Spotify: Όχι, δεν μπορείτε να βγάλετε χρήματα με το «κόλπο» των 30 δευτερολέπτων

Οι χρήστες του Spotify δεν μπορούν να βγάλουν χρήματα ακούγοντας επανειλημμένα ένα κομμάτι 30 δευτερολέπτων που έχουν ανεβάσει οι ίδιοι στην πλατφόρμα, ξεκαθάρισε ο CEO της εταιρείας.

Αναλυτές της JP Morgan ανέφεραν πως οι συνδρομητές του Spotify θα μπορούσαν να βγάλουν 1.200 δολάρια τον μήνα, αν ανέβαζαν ένα τραγούδι 30 δευτερολέπτων στο Spotify και στη συνέχεια προγραμμάτιζαν το κινητό τους να το παίζει σε επανάληψη, 24 ώρες την ημέρα. Όμως, ο Ντάνιελ Εκ δήλωσε ότι δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα που έχει η πλατφόρμα για τα πνευματικά δικαιώματα.

Οι Financial Times έγραψαν πρώτοι αυτή τη θεωρία, την οποία αναπαρήγαγε στη συνέχεια στο Twitter ο Τζούλιαν Κλιμότσκο, ιδρυτής της Accelerate, μιας επενδυτική εταιρεία με έδρα στον Καναδά. «Αν αυτό ήταν αλήθεια, η δική μου playlist θα ήταν απλά “Daniel's 30-second Jam” σε επανάληψη», απάντησε ο Εκ. «Αλλά σοβαρά, δεν λειτουργεί έτσι το σύστημά μας για τα δικαιώματα», συμπλήρωσε ο CEO του Spotify.

