Τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα: Απερίφραστη καταδίκη από το ΝΑΤΟ - Κατασβέστηκε η φωτιά στο Crocus City Hall

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (22/3), κατά την οποία ουλάχιστον 143 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 200 τραυματίστηκαν

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις με στόχο τους επισκέπτες συναυλιών στη Μόσχα. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα. Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στα θύματα και τις οικογένειές τους» ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

We unequivocally condemn the attacks targeting concertgoers in Moscow. Nothing can justify such heinous crimes. Our deepest condolences to the victims and their families.