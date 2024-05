Σε συναγερμό η Βραζιλία: Οι πλημμύρες έφεραν επιδημία λεπτοσπείρωσης

Οι αρχές της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ της Βραζιλίας επιβεβαίωσαν 54 κρούσματα της νόσου της λεπτοσπείρωσης που μεταδίδεται από το νερό μετά τις πρωτοφανείς πλημμύρες στην περιοχή τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν πεθάνει αφού προσβλήθηκαν από την ασθένεια, η οποία μεταδίδεται μέσω νερού μολυσμένου με ούρα μολυσμένων ζώων, όπως οι αρουραίοι.

Έως και 800 ύποπτες περιπτώσεις διερευνώνται αυτή τη στιγμή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.

Περισσότεροι από 165 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις πλημμύρες και πολλοί άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται. Περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι από 469 δήμους του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ έχουν πληγεί από αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως «κλιματική καταστροφή» από την κυβέρνηση της Βραζιλίας.

