Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Derrick McIntyre- Μπασίστας των Jamiroquai

Ο μπασίστας Derrick McIntyre, που ήταν μέλος των Jamiroquai, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία 66 ετών.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στο Χάρτφορντσιρ της Βρετανίας στις 2 Φεβρουαρίου και σε αυτό ενεπλάκησαν πέντε αυτοκίνητα. Ο μπασίστας των Jamiroquai σκοτώθηκε στη σύγκρουση, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Εκτός από τους Jamiroquai, ο Derrick McIntyre είχε συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους Emeli Sandé, Will Young και Beverley Knight. «Είχε πάθος για τη μουσική και έπαιζε μπάσο σχεδόν σε όλη του τη ζωή», ανέφερε μεταξύ άλλων η οικογένειά του σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Ήταν ένας υπερήφανος πατέρας, σύζυγος, αδελφός, γιος, θείος, παππούς και φίλος. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, που επηρέασε πολλούς οι οποίοι τον γνώρισαν, εμπνέοντας και ενθαρρύνοντας όποτε μπορούσε», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Συγκινητικό ήταν και το «αντίο» του Jay Kay. «Με μεγάλη λύπη έμαθα τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Derrick McIntyre. Ήταν χαρά να συνεργάζεται κανείς μαζί του και υπήρξε εξαιρετικά ταλαντούχος μουσικός. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και τους μουσικούς που συνεργάστηκαν μαζί του. Σε σκέφτομαι στη μεγάλη συναυλία στον ουρανό Derrick», έγραψε σε ανάρτηση ο frontman των Jamiroquai.

It is with great sorrow that I hear the sad news of Derrick McIntyre’s passing. He was a joy to work with and a superbly talented musician. My thoughts are with his family, friends and fellow musicians who worked with him. Thinking of you at the great gig in the sky Derrick. J pic.twitter.com/qG2j7g2g1O