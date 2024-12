Ο Μοχάμεντ αλ Μπασίρ διορίστηκε μεταβατικός πρωθυπουργός της Συρίας

Οι αντάρτες διόρισαν τον Μοχάμεντ αλ Μπασίρ ως επικεφαλής μιας μεταβατικής κυβέρνησης στη Συρία που θα είναι σε ισχύ μέχρι την 1η Μαρτίου.

«Η γενική διοίκηση μας ανέθεσε να διευθύνουμε τη μεταβατική κυβέρνηση μέχρι την 1η Μαρτίου», ανέφερε δήλωση που αποδίδεται στον Μπασίρ στον λογαριασμό Telegram της κρατικής τηλεόρασης, αναφερόμενος σε αυτόν ως «ο νέος πρωθυπουργός της Συρίας». Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται συριακά μέσα ενημέρωσης, ο Μπασίρ θα σχηματίσει κυβέρνηση για να διαχειριστεί τη μεταβατική περίοδο και «να αποφύγει τη διολίσθηση στο χάος».

