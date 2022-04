«Τι έτρωγαν οι αρχαίοι Έλληνες»: Η Αρχαία Ελληνική διατροφή σε συμπόσιο του Γέιλ

Αρχαία Ελληνική Κουζίνα: Επιστροφή στο Μέλλον, είναι ο τίτλος του Συμποσίου που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Απριλίου στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, όπου αναμένεται κατάμεστο με εκατοντάδες προσκεκλημένους.

Ένα Συμπόσιο εμπνευσμένο από την ελληνική αρχαιότητα και το μύθο.

Η κύρια ιδέα του είναι η εισαγωγή στη φιλοσοφία, τον πολιτισμό και στη σοφία της λιτότητας της αρχαιοελληνικής διατροφής, λέει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ) ο Έλληνας καθηγητής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Yale Τάσσος Κυριακίδης.

Σε έναν κόσμο όπου η «πρόοδος» στη σύγχρονη διατροφή, στην πραγματικότητα είναι ανθυγιεινή, η επανεξέταση και η αναβίωση της αρχαίας ελληνικής κουζίνας επομένως, ενός μεσογειακού τρόπου ζωής, μπορεί να χρησιμεύσει ως γέφυρα προς ένα μέλλον υγιούς, βιώσιμης και φιλικής διατροφής προς ολόκληρο τον πλανήτη, μπορεί να «διδάξει», επισημαίνει ο καθηγητής.

Η έμπνευση για το Συμπόσιο Ancient Greek Cuisine: Back to the future

Η ιδέα για το Συμπόσιο ήταν του διεθνώς πολυβραβευμένου Έλληνα βιοκαλλιεργητή Γιώργου Σακελλαρόπουλου, στη συνάντησή τους το περασμένο καλοκαίρι στους βιολογικούς ελαιώνες του, στη Σπάρτη Λακωνίας, λέει ο Τάσσος Κυριακίδης.

«Εκεί, μέσα στην καρδιά των ελαιώνων του και στο μεγαλείο της ελληνικής φύσης, συζητούσαμε πώς να προχωρήσουμε μπροστά, έχοντας το βλέμμα μας στην αρχαιότητα και στην ιστορία μας. Έτσι, δημιουργήθηκε η αφορμή για την ιδέα του Συμποσίου, με στόχο αφενός να συστήσουμε μέσω του Πανεπιστημίου του Yale σε ολόκληρο το κόσμο ελληνικά ποιοτικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές, που ήταν στην "τριάδα" της αρχαιοελληνικής διατροφής μαζί με το ψωμί και το κρασί, και αφετέρου να τα συνδέσουμε με την ιστορία μας, την Αρχαία Ελλάδα, την Αρχαία Σπάρτη, από το χθες στο σήμερα» σημειώνει και προσθέτει: «Για το Συμπόσιο επιλέχθηκαν τα βιολογικά ελαιόλαδα και οι επιτραπέζιες ελιές των «βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου», καθώς είναι υψηλής ποιότητας και επιστημονικά αποδεδειγμένο, για τα πολλαπλά οφέλη τους στην ανθρώπινη υγεία».

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργείται και το ερευνητικό έργο "Olives For Health" από τη Σχολή Δημόσιας υγείας του Yale, υπό την αιγίδα του Yale Olive Sciences and Health Institute, με στόχο την περαιτέρω έρευνα των ωφελειών στην υγεία μέσω της καθημερινής κατανάλωσης των συγκεκριμένων επιτραπέζιων βιολογικών ελιών, προσθέτει ο καθηγητής.

«Το ρόλο της γαστρονομίας στο Συμπόσιο ανέλαβε ο ελληνικής καταγωγής σεφ Μιχάλης Ψιλάκης, ο οποίος έχει διακριθεί, μεταξύ άλλων, και με αστέρι Michelin. Ο βραβευμένος Έλληνας σεφ που έχει μελετήσει για περισσότερο από 20 χρόνια τη διατροφική μας κληρονομιά, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο Yale, γαστρονομικές δημιουργίες βασισμένες σε αρχαιοελληνικές συνταγές που ακολουθούν και προάγουν την ίδια φιλοσοφία, δοσμένες το σήμερα» κάνει γνωστό.

Το Συμπόσιο θα παρουσιαστεί στο χώρο Yale MacMillan Center, με συντονιστή τον Έλληνα καθηγητή του Yale School of Public Health Τάσσο Κυριακίδη και ομιλίες από τον καθηγητή Paul Freedman Department of History at Yale University, από τον γενικό γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών, καθηγητή Ιωάννη Χρυσουλάκη, τον Έλληνα πρόξενο της Νέας Υόρκης Κωνσταντίνο Κούτρα, τον βραβευμένο Έλληνα σεφ με αστέρι Michelin Μιχάλη Ψιλάκη (Michael Psilakis), καθώς και τον διεθνή κριτή ελαιολάδου και σκηνοθέτη Fil Bucchino, του οποίου το φημισμένο ντοκιμαντέρ «Obsessed with Olive Oil» θα προβληθεί στο πλαίσιο του Συμποσίου.

Τη δεύτερη μέρα θα γίνει γευσιγνωσία ελαιολάδων από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ θα ακολουθήσει δείπνο με τις αρχαιοελληνικές συνταγές.

Ως άνθρωποι με ελληνική παιδεία δεν πρέπει να τρώμε μόνο για να επιβιώσουμε, αλλά και για να επικοινωνήσουμε πνευματικά και ψυχικά, όπως έκαναν και οι Αρχαίοι Έλληνες και επινόησαν το Συμπόσιο, επισημαίνει ο καθηγητής Δημόσιας Υγείας του Yale. «Ίσως ήρθε η ώρα να στραφούμε σε παλιούς καιρούς και να απολαύσουμε έναν τρόπο ζωής αλλά και φαγητό που να πηγάζει από το παρελθόν. Ίσως ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά» συμπληρώνει.

Το Ινστιτούτο YOSHI (Yale Olive Sciences and Health Institute) και οι κλινικές έρευνες

Με αφορμή το Συμπόσιο, ο καθηγητής Δημόσιας Υγείας του Yale μίλησε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ για την αποστολή του Ινστιτούτου επιστημών ελιάς και υγείας. «Η αποστολή του είναι να διευκολύνει και να συντονίζει τη μελέτη, την έρευνα, τη διεπιστημονική εκπαίδευση που σχετίζονται με την ελιά και τα προϊόντα της. Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 2018 και πλέον υποστηρίζεται από 70 διεθνείς ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Αυτή την περίοδο, μαζί με τον Δρ Βασίλη Βασιλείου καθηγητή στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Yale, ξεκινάμε, όπως σας ανέφερα, μια έρευνα με τίτλο "OLIVES FOR HEALTH", σε συνεργασία και με ερευνητές καθηγητές από το τμήμα καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, προκειμένου να εξετάσουμε τα οφέλη στην υγεία. Για την έρευνα επιλέχθηκαν οι βιολογικές ελιές Καλαμών, των "βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου" από την Ελλάδα, τη Σπάρτη, με υψηλή περιεκτικτικότητα φαινολών πάνω από 1700mg,/kg, ενώ ο μέσος όρος περιεκτικότητας φαινολών κυμαίνεται γύρω στα 500mg/kg. Επομένως, η ημερήσια κατανάλωση 3 γραμμαρίων ελιών (περίπου πέντε ελιές) παρέχει περισσότερα από 5 mg υδροξυτυροσόλης, τυροσόλης ή παραγώγων τους, συστατικά στα οποία έχουν αποδοθεί αντιοξειδωτικές, καρδιοπροστατευτικές και νευροπροστατευτικές ιδιότητες. To ερευνητικό αυτό πρόγραμμα ξεκινά στις αρχές Σεπτεμβρίου, θα διαρκέσει δύο μήνες με τη συμμετοχή τεσσάρων σχολών του Πανεπιστημίου και περίπου 300 εθελοντές φοιτητές.

Πριν ξεκινήσει το διατροφικό - ερευνητικό πρόγραμμα θα γίνει αιμοληψία στους εθελοντές, ενώ στη συνέχεια και για έξι εβδομάδες θα προστεθούν στο καθημερινό μενού τους πέντε ελιές. Στο πέρας αυτού του διαστήματος θα επαναληφθεί νέα αιμοληψία καθώς ερευνούμε δείκτες όπως HDL, LDL,CRP, κ.λπ., θα αξιολογήσουμε τα δεδομένα που θα προκύψουν καθώς αναμένουμε να μας εκπλήξουν! Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά καθώς και στη βάση κλινικών ερευνών Clinicaltrials.gov.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία πάντως, διαπιστώνουμε ότι ένα από τρόφιμο, όπως η ελληνική βιολογική ελιά, είναι ένα βιο-λειτουργικό τρόφιμο με εξαιρετικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μέσα στους αιώνες η ελιά και το ελαιόλαδο βρισκόντουσαν στην "τριάδα" της διατροφής των Αρχαίων Ελλήνων».

Είναι ο «χρυσός» της Ελλάδας, υπογραμμίζει καταληκτικά, ο 'Ελληνας καθηγητής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Yale Τάσσος Κυριακίδης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ