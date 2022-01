Καθώς ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς προσκόμισε έγγραφα που δείχνουν ότι νόσησε με κορωνοϊό μέσα στον Δεκέμβρη, ερωτήματα προκαλεί το αν παρευρέθη σε εκδηλώσεις χωρίς μάσκα αφού είχε ήδη πληροφορηθεί για το θετικό αποτέλεσμα στο τεστ που υποβλήθηκε.

Στις 16 Δεκεμβρίου, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επιβεβαιώθηκε ότι μολύνθηκε έπειτα από τεστ PCR στο οποίο υπεβλήθη σύμφωνα με έγγραφο που προσκομίστηκε στο δικαστήριο. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με το BBC, φέρεται να παραδόθηκε επτά ώρες μετά τη διεξαγωγή του τεστ.

As others have reported, this will take some explaining: Novak Djokovic’s positive PCR test, confirmed at 20.19 on Dec 16th. He posed for photos with children at a presentation the following day and @lequipe say they interviewed him (masked to chat, maskless for photos) on 18th. pic.twitter.com/XutK9Sf1EC