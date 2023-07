Τρόμος για τα τρανς άτομα στη Βρετανία, μετά από τρανσφοβική οδηγία για τη χρήση WC

Αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στη Βρετανία από προσχέδιο οδηγιών προς τους δημόσιους υπαλλήλους που έχει δει το φως της δημοσιότητας, το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία στα τρανς άτομα, καθώς μπαίνουν περιορισμοί στην πρόσβασή τους σε χώρους που οριοθετούνται βάσει φύλου, όπως οι τουαλέτες.

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο των 39 σελίδων που έχει διαρρεύσει στα βρετανικά μίντια, προτείνονται «αλλαγές στην πρόσβαση στις τουαλέτες» που σημαίνει ότι μόνο τρανς άτομα με Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Φύλου (GRC) θα μπορούν να χρησιμοποιούν single sex εγκαταστάσεις που ταιριάζουν με το φύλο που έχουν επιλέξει (!). Όμως, μόλις το 1% των τρανς ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ότι έχουν GRC.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη οδηγία θα αφορά κοντά στους 500.000 δημόσιους υπαλλήλους στη Βρετανία, οι οποίοι και εργάζονται σε υπηρεσίες που υποστηρίζουν την κυβέρνηση σε εκπαίδευση, περιβάλλον, μεταφορές και άμυνα.

Ένας τρανς δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε στο PinkNews ότι η συγκεκριμένη οδηγία του προκάλεσε τον φόβο πως μπορεί να χάσει τη δουλειά του. Όπως δήλωσε, έχει αποκαλύψει πως είναι τρανς μόνο στον προϊστάμενό του και όχι στους συναδέλφους του και αφού δεν διαθέτει GRC φοβάται πως αν τεθεί σε ισχύ η οδηγία, η διοίκηση θα μπορούσε να τον αναγκάσει να πηγαίνει στη «λάθος τουαλέτα», κάτι που τελικά θα τον εξωθούσε σε παραίτηση.

Είμαι κυριολεκτικά απλώς κάποιος που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του», είπε. «Αυτή η οδηγία, που έχει να κάνει μόνο με τη γεωγραφία ενός κτιρίου, θα μπορούσε να με θέσει εκτός εργασίας».

Όταν ένας εκπρόσωπος του γραφείου του βρετανικού Υπουργικού Συμβουλίου ρωτήθηκε από το PinkNews για το εν λόγω έγγραφο, απάντησε: «Αυτό είναι ένα προσχέδιο εγγράφου και όχι η επίσημη πολιτική του ανθρώπινου δυναμικού των Δημόσιων Υπηρεσιών».

Από την πλευρά τους, νομικοί αναφέρουν στην ιστοσελίδα ότι τα τρανς άτομα δεν χρειάζονται πιστοποιητικό GRC για να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες ή άλλους χώρους στην εργασία τους βάσει του φύλου που ευθυγραμμίζεται με τον αυθεντικό εαυτό τους.

Ο σκοπός του GRC είναι απλώς να επιτρέπεται στα τρανς άτομα να καταγράφουν το φύλο τους στα πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου, γάμου και συμβίωσης. Μόνο τρανς άνδρες και γυναίκες μπορούν να αποκτήσουν GRC, με μη δυαδικά -non-binary- άτομα να μην μπορούν να λάβουν νομική αναγνώριση του φύλου τους.

Ο τρανς δημόσιος υπάλληλος, υποστηρίζει από την πλευρά του ότι το να εκφράσει με αυτόν τρόπο δημοσίως την ταυτότητά του μπορεί να δημιουργήσει πιθανό κίνδυνο για την ασφάλειά του. Όπως αναφέρει, η εργασία του στο βρετανικό Δημόσιο συνεπάγεται τη συνεργασία με άτομα υψηλού κινδύνου που μπορεί να έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα μίσους. «Θα μπορούσε να είναι κάποιος στο γραφείο μου που έχει καταδικαστεί για έγκλημα μίσους εναντίον ανθρώπων σαν εμένα και πιθανότατα θα έπρεπε να βρεθώ τετ α τετ μαζί του στον χώρο εργασίας».

Το προσχέδιο της συγκεκριμένης οδηγίας εκπονήθηκε από το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου. Ωστόσο, τόσο ο τρανς δημόσιος υπάλληλος όσο και ένα άλλο άτομο που ανήκει στη LGBTQ+ κοινότητα και εργάζεται στη δημόσια διοίκηση, και το οποίο επίσης ζήτησε να παραμείνει ανώνυμο, εξέφρασαν και ανησυχίες σχετικά με ένα ομοφοβικό δίκτυο εργαζομένων, γνωστό ως SEEN.

Το δίκτυο SEEN αναφέρει ότι είναι «δεσμευμένο στην προώθηση και υποστήριξη της ισότητας των φύλων» στον χώρο εργασίας. Η βασική του γραμμή είναι «ότι το βιολογικό φύλο είναι δυαδικό και αμετάβλητο, ότι το βιολογικό φύλο έχει σημασία τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες στην καθημερινή μας ζωή, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των αναγκών τους στον χώρο εργασίας, και ότι το βιολογικό φύλο δεν πρέπει να συγχέεται ή να αντικαθίσταται από άλλες έννοιες του φύλου ή της ταυτότητας φύλου».

Ο δημόσιος υπάλληλος, μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που παραχώρησε συνέντευξη στο PinkNews ανέφερε ότι η τρανς κοινότητα φοβόταν εδώ και καιρό ότι το SEEN θα προσπαθούσε να επηρεάσει τις δημόσιες υπηρεσίες αναφορικά με τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, αν και δεν προκύπτει κάποια ανάμειξη στο επίμαχο προσχέδιο.

«Το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι πιστεύουν ότι το βιολογικό φύλο ενός ατόμου είναι αμετάβλητο», αναφέρει χαρακτηριστικά το έγγραφο. «Οι εργαζόμενοι που έχουν αυτήν την πεποίθηση πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια και να προστατεύονται από τον εκφοβισμό, την παρενόχληση και τις διακρίσεις με τον ίδιο δηλαδή τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζονται οι intersex, non-binary και τρανς συνάδελφοί τους».

Ο δημόσιος υπάλληλος, από την πλευρά του, υποστηρίζει: «Πιστεύω ότι υπάρχει πολλή συμπάθεια για αυτούς (σ.σ. SEEN) ψηλά στο Υπουργικό Συμβούλιο, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αν και δεν προκαλεί έκπληξη, είναι πραγματικά εξευτελιστικό να έχεις ένα τρανσφοβικό δίκτυο». Και προσθέτει: «Δεν είναι απλώς ένα ντροπιαστικό πράγμα. Νιώθω άγχος κάθε φορά που βρίσκομαι στο γραφείο τώρα».

«Είμαι τυχερός γιατί το τμήμα στο οποίο δουλεύω, θεωρώ ότι εργάζεται πολύ σκληρά για να μην υπάρχουν διακρίσεις και αποκλεισμοί. Αλλά ξέρω ότι άλλοι συνάδελφοί μου στις δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν το ίδιο προνόμιο, ιδιαίτερα έξω από το Λονδίνο. Όπως και να έχει, εάν εφαρμοστεί αυτή η τρανσφοβική πολιτική στο Δημόσιο, τι θα προκαλέσει σε εμένα και τη σχέση μου με τον διευθυντή μου; Θα αρχίσουν να μου επιβάλλουν να χρησιμοποιώ άλλη τουαλέτα; Και πώς αυτό θα δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα χωρίς αποκλεισμούς, πόσΩ μάλλον σε έναν χώρο εργασίας;».

Ο ίδιος σημείωσε ότι έκανε το coming out επειδή «βαρέθηκε να ζει ένα ψέμα» και ότι το να είσαι «ανοιχτός και αυθεντικός, ακόμα και όταν εργάζεσαι σε μία δημόσια υπηρεσία είναι απλά τόσο καταπληκτικό». Τώρα, όπως λέει, αισθάνεται συνεχώς ένας κουρασμένος άνθρωπος.

«Έχω ανάγκη να πάω να μιλήσω στο σωματείο μου, και πρέπει να γνωρίζω: Είναι ο εκπρόσωπος του συνδικάτου μου ομοφοβικός; Αν αποκτήσω νέο γενικό διευθυντή, πρέπει να κάνω την έρευνά μου. Είναι αυτό το άτομο ομοφοβικό; Είναι εξαντλητικό. Είναι πραγματικά κουραστικό», συμπλήρωσε.

Unsurprising but worrying new information about the @cabinetofficeuk planning to institute mass scale discrimination in the civil service. https://t.co/M81iQIKVsG