Τα ψαρόνια της Ρώμης στο συγχρονισμένο «χορό» τους προκαλούν δέος - Και χάος

Στο λιόγερμα της μέρας, ο ουρανός της Αιώνιας Πόλης καθώς σκοτεινιάζει στο μπλε του κοβαλτίου, δημιουργεί ένα θέαμα που δύσκολα λησμονά κανείς.

Στην κορυφογραμμή του αστικού ιστού, πάνω από ιστορικά μνημεία και σύγχρονα κτήρια, τα ψαρόνια «οργιάζουν» σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς.

Κατά χιλιάδες, σα μια τεράστια συμπαγής αέρια μάζα, «καταδύονται» και εκτοξεύονται, ενώνονται και χωρίζονται, σε ένα φαινόμενο που προκαλεί δέος και οδηγεί ντόπιους και ξένους να στρέψουν με θαυμασμό τα μάτια ψηλά.

Ωστόσο, όταν ο ήλιος δύσει, η μαγεία λαμβάνει τέλος. Τα πουλιά κατεβαίνουν και προκαλούν χάος στη Ρώμη.

Περνούν τις νύχτες κουρνιάζοντας, συχνά κατά χιλιάδες σε ένα δέντρο, υπερφορτώνοντας και σπάζοντας κλαδιά, κουτσουλάνε μαζικά, με τις κουτσουλιές, λιπαρές ιδιαίτερα, να προκαλούν συχνά ατυχήματα με μοτοσικλέτες. Μπορούν να «θάψουν» αυτοκίνητα, στάσεις λεωφορείων, μαρκίζες και τέντες καταστημάτων, ακόμη και τάφους με ένα πυκνό στρώμα περιττωμάτων.

«Κόπρος σε αφθονία» όπως το θέτει η υπηρεσία περιβάλλοντος της Ρώμης, σε έκθεσή της για τα ψαρόνια.

