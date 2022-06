45 μέρες ενθουσιασμού και ελπίδας

ΚΑΘΑΡΣΗ ΜΙΑΣ «ΒΡΟΜΙΚΗΣ» ΛΕΞΗΣ

Μια σημαντική πρόοδος που επιτεύχθηκε το τελευταίο διάστημα στις δημόσιες διαμάχες για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι το ότι η λέξη «διαπραγματεύσεις» έπαψε να θεωρείται «βρόμικη».

Δικαιολογημένα, ουδείς ήθελε να ακούσει για διαπραγματεύσεις τις μέρες που οι Ουκρανοί υπερασπίζονταν την πατρίδα τους. Τα συναισθήματα αυτά ενισχύθηκαν, μάλιστα, μετά τις πρώτες επιτυχίες, και εδραιώθηκε η πεποίθηση, εντός και εκτός της Ουκρανίας, ότι η Ρωσία θα υφίστατο σύντομα ταπεινωτική ήττα.

Στη μετατόπιση από την ταπεινωτική ήττα της Ρωσίας προς την ενίσχυση των θέσεων της Ουκρανίας προκειμένου να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις συνετέλεσαν πρωτίστως οι δημόσιες τοποθετήσεις σημαντικών πολιτικών δρώντων, οι οποίες υπήρξαν απόρροια της δεσπόζουσας πλέον άποψης ότι αποκλείεται ολοκληρωτική νίκη της Ουκρανίας και ότι η σύγκρουση οδεύει προς μακροχρόνιο πόλεμο φθοράς.

Μιλώντας στην εθνική τηλεόραση, ο Ουκρανός διαπραγματευτής, David Arakhamia, δήλωσε σύμφωνα με τον Guardian: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν [τα νέα όπλα]... και τότε νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε νέο γύρο συνομιλιών από ενισχυμένη θέση».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου, την Παρασκευή 3 Ιουνίου, αν η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει εδάφη για να επιτύχει την ειρήνη, ο Τζο Μπάιντεν απάντησε: «Από την αρχή, έχω πει — και δεν συμφωνούν όλοι μαζί μου — τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία... Είναι το έδαφός τους. Δεν πρόκειται να τους πω τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν. «Αλλά μου φαίνεται ότι κάποια στιγμή στην πορεία, θα πρέπει να υπάρξει εδώ μια διευθέτηση με διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε ο πρόεδρος, «Και το τι συνεπάγεται αυτό, δεν το γνωρίζω. Δεν νομίζω ότι κανείς γνωρίζει αυτή τη στιγμή. Αλλά εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να φέρνουμε τους Ουκρανούς σε θέση όπου θα μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».

Το CNN αποκάλυψε, επίσης την Παρασκευή 3 Ιουνίου, ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ συναντήθηκαν τακτικά τις τελευταίες βδομάδες με Βρετανούς και Ευρωπαίους ομολόγους τους προκειμένου να συζητήσουν ενδεχόμενα πλαίσια για την κατάπαυση του πυρός και για να τελειώσει ο πόλεμος μέσω διαπραγματευτικής διευθέτησης.

Δεν θα υπάρξουν σύντομα διαπραγματεύσεις. Ούτε οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι ούτε οι Ρώσοι. Η βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, αλλά κάθε μέρα που περνάει καθίσταται φανερό ότι σκοπός της πλέον είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος της Ουκρανίας.

Πηγή: The Guardian, The New York Post, CNN

ΔΕΝ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΚΟΣΜΟ

Ο Μπάιντεν σκοπεύει να ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία, όπου θα συναντηθεί με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (γνωστού και ως MBS), σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Ευτυχώς ή δυστυχώς, ο κόσμος στον οποίο ζούμε δεν είναι καλλιστεία ηθικής. Στη διεθνή πολιτική, το πλαίσιο δημοκρατίες εναντίον απολυταρχιών είναι αρκούντως ελαστικό, ώστε να το τραβάει κανείς τη μια από ‘δω και την άλλη από ΄κει: Ενίοτε πρέπει να αντιμετωπίζεις απολυταρχίες και ενίοτε να συνεργάζεσαι μαζί τους. Ενίοτε θέλεις να καταστήσεις μια χώρα «παρία», όπως τη Ρωσία σήμερα· και ενίοτε ξεχνάς ότι χαρακτήρισες μια χώρα «παρία», όπως ο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι θα καταστήσει τη Σαουδική Αραβία το 2019.

Ο Μπάιντεν ορθά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να διαπραγματευτεί με τον MBS (κυρίως την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου), διότι η παγκόσμια οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν είναι μόνον ο πληθωρισμός που έχει εξελιχθεί σε πονοκέφαλο των δυτικών κυβερνήσεων. Τα προμηνύματα παγκόσμιας ύφεσης πολλαπλασιάζονται. Τον τελευταίο μήνα, το «πραγματικό» επιτόκιο των 30ετών στεγαστικών δανείων με σταθερό επιτόκιο εκτοξεύθηκε στις ΗΠΑ σε υψηλό τουλάχιστον 15ετιας, που λογικά θα οδηγήσει σε κατάρρευση της αμερικανικής αγοράς κατοικίας με ό,τι αυτή συνεπάγεται.

Αυτό λέγεται (ψυχρή) ρεαλιστική πολιτική. Δηλαδή, πολιτική που δεν πιστεύει ότι ζούμε σε ασπρόμαυρο κόσμο, όσο σκληρό και «ανήθικο» κι αν ακούγεται.

Πηγή: CNN

ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΑ ΡΕΚΟΡ

Πρώτος υπολογιστής που ξεπέρασε το φράγμα τού 1 exascale, ο νέος υπερυπολογιστής των ΗΠΑ, Frontier, εκθρόνισε τον ιαπωνικό Fugaku από την πρώτη θέση των ταχύτερων υπολογιστών παγκοσμίως.

Με θεωρητική απόδοση 2 exaflops, ο Frontier του Εθνικού Εργαστηρίου Oak Rigde (ORNL) του αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας πέτυχε απόδοση 1,1 exaflops, ή 1 δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια (1 ακολουθουμένο από 18 μηδενικά) πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο ή. Για σύγκριση, η απόδοση του πρώτου υπερυπολογιστή, Cray-1, που εμφανίστηκε στην αγορά το 1976, ήταν 160 εκατομμύρια flops.

Πρόκειται για εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα:

– Αν κάθε άτομο στον πλανήτη έκανε μια πράξη το δευτερόλεπτο, θα χρειάζονταν 4 χρόνια για γίνουν οι υπολογισμοί που κάνει ο Frontier σε ένα δευτερόλεπτο.

– Το σύστημα αποθήκευσης αποθηκεύει 35 φορές τα δεδομένα της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.

– Κάπου 27.000 λίτρα νερού κινούνται ανά λεπτό μέσω του συστήματος από τέσσερις αντλίες 350 hp, οι οποίες μπορούν να γεμίσουν μια πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων σε 30 περίπου λεπτά.

Χάρη στην τεράστια υπολογιστική ισχύ του, ο Frontier θα επιτρέψει βελτιωμένες προσομοιώσεις πολύπλοκων φαινομένων που θα διευρύνουν τα όρια της γνώσης, από τα καρκινικά κύτταρα και την πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων μέχρι τους καινοφανείς αστέρες· και θα επιτρέψει την επεξεργασία ακόμη μεγαλύτερων μαζικών δεδομένων (big data), ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση.

Πηγή: OAK RIDGE National Laboratory

Ο νέος υπερυπολογιστής των ΗΠΑ, Frontier, πέτυχε απόδοση 1,1 exaflops, ή 1 δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο.

ΕΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Στην περιοχή του Ντονέτσκ, η Σκήτη των Αγίων Πάντων της Λαύρας έπιασε φωτιά από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Οι εκκλησίες του μοναστηριού χτίστηκαν από ντόπιους ξυλουργούς χρησιμοποιώντας ογκώδεις κορμούς πεύκου και διακοσμήθηκαν με γλυπτά σύμφωνα με τις αρχαίες παραδόσεις της ρωσικής ξύλινης αρχιτεκτονικής του 16ου-17ου αιώνα.

Μολονότι σύγχρονη ανακατασκευή της εκκλησίας που είχε καταστραφεί από τους σοβιετικούς το 1947, θεωρείται μια από τις πιο πολύτιμες ξύλινες εκκλησίες στην Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από το ρωσικό πυροβολικό, και κατηγόρησε τους Ουκρανούς για εμπρησμό.

Ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη και την UNESCO να αποβάλουν τη Ρωσία από τους οργανισμούς αυτούς ως τρομοκρατικό κράτος που καταστρέφει ιστορικά μνημεία και κοινωνικές υποδομές στην Ουκρανία.

Η Σκήτη των Αγίων Πάντων της Λαύρας στην περιοχή του Ντονέτσκ στις φλόγες μετά από βομβαρδισμό του ρωσικού πυροβολικού.

Η Σκήτη των Αγίων Πάντων της Λαύρας μετά την ανακατασκευή της.

45 ΜΕΡΕΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ

Οι ειρηνικές διαδηλώσεις στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου που ξεκίνησαν στις 15 Απριλίου 1989 υπήρξαν πιθανόν οι μαζικότερες στην ανθρώπινη ιστορία.

Ύστερα από 45 μέρες γενναιότητας, ενθουσιασμού και ελπίδας, πνίγηκαν στο αίμα στις 4 Ιουνίου 1989.

Το κινεζικό καθεστώς προσπαθεί να διαγράψει από την εθνική μνήμη την εξέγερση για δημοκρατία και ελευθερία, και το μακελειό χιλιάδων νέων.

Ύστερα από 45 μέρες ενθουσιασμού και ελπίδας, οι ειρηνικές διαδηλώσεις στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου πνίγηκαν στο αίμα.

Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΣΚΥΛΟΣ-ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΗΣ ΜΠΡΑΪΑΝ

Υπήρξαν γενναίοι άνθρωποι, υπήρξαν και γενναίοι σκύλοι.

Ο Αλσατός σκύλος-αλεξιπτωτιστής, Μπράιαν, έπεσε στη γαλλική πόλη Ρανβίλ κατά την απόβαση στη Νορμανδία στις 6 Ιουνίου 1944. Το αλεξίπτωτό του κρεμάστηκε σε δέντρο, ο εκπαιδευτής του αλεξιπτωτιστής, λοχίας Ken Bailey, έκοψε τα λουριά παρότι βρισκόταν υπό πυρά, και πολέμησαν μαζί τους επόμενους μήνες.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, πραγματοποίησε επτά άλματα με αλεξίπτωτο, μεταξύ των οποίων στην επιχείρηση Varsity, μέρος της διάβασης του Ρήνου. Οι σκύλοι-αλεξιπτωτιστές χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για τον εντοπισμό ναρκών. Δεκάδες από αυτούς έχασαν τη ζωή τους, αλλά ο Μπράιαν επέζησε, επανενώθηκε με την οικογένειά του, και πέθανε το 1955.

Στον Μπράιαν απονεμήθηκε το μετάλλιο Dickin στις 29 Μαρτίου 1947, με την εξής αιτιολογία: «Για την εξαιρετική εργασία περιπολίας και την καταλληλότητα ως αλεξιπτωτιστής, Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, Νορμανδία, Ιούνιος 1944».

Ο σκύλος-αλεξιπτωτιστής Μπράιαν με την ιδιοκτήτριά του, Betty Fetch, δέχεται το μετάλλιο Dickin.

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Η γλώσσα... δημιούργησε τη λέξη «απομόνωση» (loneliness) για να εκφράσει τον πόνο τού να είσαι μόνος. Και δημιούργησε τη λέξη «μοναξιά» (solitude) για να εκφράσει τη δόξα τού να είσαι μόνος.

— Πολ Τίλικ, Γερμανο-αμερικανός φιλόσοφος και θεολόγος