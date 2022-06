Συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν: Μήνυμα για τη «διατήρηση της σταθερότητας στο Αιγαίο»

Στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη είχαν συνάντηση οι πρόεδροι ΗΠΑ και Τουρκίας που συζήτησαν για την Ουκρανία, τη Συρία και την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε το συμπέρασμα της τριμερούς συμφωνίας Τουρκίας με Φινλανδία και Σουηδία, που άνοιξε το δρόμο της ένταξής τους στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, «οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία όσον αφορά στην άμυνά της κατά της ρωσικής επιθετικότητας, καθώς και τη σημασία της άρσης των ρωσικών εμποδίων στην εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών».

Μίλησαν επίσης «για τη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στο Αιγαίο και τη Συρία».

Türkiye's President Recep Tayyip Erdogan and his US counterpart Joe Biden met on the sidelines of the NATO summit in Madrid https://t.co/lEGvMXkhnZ pic.twitter.com/7IIYvfyX8T