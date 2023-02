Σεισμός στην Τουρκία: Έβγαλαν καναρίνι από τα συντρίμμια -Έσωσαν και γάτα

Ζώα έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια των φονικών σεισμών στην Τουρκία, με τους διασώστες να προχωρούν σε απεγκλωβισμούς.

Σε βίντεο, που δημοσιεύει η Daily Sabah, παρουσιάζονται ομάδες έκτακτης ανάγκης που επιχειρούν στην επαρχία Μαλάτεια, να διασώζουν ένα καναρίνι που βρισκόταν εγκλωβισμένο στα συντρίμμια.

Emergency teams save bird from rubble in Malatya province after massive earthquakes destroy buildings in Türkiye's southeast pic.twitter.com/yWNMXUgpXW

Παράλληλα, φωτογραφίες του Anadolu δείχνουν μία γάτα να βρίσκεται στα χέρια ενός διασώστη, ενώ πίσω φαίνονται ερείπια στο Χατάι.

Cat rescued from rubble of collapsed building in quake-hit southern Turkish city of Hatay

