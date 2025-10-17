ΔΙΕΘΝΗ
Vision Iconic: Tο ηλεκτρικό όραμα της Mercedes με άρωμα δεκαετίας του ’30

Το τιμόνι θυμίζει πηδάλιο πλοίου, τα καθίσματα είναι ντυμένα με βελούδο, και το ταμπλό φωτίζεται με μπλε φως σαν σκηνή θεάτρου

Φωτ: Mercedes-Benz
Η Mercedes-Benz, μια από τις παλαιότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο, προσπαθεί να επαναπροσδιοριστεί στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Μετά από μερικά ηλεκτρικά μοντέλα που δεν κατάφεραν να ενθουσιάσουν σχεδιαστικά, η εταιρεία παρουσιάζει το Vision Iconic, ένα εντυπωσιακό concept car που επιχειρεί να συνδυάσει το ρετρό με το φουτουριστικό.

Το Vision Iconic μοιάζει βγαλμένο από τη φαντασία κάποιου σκηνοθέτη του παλιού Χόλιγουντ. Ένα ατελείωτο καπό, τροχοί τεράστιοι και μια γενικότερη αίσθηση θεατρικότητας που παραπέμπει περισσότερο σε ταινία παρά σε κάτι που θα κυκλοφορήσει ποτέ στους δρόμους.

Φωτ: Mercedes-Benz

Η Mercedes λέει πως εμπνεύστηκε από τα ιστορικά της μοντέλα των δεκαετιών του ’30, όπως τα SSK και 500K, και το αποτέλεσμα πράγματι μοιάζει με αναβίωση μιας εποχής που το αυτοκίνητο ήταν σύμβολο εξουσίας και πολυτέλειας. Στη θέση του χρωμίου όμως, τώρα υπάρχει LED φωτισμός — παντού.

Φωτ: Mercedes-Benz

Στο εσωτερικό, η Vision Iconic προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη νοσταλγία και την τεχνολογία. Το τιμόνι θυμίζει πηδάλιο πλοίου, τα καθίσματα είναι ντυμένα με βελούδο, και το ταμπλό φωτίζεται με μπλε φως σαν σκηνή θεάτρου. Η Mercedes μιλά για «σαλόνι του μέλλοντος», αλλά στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα μοιάζει περισσότερο με σαλόνι πολυτελείας του μεσοπολέμου παρά με όχημα του μέλλοντος.

Φωτ: Mercedes-Benz

Όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα με τα concept cars, η Vision Iconic δεν προορίζεται για παραγωγή. Η Mercedes, ωστόσο, χρησιμοποιεί το πρωτότυπο για να δείξει προς τα πού θα ήθελε να κινηθεί: πιο καθαρές γραμμές, περισσότερο κύρος, λιγότερη «επιστημονική φαντασία».

Φωτ: Mercedes-Benz

Η εταιρεία μιλά για καινοτόμα φωτοβολταϊκά πάνελ που θα μπορούσαν να φορτίζουν το αυτοκίνητο από τον ήλιο, και για υπολογιστές που λειτουργούν όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Όλα αυτά, φυσικά, βρίσκονται πολύ πιο κοντά στη θεωρία παρά στην πράξη.

Στην πραγματικότητα, η Vision Iconic είναι περισσότερο μια βιτρίνα ή έστω μια υπενθύμιση ότι η Mercedes εξακολουθεί να ξέρει πώς να εντυπωσιάζει.

