Τρανς ρεπόρτερ έκανε coming out ζωντανά στον αέρα: «Ένιωσα ευθύνη να δείξω ότι δεν είμαστε τρομακτικοί»

Μια ρεπόρτερ στην Αϊόβα, η οποία έκανε coming out ως τρανς ζωντανά στον αέρα, λέει ότι αισθάνθηκε «ευθύνη» να το κάνει, καθώς βρίσκεται σε θέση όπου μπορεί να αντιμετωπίζει ψευδείς ειδήσεις για την LGBTQ+ κοινότητα.

Στις 5 Οκτωβρίου, την ημέρα που η Nora J.S. Reichardt άλλαξε νόμιμα το όνομά της, αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά στους τηλεθεατές και να μοιραστεί ότι είναι τρανς γυναίκα.

Η τηλεοπτική ρεπόρτερ του Local 5 News λέει ότι μίλησε με πολλούς ανθρώπους για να συζητήσει πώς θα ήταν η ανακοίνωση.

«Πάνω απ' όλα ήμουν πρόθυμη να μοιραστώ την εμπειρία μου επειδή ήθελα να ταυτιστεί το κοινό, που συνήθως δεν ακούει τρανς φωνές σε μια πλατφόρμα όπως αυτή», λέει στο PinkNews.

Σε συνεργασία με την ομάδα ειδήσεων, η Nora δήλωσε ότι οι συνάδελφοί της έκαναν τα πάντα για να διασφαλίσουν ότι η ιστορία της ήταν όσο το δυνατόν πιο «προσιτή» σε περισσότερους ανθρώπους.

Hi, everyone! I've been away from the spotlight for a few weeks, but I'm back and I've got some news to share. My name is Nora J.S. Reichardt, and in addition to being an on-air reporter for @weareiowa5news, I'm a transgender woman 🏳️‍⚧️🏳️‍⚧️🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/6m155gV4Mf — Nora J.S. Reichardt 🏳️‍⚧️ (@Nora_JSR) October 4, 2022

Ωστόσο πριν το coming out ανησυχούσε αν θα μπορούσε να είναι ο εαυτός της σε ένα εργασιακό περιβάλλον που συνήθως έχει «πολύ άκαμπτες προσδοκίες για το τι είναι ταλέντο».

«Ένιωθα για λίγο καιρό ότι δεν θα υπήρχε χώρος να το κάνω και δεν ήμουν ποτέ πιο ευτυχισμένη που αποδείχτηκε ότι έκανα λάθος. Έχω λάβει τόση υποστήριξη από τη βιομηχανία και άλλα τρανς άτομα», λέει.

I've been getting such an overwhelming amount of support over the past few days, thank you all for your kindness. I've been trying to respond to messages as i'm able to, but please just know that I'm seeing them and they mean the world ❤️❤️❤️ — Nora J.S. Reichardt 🏳️‍⚧️ (@Nora_JSR) October 8, 2022

Το coming out δημοσίως είχε ως αποτέλεσμα η Nora να δεχτεί και αρκετά μη υποστηρικτικά σχόλια στο διαδίκτυο, ωστόσο λέει ότι ποτέ δεν δέχτηκε αρνητικά σχόλια από κοντά.

Όπως εξηγεί, το ισχυρό σύστημα υποστήριξής της στη δουλειά και την κοινωνική της ομάδα, τη βοήθησε να παραμείνει δυνατή.

Πριν μιλήσει στους γονείς της, η 24χρονη είπε στο χώρο εργασίας της ότι είναι τρανς. Το πρώτο πράγμα που τη ρώτησαν ήταν: «Πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε να είσαι ο εαυτός σου στον αέρα;».

Όταν επέστρεψε από την ετήσια άδεια στις αρχές Οκτωβρίου, η Nora θυμάται με χαρά πώς η αίθουσα ειδήσεων είχε αλλάξει τα πάντα στο νέο της όνομα και της χάρισαν επίσης μια τσάντα «καλωσορίσματος» που περιείχε βερνίκι νυχιών, δαχτυλίδια, σκιά ματιών και ένα κολιέ.

«Δεν νομίζω ότι θα ήμουν σε θέση να το κάνω αν φοβόμουν ότι θα χάσω τη δουλειά μου επειδή έκανα αυτή τη συζήτηση. Το γεγονός ότι ήξερα ότι η ομάδα μου ήθελε ενεργά να το κάνω, έκανε αυτόν τον φαινομενικά αδύνατο στόχο να μοιάζει πολύ πιο εφικτός. Ξέρω ότι άλλα τρανς άτομα δεν έχουν αυτή την προστασία. Ένιωσα ότι είχα μεγαλύτερη ευθύνη να κάνω κάτι, επειδή έχω μεγαλύτερη προστασία από τις συνέπειες που υποθέτω ότι άλλοι μπορεί να φοβούνται», σημειώνει.

Η Nora με την μητέρα και τον πατέρα της. Φωτ: Nora J.S. Reichardt

Το πιο δύσκολο μέρος του ταξιδιού της Nora μέχρι στιγμής ήταν να το αποκαλύψει στους γονείς της, οι οποίοι το γνωρίζουν εδώ και μερικές εβδομάδες.

«Το να προετοιμαστώ ψυχικά και συναισθηματικά για αυτή τη συζήτηση ήταν δύσκολο. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα με αποκηρύξουν ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν υπάρχει κανείς στον κόσμο που να με ξέρει καλύτερα από τους γονείς μου», λέει.

Now that the cat's out of the bag, I've been waiting to say this for a very long time 🥰 pic.twitter.com/tmCqcs4Xp5 — Nora J.S. Reichardt 🏳️‍⚧️ (@Nora_JSR) October 5, 2022

Εκ των υστέρων εύχεται να τους το είχε πει νωρίτερα. «Ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για αυτή τη νέα ζωή που κάνω και δεν έχω λόγια να τους ευχαριστήσω».

«Πολύ συχνά η παραπληροφόρηση για άτομα όπως εγώ οφείλεται στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει επαφή με ανθρώπους σαν εμένα. Είμαι στην καλύτερη θέση για να δείξω ότι δεν είμαστε τρομακτικοί, ούτε έχω κακές προθέσεις ή κάτι τέτοιο», καταλήγει.

Με πληροφορίες από PinkNews