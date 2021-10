Συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος μετά τη σύντομη νοσηλεία του σε νοσοκομείο συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ ζεστό κλίμα, με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, σε ανάρτησή του στο Twitter να σημειώνει πως ο Βαρθολομαίος έθεσε στον κ. Μπάιντεν την ανάγκη άμεσων ενεργειών των πολιτικών ηγεσιών στην κλιματική κρίση, την προώθηση των εμβολίων εναντίον της covid-19 στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης.

Deeply grateful to President @JoeBiden for our meeting in the Oval Office, where the Ecumenical Patriarch addressed the urgency of political leaders responding to the climate crisis, the distribution of Covid vaccines to developing nations, and the reopening of Halki Seminary. pic.twitter.com/PiZ5jCITsS