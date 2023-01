Σοβαρό τροχαίο στην Αγγλία: Ανετράπη διώροφο λεωφορείο- Πληροφορίες για «πολλούς» τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Σόμερσετ της Αγγλίας, με ανατροπή διώροφου λεωφορείου. Στη χώρα επικρατούν συνθήκες παγετού.

Η αστυνομία του Έιβον στο Σόμερσετ δήλωσε ότι ένας σημαντικός αριθμός αστυνομικών, πυροσβεστικών μονάδων και ασθενοφόρων εκλήθησαν στο σημείο στις 06:00. Στο τροχαίο φαίνεται να εμπλέκεται και μία μοτοσικλέτα.

A major incident has been declared after a double-decker bus overturned in Somerset. Sky's @danwnews has the latest from Bridgwater. Read more here: https://t.co/RyuNA8YZuU 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/N1icS3XgkD

Κατά τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, υπάρχουν πληροφορίες για «πολλούς» τραυματίες, ωστόσο οι Αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις. Στο λεωφορείο φαίνεται ότι επέβαιναν συνολικά 70 άτομα.

Η εταιρεία EDF επιβεβαίωσε στο Twitter ότι το λεωφορείο μετέφερε μέλη του εργατικού δυναμικού στο Hinkley Point C, το εργοτάξιο κατασκευής πυρηνικού σταθμού, εννέα μίλια από το σημείο του δυστυχήματος.

A bus carrying members of the Hinkley Point C workforce has been involved in a traffic incident on the A39 in Bridgwater. Emergency services are on the scene and travel to and from the site has been suspended.