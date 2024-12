Συρία: Ο Αλ Τζολάνι καθησυχάζει τη Δύση - «Περιττός ο φόβος, ειρήνη θέλουμε»

Στις πρώτες δηλώσεις του σε διεθνή μέσα, ο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, ο ηγέτης της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ Σαμ, υποσχέθηκε ότι οι φόβοι της «Δύσης» για αστάθεια στην περιοχή μετά την πτώση του καθεστώτος Άσσαντ είναι περιττοί, καθώς η Συρία δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε άλλους πολέμους.

Αντιθέτως, μιλώντας στο Sky News, υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μία περίοδο ειρήνης, ώστε να μπορέσει να ανοικοδομηθεί. Σε μια αυθόρμητη επίσκεψη στο τζαμί στο οποίο συνήθιζε να πηγαίνει ως νεαρός στα προάστια της Δαμασκού, είπε ότι οι άνθρωποι είναι «εξαντλημένοι» από τα χρόνια του πολέμου.

«Οι φόβοι τους (των δυτικών κρατών) είναι περιττοί», δήλωσε στο Sky News, προτού συνεχίσει.

«Η Συρία θα ανοικοδομηθεί. Ο φόβος ήταν από την παρουσία του καθεστώτος. Η χώρα κινείται προς την ανάπτυξη και την ανοικοδόμηση. Πηγαίνει προς τη σταθερότητα. Οι άνθρωποι είναι εξαντλημένοι από τον πόλεμο. Για αυτό τον λόγο, η χώρα δεν είναι έτοιμη για άλλον πόλεμο και δεν πρόκειται να εμπλακεί σε άλλο».

Ο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι ήταν συνοδευόμενος από αρκετούς ένοπλους άνδρες, ενώ τον προσέγγισαν και πολλοί νεαροί, οι οποίοι πόζαραν μαζί του για selfies.

Μέσα στο τζαμί Ιμάμ αλ Σαφί'ι, στη γειτονιά Mezzeh, μίλησε εν συντομία για το πώς η Συρία οδηγήθηκε στην καταστροφή από τη διαφθορά και την απληστία της οικογένειας Άσαντ.

Έκανε, επίσης, μία ξεκάθαρη αναφορά στη στήριξη που είχε δείξει η Ρωσία και το Ιράν στο καθεστώς Άσαντ, σημειώνοντας ότι όλοι οι πρώην «αποικιοκράτες» απέτυχαν να ελέγξουν τη χώρα.

Ακόμη, εξήρε τις προσπάθειες των μαχητών του, οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται, κατέλαβαν τη Συρία χωρίς να λαμβάνουν στήριξη από οποιαδήποτε ξένη δύναμη.

Ο ηγέτης της HTS είναι πρώην μέλος του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και ηγήθηκε της θυγατρικής ομάδας της Αλ Κάιντα στη Συρία πριν διακόψει τους δεσμούς της, το 2016.

Τώρα προσπαθεί να παρουσιαστεί ως ένας πιο μετριοπαθής ισλαμιστής ηγέτης, αλλά η οργάνωσή του, Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ Σαμ, έχει χαρακτηριστεί από τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες ως τρομοκρατική οργάνωση.

Η ταχεία επέλαση της ισλαμιστικής οργάνωσης σε ολόκληρη τη Συρία έχει επίσης προκαλέσει φόβους μεταξύ άλλων μειονοτήτων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων, των αλαουιτών και των χριστιανών.

Ο ίδιος όμως απέρριψε τις ανησυχίες αυτές: «Η πηγή των φόβων μας ήταν οι ιρανικές πολιτοφυλακές, η Χεζμπολάχ και το καθεστώς που διέπραξαν τις σφαγές που βλέπουμε σήμερα. Επομένως, η απομάκρυνσή τους είναι η λύση για τη Συρία».

Ο μεταβατικός πρωθυπουργός της Συρίας, Μοχάμεντ αλ Μπασίρ, επανέλαβε πολλά από τα ίδια μηνύματα στις δηλώσεις του στο Al Jazira.

This is Mohammed al-Bashir, the head of the #HTS-linked transitional government in #Damascus -- he says he'll head up a transitional period lasting until March 1, 2025.pic.twitter.com/fWlbOgUScx