας μια μικρή λωρίδα γης που ανήκει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και παρέχει πλέον στην Κροατία εδαφική ακεραιότητα και καλύτερη πρόσβαση στην περιοχή.

Κατασκευαστικές εταιρείες από την Ιταλία, την Τουρκία, την Αυστρία και την Κίνα υπέβαλαν προσφορές για το έργο. Η Κίνα κέρδισε τον διαγωνισμό, καθώς έκανε την οικονομικότερη προσφορά και λόγω της δέσμευσής της να ολοκληρώσει το έργο 6 μήνες νωρίτερα από οποιονδήποτε άλλο.

Το έργο, κόστους 420 εκατομμύρια ευρώ, ολοκληρώθηκε σε 3 χρόνια. Αντίθετα από άλλα έργα παγκοσμίως, κυρίως στην Αφρική, η Κίνα δεν το χρηματοδότησε, αλλά κατασκευάστηκε κατά 85% με κεφάλαια της ΕΕ και κατά 15% της Κροατίας.

Πηγή: DW, CNN, Euronews

O ΡΟΒΕΣΠΙΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ

Στις 27 Ιουλίου 1794 (9 Θερμιδόρ έτους ΙΙ) συλλαμβάνεται ως εχθρός του λαού ο Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος (1758 - 1794).

Την επομένη αποκεφαλίζεται στη γκιλοτίνα.

Ήταν μόνον 36 ετών. Είχε προλάβει, ωστόσο, να στείλει στην γκιλοτίνα χιλιάδες «εχθρούς του λαού» / «εχθρούς της Επανάστασης».

Με τον θάνατό του, τέθηκε τέλος στην περίοδο της λεγόμενης Τρομοκρατίας (5 Σεπτεμβρίου 1793 έως 27 Ιουλίου 1794), κατά την οποία τουλάχιστον 300.000 ύποπτοι συνελήφθησαν, 17.000 εκτελέστηκαν επίσημα, και ίσως 10.000 πέθαναν στη φυλακή ή χωρίς δίκη.

Οι ιστορικοί είναι διχασμένοι. Για κάποιους, ο Ροβεσπιέρος ήταν ο κύριος ιδεολόγος της Επανάστασης και ενσάρκωσε την πρώτη δημοκρατική εμπειρία της χώρας. Για άλλους, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη βία της περιόδου 1793-1794, τροφοδοτώντας με τις ομιλίες του τη συνωμοσιολογική ρητορική προκειμένου να εξαλειφθούν πολιτικοί αντίπαλοι μεγάλης επιρροής.