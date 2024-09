Συρία: Οι Ισραηλινοί επιτέθηκαν σε μονάδα παραγωγής πυραύλων του Ιράν

Σε μια επιχείρηση που μοιάζει με σενάριο πολεμικής ταινίας φαίνεται ότι προέβησαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, πραγματοποιώντας επιδρομή σε μια ιρανική εγκατάσταση παραγωγής πυραύλων στη Συρία.

Χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν επιδρομή σε μια ιρανική εγκατάσταση παραγωγής πυραύλων στη Συρία, σύμφωνα με αναφορές του ισραηλινού τύπου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι ειδικές ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις του Ιράν στην περιοχή, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τους Φρουρούς της Επανάστασης και αφαίρεσαν εξοπλισμό, ενώ στη συνέχεια κατέστρεψαν τον χώρο.

Ήδη από το βράδυ της Κυριακής, αναφορές έκαναν λόγο για επίθεση ευρείας κλίμακας του Ισραήλ στην περιοχή, η οποία περιελάμβανε πλήγματα σε κέντρο επιστημονικής έρευνας που πιστεύεται από δυτικές πηγές ότι είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη μη συμβατικών όπλων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η επιχείρηση ξεκίνησε με αεροπορικές επιδρομές σε αρκετούς δρόμους που οδηγούν στην εγκατάσταση, που βρίσκεται περίπου έξι χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Masyaf. Στόχος ήταν επίσης ένα συριακό στρατιωτικό αρχηγείο.

Μετά τις αεροπορικές επιδρομές, ισραηλινά ελικόπτερα που μετέφεραν ειδικές μονάδες προσέγγισαν την εγκατάσταση, υποστηριζόμενα από μαχητικά ελικόπτερα και drones, τα οποία αναπτύχθηκαν για να αποτρέψουν την ανάπτυξη ενισχύσεων στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση διήρκεσε περίπου μία ώρα. Οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις μπήκαν επιτυχώς στις εγκαταστάσεις, αφαίρεσαν βασικό εξοπλισμό και έγγραφα και κατέστρεψαν τον χώρο με εκρηκτικά.

