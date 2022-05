Θα προσαρτήσει ο Πούτιν τη νότια και ανατολική Ουκρανία; - Οι εκτίμησεις αμερικανικού think tank

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «σκοπεύει μάλλον να προσαρτήσει τη νότια και την ανατολική Ουκρανία στη Ρωσική Ομοσπονδία εντός των προσεχών μηνών», σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW).

«Η Ουκρανία και οι δυτικοί εταίροι της έχουν μάλλον ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να στηρίξουν μια αντεπίθεση στα κατεχόμενα εδάφη πριν από την προσάρτησή τους», σύμφωνα με αυτό το ινστιτούτο. Η κατάσταση φαίνεται να έχει ήδη αντιστραφεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου, μολονότι αποτελεί έναν από τους στόχους που έχουν ως προτεραιότητά τους οι Ρώσοι.

«Η βασική δραστηριότητα του εχθρού στην περιοχή του Χαρκόβου ήταν η απόσυρση των μονάδων του από την πόλη του Χαρκόβου», δήλωσε επίσης ο εκπρόσωπος του γενικού επιτελείου του ουκρανικού στρατού.

«Η σταδιακή απελευθέρωση της περιφέρειας του Χαρκόβου αποδεικνύει ότι δεν αφήνουμε κανέναν στον εχθρό», αποκάλυψε χθες, Παρασκευή, το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο καθημερινό μήνυμά του, ανακοινώνοντας ότι η ανακατάληψη εδαφών που είχαν πέσει στα χέρια των Ρώσων συνεχίζεται.

The #Russian military has likely decided to withdraw fully from its positions around #Kharkiv City in the face of #Ukrainian counteroffensives and the limited availability of reinforcements.



Read the latest from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/M2uwx2QAJv pic.twitter.com/Cc87erHibb