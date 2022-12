Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Καλιφόρνια: Νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές

Δύο νεκροί και 12 τραυματίες είναι ο έως τώρα απολογισμός μετά τον σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Τρίτη στην Καλιφόρνια. Σπίτια και υποδομές έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές λόγω του «χτυπήματος» του Εγκέλαδου, ενώ δεκάδες χιλιάδες άτομα έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι νεκροί είναι ένας 72χρονος και ένας 83χρονος. Φαίνεται ότι αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια του σεισμού, αλλά οι Αρχές δεν κατάφεραν να φτάσουν εγκαίρως για να τους παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα.

Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση των τραυματιών, ωστόσο κανείς δεν φαίνεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα και με τη σχετική ενημέρωση που παρείχε ο σερίφης της κομητείας Χάμπολντ, William F. Honsal, ο οποίος προειδοποίησε πως ο αριθμός των τραυματισμένων ενδέχεται να ανέβει.

A strong 6.4-magnitude earthquake struck off the coast of Northern California, followed by more than three dozen aftershocks https://t.co/88SDFyDYm6 pic.twitter.com/GwIGLm4to9