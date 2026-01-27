Τροχαίο στη Ρουμανία: Οπαδοί του ΠΑΟΚ οι επιβεβαιωμένοι νεκροί του δυστυχήματος

Ο Νίκος Βλαχάκης, υπεύθυνος διπλωματίας ελληνικής πρεσβείας στη Ρουμανία, μίλησε στον ΣΚΑΪ σχετικά με το δυστύχημα στη χώρα, επιβεβαιώνοντας πως οι επτά νεκροί του τροχαίου, είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ.

«Οι πληροφορίες είναι, δυστυχώς, πολύ δυσάρεστες. Είναι επιβεβαιωμένοι οι επτά θάνατοι εκ των δέκα επιβατών σε βανάκι, οι οποίοι σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχουμε, επέβαιναν σε αυτό, μεταβαίνοντας στη Λιόν της Γαλλίας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ομάδα» είπε ο κ. Βλαχάκης.

«Οι δύο νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της περιοχής και ένας επιζών, από το ατύχημα» πρόσθεσε σχετικά με το δυστύχημα στη Ρουμανία, στην περιοχή Τίμις.

Όσο για το πώς ενημερώθηκε σχετικά με το δυστύχημα, διευκρίνισε: «Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές και κλιμάκιο της ελληνικής πρεσβείας μεταβαίνει αεροπορικώς στο σημείο. Μας ενημέρωσε ένας από τους επιζόντες για το δυστύχημα και εν συνεχεία, είχαμε συνεχή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές».

Πώς έγινε το τροχαίο στη Ρουμανία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν, πως «ένα βαν Ελλήνων φιλάθλων συγκρούστηκε με φορτηγό» στη Ρουμανία και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Τίμις, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τουλάχιστον 7 ατόμων και τον ελαφρύτερο τραυματισμό άλλων ατόμων.

Μεταξύ των νεκρών, φέρεται να είναι ο οδηγός του mini bus, ενώ τρία άτομα τραυματίστηκαν, ένα εκ των οποίων πολύ σοβαρά, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Lugoj. Σύμφωνα επίσης με τα τοπικά μέσα τα ελικόπτερα SMURD δεν μπόρεσαν να συνδράμουν λόγω της κακοκαιρίας.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει το digi24.ro: «Επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη σε τροχαίο ατύχημα στο νομό Τιμισ. Ένα μικρό λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, προσπάθησε να προσπεράσει στην εθνική οδό DN6 - E70, κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj, και στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με μια βυτιοφόρο, μετά εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Ο οδηγός του μικρού λεωφορείου είναι μεταξύ των νεκρών. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας σε πολύ σοβαρή κατάσταση, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Lugoj. Ο Raed Arafat δήλωσε ότι τα ελικόπτερα του SMURD δεν μπόρεσαν να επέμβουν λόγω των καιρικών συνθηκών».

Τροχαίο στη Ρουμανία: Τι ανέφερε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».