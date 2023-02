Σεισμός στην Τουρκία: Αχτίδα ελπίδας- Παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά, έπειτα από 150 ώρες στα ερείπια

Στην έβδομη ημέρα μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία, οι διασώσεις επιζώντων κάτω απ΄τα συντρίμμια, δημιουργούν νέο αίσθημα ελπίδας στα σωστικά συνεργεία, που πασχίζουν να εντοπίσουν ίχνη ζωής στα ερείπια.

Οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νέες διασώσεις, με την τελευταία να γίνεται 152 ώρες μετά τον φονικό σεισμό.

Η φωνή μίας γυναίκας ονόματι Ράμπια ακούστηκε κάτω από τα χαλάσματα, με τα σωστικά συνεργεία να επιβάλουν σιγή για να εντοπίσουν την ακριβή της τοποθεσία. Μετά από περίπου 8 ώρες εργασιών, η 22χρονη ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι παριστάμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

More survivors pulled from the rubble of devastated buildings late Saturday, on the 6th day of rescue operations, as rescue teams from around the world race against time to save lives in the wake of powerful earthquakes in southern Türkiye https://t.co/blX442AVG9 pic.twitter.com/cP3fBBxEgJ — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Διασώθηκαν τουλάχιστον δύο παιδιά

Ιδιαίτερη συγκίνηση επικράτησε κατά τη διάρκεια της διάσωσης δύο μικρών παιδιών, το ένα εκ των οποίων είναι μόλις 7 μηνών.

Η Χάμζα ανασύρθηκε 140 ώρες μετά τον σεισμό, όταν ισοπεδώθηκε το σπίτι όπου διέμενε η οικογένειά της στο Χατάι. Η επαρχία επλήγη σοβαρά από το «χτύπημα» του Εγκέλαδου.

7-month-old Hamza pulled out after 140 hours from rubble of collapsed building in quake-hit southern Turkish city of Hatay

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/z0seqeUCw5 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Περίπου 10 ώρες αργότερα, απεγκλωβίστηκε και η μικρή Ντάντα από δεύτερο κτήριο στην ίδια περιοχή.

Little girl Dada miraculously pulled out after 150 hours from rubble of collapsed building in quake-hit southern Turkish city of Hatay



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/MYvrO4OWVs — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Σε άλλο σημείο του Χατάι, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν και μία εγκυμονούσα και τον αδελφό της.

A pregnant woman and her brother pulled from rubble of collapsed building by rescue teams after being trapped for 140 hours following quakes in southern Türkiye’s Hatay province

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/FCyUTuwvDE — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

«Βγάλτε με από εδώ γρήγορα, έχω κλειστοφοβία»

«Βγάλτε με από εδώ γρήγορα, έχω κλειστοφοβία»: φώναξε στους διασώστες ο 35χρονος Μουσταφά, ο οποίος ανασύρθηκε μετά από 149 ώρες.

Ομάδα Ρουμάνων διασωστών κατάφερε να ανασύρει τον 35χρονο από τα συντρίμμια κτιρίου - η περιοχή δεν έχει διεκρινιστεί. «Η υγεία του είναι καλή, μιλούσε» δήλωσε ένα μέλος της ξένης αποστολής.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül, 149. saatte kurtarıldı https://t.co/6H9UqXekzS pic.twitter.com/mn6AM0kBMx — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 12, 2023

Πλην των στιγμών ανακούφισης, όμως, ο τραγικός απολογισμός συνεχίζει να ανεβαίνει, ενώ οι εκτιμήσεις είναι εξαιρετικά δυσοίωνες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 30.000, ενώ ο ΟΗΕ εκτίμησε (όταν γινόταν λόγος περί 28.000 θανάτων σε Τουρκία και Συρία) ότι μπορεί να διπλασιαστούν.

Πάνω από 133 εντάλματα σύλληψης

Την ώρα, ωστόσο, η έξαρση βίας στις πληγείσες περιοχές προκαλεί ιδιαίτερη αναστάτωση στις τάξεις των ξένων ομάδων.

Χθες, οι Αυστριακοί και οι Γερμανοί σταμάτησαν τις επιχειρήσεις, αναφέροντας πως οι κίνδυνοι είναι πολύ περισσότεροι από τις πιθανότητες νέων διασώσεων. Η ομάδα από την Αυστρία εκκίνησε και πάλι, μετά από διαβεβαιώσεις των τοπικών Αρχών.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε συλλήψεις, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε πως θα βρεθούν αντιμέτωποι με το «σκληρό χέρι του νόμου».

Πλην των πλιατσικολόγων, έχουν γίνει και 12 συλλήψεις εργολάβων που είχαν αναλάβει την κατασκευή των κτηρίων, που κατέρρευσαν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το BBC, έχουν εκδοθεί 133 εντάλματα συλλήψεων. Ενώ κρίνεται πως οι συλλήψεις θα συνεχιστούν, ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να εκτραπεί η ευθύνη για την καταστροφή, καθώς οι εμπειρογνώμονες έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι πολλά νέα κτίρια στην Τουρκία δεν είναι ασφαλή.

Με πληροφορίες από Guardian/BBC/Anadolu/ΑΠΕ