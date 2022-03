«Επίθεση με drone στη Σαουδική Αραβία»: Έκρηξη στην Τζέντα -Τεράστια φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Μαύρος καπνός φαίνεται πάνω από μια εγκατάσταση πετρελαίου στην πόλη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας την Παρασκευή, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει το CNBC.

Πηγή ανέφερε στο Reuters ότι μια εγκατάσταση της Aramco χτυπήθηκε από επίθεση, ενώ το Associated Press δημοσίευσε βίντεο από πυρκαγιά στην αποθήκη πετρελαίου.

Σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν μια σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από το σιιτικό κίνημα Χούθι της Υεμένης που πολεμά το Ριάντ.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι έβλεπαν ένα τεράστιο πέπλο καπνού να υψώνεται στον ουρανό της πόλης.

NEW - #Houthi strike just hit an #Aramco facility in #Jeddah, on the eve of the #SaudiArabia Grand Prix.pic.twitter.com/nRKYAvk2y7