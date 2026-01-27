Σικελία: Κατολίσθηση 4 χιλιομέτρων άνοιξε ρήγμα – Σπίτια σε άμεσο κίνδυνο, 1.500 εκκενώσεις

Κατολίσθηση μεγάλης έκτασης καταγράφηκε το μεσημέρι της Τρίτης, στη Σικελία, στην περιοχή Νισέμι, προκαλώντας ανησυχία καθώς σπίτια έχουν βρεθεί κοντά στο όριο της αποκόλλησης του εδάφους.

Σε αρκετά σημεία, κατοικίες έχουν βρεθεί επικίνδυνα κοντά στο όριο της αποκόλλησης του εδάφους, με αποτέλεσμα να τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο εκκένωσης.

Οι αρχές απομάκρυναν περίπου 1.500 ανθρώπους από τη ζώνη κινδύνου, καθώς στη συνοικία Sante Croci διαμορφώθηκε απότομη πλαγιά από το ρήγμα και δεκάδες σπίτια έμειναν κυριολεκτικά στην άκρη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Il Post, η μετατόπιση του εδάφους δεν έχει σταματήσει και ειδικοί χαρακτηρίζουν την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η κατολίσθηση εκδηλώθηκε γύρω στις 12.30 το μεσημέρι και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Ρωγμές άνοιξαν στο έδαφος, τμήματα οδοστρώματος παραμορφώθηκαν και σε ορισμένα σημεία σημειώθηκε καθίζηση πολλών μέτρων. Κτίρια παρουσίασαν εκτεταμένες ρηγματώσεις, ενώ αναφέρθηκαν και καταρρεύσεις, μαζί με κομμάτι δρόμου όπου υπήρχαν σταθμευμένα οχήματα.

Ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας, Σάλβο Κοτσίνα, εκτίμησε ότι κτίσματα σε απόσταση 50 έως 70 μέτρων από το όριο της αποκόλλησης δύσκολα θα αντέξουν και ότι είναι πιθανό να καταρρεύσουν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θύματα, όμως η αστάθεια των πρανών και ο φόβος νέων ολισθήσεων έχουν οδηγήσει σε αυξημένη επιτήρηση και συνεχή κινητοποίηση των υπηρεσιών.

Κλειστοί δρόμοι και μερική απομόνωση της πόλης

Δύο βασικοί επαρχιακοί δρόμοι, οι οδοί 10 και 12, που συνδέουν τη Νισέμι με το Καλτατζιρόνε και την Κατάνια, διακόπηκαν για λόγους ασφαλείας. Προς το παρόν, η κυκλοφορία γίνεται μόνο μέσω της επαρχιακής οδού 11, γεγονός που δυσκολεύει τις μετακινήσεις και περιορίζει τις επιλογές πρόσβασης.

Η Περιφερειακή Πολιτική Προστασία συνδράμει τους κατοίκους που μετακινήθηκαν, ενώ ο δήμος διέθεσε το αθλητικό κέντρο για προσωρινή φιλοξενία. Πολλοί από τους εκκενωμένους κατέφυγαν σε συγγενείς και φίλους. Ο αντιδήμαρχος Πιέτρο Στίμολο ανέφερε ότι οι πιο επικίνδυνες ζώνες εκκενώθηκαν σε περίπου δύο ώρες, όμως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο τις επόμενες ημέρες.

Η Νισέμι, πόλη περίπου 25.000 κατοίκων, αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ζητήματα σταθερότητας. Στις 16 Ιανουαρίου είχαν ήδη απομακρυνθεί προληπτικά 35 άτομα, όταν το έδαφος υποχώρησε προς την κοιλάδα του ποταμού Μαρόγκλιο, επηρεάζοντας δρόμο και δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Η περιοχή είναι χτισμένη πάνω σε αμμώδες οροπέδιο που «κάθεται» σε στρώμα αργίλου. Οι πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις, που αποδίδονται στο πέρασμα του κυκλώνα Harry, επέτρεψαν στο νερό να διαπεράσει το υπέδαφος και να «μαλακώσει» την άργιλο, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν τη μετακίνηση χωμάτινων μαζών. Παράγοντες όπως η έντονη δόμηση κοντά στο όριο του οροπεδίου και η ανεπαρκής αποστράγγιση επιβαρύνουν την εικόνα, ενώ στο ιστορικό κέντρο ο υδρογεωλογικός κίνδυνος καταγράφεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Το προηγούμενο του 1997

Η περιοχή έχει ιστορικό κατολισθήσεων. Το 1997,παρόμοιο επεισόδιο προκάλεσε ζημιές σε περίπου 70 σπίτια, ενώ μια εκκλησία έμεινε να «κρέμεται» στην άκρη, με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί. Τότε, έρευνες είχαν αναδείξει προβληματικές οικοδομικές άδειες σε επικίνδυνες ζώνες και σοβαρές ελλείψεις στα έργα αποστράγγισης, χωρίς όμως να υπάρξουν κυρώσεις σε όλες τις περιπτώσεις.

