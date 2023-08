Twitter: Μετά τις πολλές αντιδράσεις, κατέβασαν το τεράστιο «Χ» από τα κεντρικά γραφεία

Πολλές αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση του Έλον Μασκ να τοποθετήσει ένα τεράστιο «Χ» πάνω από τα κεντρικά γραφεία του Twitter στο Σαν Φρανσίσκο, καθώς τα έντονα φώτα από την εντυπωσιακή πινακίδα ενοχλούσαν τους κατοίκους της περιοχής.

Η φαντασμαγορική πινακίδα είχε τοποθετηθεί στην κορυφή του κτιρίου, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά τα παράπονα των κατοίκων και η επίσημη καταγγελία που υπέβαλλε ο δήμος του Σαν Φρανσίσκο ανάγκασε τον Έλον Μασκ να την κατεβάσει, με τον ιδιοκτήτη του Twitter να κάνει λόγο για «αναρχία».

Στις λίγες ημέρες που η πινακίδα ήταν εκεί, συγκεντρώθηκαν δεκάδες παράπονα, τα οποία υποβλήθηκαν στον δήμο του Σαν Φρανσίσκο, ο οποίος υπέβαλε και δική του καταγγελία και ξεκίνησε έρευνα. Μάλιστα, αξιωματούχοι λένε ότι η αντικατάσταση γραμμάτων ή συμβόλων σε κτίρια ή η τοποθέτηση πινακίδων στην κορυφή τους απαιτεί άδεια, την οποία δεν είναι σαφές αν απέκτησε ο μεγιστάνας Έλον Μασκ.

Φωτ.: CNBC

Έτσι, δημοσιογράφοι του CNBC είδαν χθες εργάτες να αποσυναρμολογούν το λαμπερό «Χ» από τα κεντρικά γραφεία του Twitter. «Σήμερα το πρωί, οι επιθεωρητές κτιρίων παρατήρησαν την αποσυναρμολόγηση της κατασκευής», δήλωσε ο Πάτρικ Χάναν, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Κτιρίων του Σαν Φρανσίσκο. Πρόσθεσε ότι απαιτείται οικοδομική άδεια για να αφαιρεθεί η πινακίδα, αλλά είπε ότι μπορεί να εξασφαλιστεί αργότερα, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

«Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα επωμιστεί τα τέλη για τη μη επιτρεπόμενη εγκατάσταση της φωτιζόμενης δομής», είπε ο Χάναν. «Τα τέλη θα αφορούν τις οικοδομικές άδειες για την εγκατάσταση και την αφαίρεση της κατασκευής και για την κάλυψη του κόστους της έρευνας του Τμήματος Επιθεώρησης Κτιρίων και του Τμήματος Πολεοδομίας».

Σημειώνεται πως αξιωματούχοι της πόλης ανέφεραν πως όταν κατήγγειλαν την τοποθέτηση της πινακίδας από το Twitter τους απάντησαν ότι πρόκειται για «μία προσωρινή κατασκευή για λόγους εκδήλωσης». Παράλληλα, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, είναι πιθανό η πινακίδα να αποσυναρμολογήθηκε προσωρινά, μέχρι να λάβει την έγκριση του δήμου.

Την αφαίρεση της πινακίδες γνωστοποίησε με tweet του ο ιδιοκτήτης του Twitter, γράφοντας: «Μας έβαλαν να αφαιρέσουμε το σύμβολο Χ από τα κεντρικά μας. Αναρχία!».

They made us remove the X sign from our Headquarters.



Anarchy!pic.twitter.com/W4FPwitPEJ